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Защитник «Спартака» Маслов: сомневался при продлении контракта с клубом зимой

Защитник «Спартака» Маслов: сомневался при продлении контракта с клубом зимой
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Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что сомневался при продлении контракта с московским клубом минувшей зимой.

«Я сомневался при продлении контракта со «Спартаком» этой зимой. Было много разных вбросов, но я много раз говорил, что мы постоянно поддерживаем диалог с клубом. Поэтому было принято решение о продлении», — сказал Павел Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Маслов перешёл в «Спартак» из «Спартака-2» в январе 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 600 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл пять матчей (292 минуты), в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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