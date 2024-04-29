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Защитник «Спартака» Хлусевич рассказал, что выиграл после спора с Константином Геничем

Защитник «Спартака» Хлусевич рассказал, что выиграл после спора с Константином Геничем
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выигранном споре с комментатором Константином Геничем.

«Генич проиграл мне спор. Спорили на спиннинг. Я люблю рыбалку. Я не помню, что нужно было сделать мне. Я даже не слушал, потому что знал, что выиграю (смеётся). Костя уже отдал спиннинг. Он недорогой. Сама суть была в споре, а не в дороговизне или чём-то другом. Мы с ним прекрасно договорились!» — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее комментатор Константин Генич в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил о споре с Даниилом Хлусевичем в шоу РПЛ «Игра без мяча». Если Хлусевич не забил бы ни одного гола по итогам сезона-2023/2024, то должен был бы записать «кружочек» в своём телеграм-канале с извинениями перед Геничем. Но в итоге защитник «Спартака» поразил ворота соперника уже в следующей игре после заключения пари.

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