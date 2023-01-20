«Барселона» оценила ноунейма в € 400 млн! Действия клуба на рынке просто поражают

После победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 спрос на игроков из этой страны наверняка возрастёт. За самой талантливой аргентинской молодёжью и так-то всегда внимательно следили скауты топ-клубов Европы, а в Катаре Лионель Месси и компания напомнили миру о футбольном рынке своей страны. От хорошей рекламы выиграет даже популярная вещь.

Самых одарённых аргентинцев будет привлекать и «Барселона», где надеются отыскать второго Лео. Например, по информации Marca, каталонский клуб борется с «Реалом» за 16-летнего вингера «Велес Сарсфилд» Джанлуку Престианни. На родине парня уже, конечно же, прозвали «новым Месси» – в красивой обёртке проще продать ценный товар.

Тем временем «Барселона» купила 18-летнего форварда аргентинского «Ферро» Лукаса Романа. Сумма сделки составила всего € 1,2 млн (ещё € 3,5 млн прописаны в качестве бонусов), а новичок подписал контракт на три с половиной года. Что поражает в договоре «Барсы» с Романом, так это отступные. Желающие выкупить права на Лукаса должны будут заплатить € 400 млн. Понятно, что любой клуб стремится подстраховаться, но такая сумма за ноунейма – за гранью фантастики! Фактически парень согласился, что до лета 2026-го никуда не уйдёт из каталонского клуба по собственной воле, даже если получит очень выгодное предложение. Либо аргентинец за короткий срок должен достичь уровня Килиана Мбаппе.

К слову, представитель Романа – Эрнан Берман, агент экс-игроков «Зенита» Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера, а также полузащитника «Оренбурга» Габриэля Флорентина. Вот уж кто будет счастлив, если получится продать Лукаса за € 400 млн! Но для начала новичку «Барселоны» нужно показать себя в фарм-клубе сине-гранатовых, где аргентинец начнет европейскую карьеру.

У Романа пока скромный опыт выступлений в профессионалах. В сезоне-2022 он провёл 27 матчей во втором дивизионе чемпионата Аргентины (в основе – 18), в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Действовал на разных позициях: правого вингера, второго форварда, атакующего полузащитника. Скорее всего, Лукаса рекомендовал каталонцам бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано, возглавляющий молодёжную сборную Аргентины. Он приглашал форварда «Ферро» в свою команду, познакомился с ним поближе. Вызывался Роман и в юношеские сборные Аргентины. Там с ним работал другой знаменитый аргентинский экс-футболист – Пабло Аймар.

Лукас – мобильный и креативный игрок атаки. Невысокий, быстрый, ловкий, за что, видимо, и получил прозвище Pocho. С техникой и обводкой полный порядок. Роман любит действовать справа, а оттуда смещаться в центр, чтобы угрожать воротам своей сильной левой ногой. Ну прямо как Месси! Может здорово пробить издали. Скауты отмечают также лидерские качества новичка «Барселоны».

Лукас Роман Фото: Из личного архива Лукаса

Экс-тренер каталонского клуба Оскар Эрнандес Ромеро, работающий с Маскерано в Аргентине, так оценил трансфер Романа в интервью для Cadena SER: «Это интересное подписание. Лукас – вингер или атакующий полузащитник. Очень скоростной, техничный, отлично бьёт из-за штрафной».

Романа собирались подписать «Милан» и топ-клубы Аргентины. «Барса» опередила и их, и всех остальных, о ком СМИ не писали, как о претендентах на Лукаса. Теперь забрать аргентинца стоит не € 1,2 млн, а € 400 млн.

Впрочем, Роман – отнюдь не первый молодой игрок, в чьём контракте «Барселона» прописала сумасшедшие отступные. Сообщалось, что у Педри, Гави, Ансу Фати, Рональда Араухо, Жюля Кунде и Феррана Торреса сумма выкупа вообще составляет € 1 млрд! Но они-то, в отличие от аргентинца, уже проявили себя в основе сине-гранатовых.