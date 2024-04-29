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Аршавин назвал главную проблему «Зенита» в последних матчах

Аршавин назвал главную проблему «Зенита» в последних матчах
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главную проблему «Зенита» по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). По его мнению, эта же проблема преследует сине-голубых во всех последних матчах, что влияет на результаты команды.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Петербуржцы не давали «Динамо» разгонять атаки. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в последних матчах РПЛ «Зенит» уступил «Рубину» и «Динамо». Сине-бело-голубые рискуют опуститься на вторую строчку, если «Краснодар» обыграет «Крылья Советов».

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