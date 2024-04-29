Маринато Гильерме: завершение карьеры? Сами всё увидите

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал информацию о том, что он может завершить профессиональную карьеру в конце сезона-2023/2024.

— Правда, что вы можете завершить карьеру в конце этого сезона?

— Сами всё увидите.

— Ещё писали, что вы можете стать сотрудником «Локомотива». Есть такие планы?

— Нет, пока никаких планов нет, — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразильский вратарь с российским паспортом выступает с 2007-го. В нынешнем сезоне Маринато провёл пять матчей (все — в Фонбет Кубке России), дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс. Железнодорожники по состоянию на сегодняшний день располагаются на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко по результатам 26 матчей.