Аршавин: думаю, никто в РПЛ не хочет, чтобы «Балтика» уплыла вниз

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы калининградской «Балтики» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024. Накануне «Балтика» обыграла дома московский ПФК ЦСКА (3:1). Благодаря этому калининградский клуб вырвался из зоны вылета и зоны стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ. Сейчас команда располагается на 12-м месте.

«Фернандес и Энрикес здорово играют. Калининградцы заслуживают, чтобы остаться. Думаю, что никто не хочет в лиге, чтобы «Балтика» уплыла вниз. У них хорошие шансы, чтобы остаться. Они показывают хороший футбол», — сказал Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ближайший матч Российской Премьер-Лиги калининградский клуб проведёт в гостях с «Уралом».