Подрался с тренером, послал фанатов. Где теперь скандалист Балотелли?

Марио Балотелли – один из главных футбольных злодеев XXI века. Природа наградила итальянца невероятным талантом, но он сам испортил себе карьеру постоянными эксцентричными выходками, скандалами и ленью.

Тренеры многих клубов пытались взять на себя тяжёлую миссию перевоспитать Балотелли, но всякий раз итальянец надоедал всем вокруг и в скором времени менял обстановку. А как обстоят дела у Марио сейчас?

32-летний форвард начинал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор». В августе одноклубником Балотелли стал российский нападающий Артём Дзюба. Болельщики в соцсетях предвосхищали появление мощной связки форвардов, но её не сложилось. Как оказалось позже, Балотелли уже принял решение покинуть «Адану», а Дзюба был приобретён ему на замену. «Уход Балотелли ничего нам не стоил и никак на нас не сказался. Ему на смену пришли Дзюба и Гульбрандсен. Состав у нас хороший», — успокаивал фанатов президент клуба Мурат Санджак.

Напоследок Марио не мог не «отличиться»: в последнем матче за клуб с «Умраниеспором» итальянец вышел в начале второго тайма (к слову, как раз таки вместо Дзюбы) и просто растворился на поле. Балотелли несколько раз потерял мяч в простейших ситуациях, чем очень сильно разозлил тренера Винченцо Монтеллу. Тот не удержался и высказал претензии футболисту прямо на поле после финального свистка. Точно неизвестно, что ответил Балотелли, но, видимо, что-то резкое, раз Монтелла бросился на футболиста. Потасовку предотвратили сотрудники «Аданы».

Марио Балотелли и Винченцо Монтелла Фото: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images

«У нас с Балотелли нет никаких проблем. Он сказал, что хочет уйти из «Аданы», ещё до нашего инцидента. На наши взаимоотношения это никак не повлияло. То событие на поле случилось из-за наших эмоций, связанных с игрой. Вне поля наши отношения вполне хороши.

Конечно, как главный тренер я хочу извиниться перед клубом. Подобные инциденты не должны происходить на поле. Такие вопросы нужно решать в раздевалке. Я действительно не проконтролировал себя. Могу сказать, что подаю плохой пример даже детям, наблюдавшим за нами со стороны. Вот почему важно оставаться спокойным в подобные моменты, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы такое больше не случилось. Мы не роботы, мы из плоти и крови. Знаю, что виноват, но это больше не повторится», – заявил Монтелла после матча.

Спустя пару дней после инцидента Балотелли заметили улетающим из Турции на частном самолёте. Оказалось, что он нашёл новый клуб в Швейцарии. Итальянец подписал контракт со «Сьоном» до 2024 года. «Балотелли принесёт нам много пользы в нападении. Он провёл полный прошлый сезон и приезжает к нам в форме. Марио — нападающий, который нам нужен, с большой уверенностью в себе. Это большая честь добавить его в наш состав», — отмечал спортивный директор швейцарцев Бартелеми Константин.

Марио Балотелли нападающий «Сьона» «Мне понравился подход «Сьона», плюс мне интересно поиграть в чемпионате, который я пока не знаю. К тому же это рядом с моим домом, в стране, где можно пожить спокойнее, чем где-то ещё. Я выигрывал что-то в футболе довольно давно – было бы здорово снова завоевать трофей. С самого первого контакта со «Сьоном» был на 98% уверен, что буду играть здесь».

Итальянец заверил, что, несмотря на скандальный имидж, он почти везде находил общий язык с тренерами: «Я не считаю себя звездой. Вопреки распространённому мнению, я хорошо ладил почти со всеми тренерами, которые у меня были. А репутация моя испорчена как из-за некоторых моих ошибок, так и из-за болтовни людей, которых я совершенно не знаю».

Балотелли не изменил себе и в Швейцарии: спустя пару недель он пропустил тренировку «Сьона». Накануне его заметили выходящим из бара в Лозанне в состоянии алкогольного опьянения. Марио едва стоял на ногах и не мог самостоятельно передвигаться — помогали приятели.

Марио едва стоял на ногах и не мог самостоятельно передвигаться Фото: Скрин видео

Клуб решил лишний раз не бросать тень на Балотелли и никак не прокомментировал этот эпизод в СМИ.

В текущем чемпионате Швейцарии форвард провёл 10 матчей, забив пять мячей. Но это не очень-то помогает «Сьону» в турнирной таблице: клуб идёт только восьмым среди 10 команд лиги. Зато Балотелли успел поскандалить на поле: во время матча Суперлиги между «Сьоном» и «Базелем» (0:0) он несколько раз показал болельщикам соперников средний палец, за что был удалён с поля и дисквалифицирован на одну игру. На следующий день Марио опубликовал в соцсетях гневное сообщение в адрес футбольных чиновников страны.

«Швейцарская федерация, я не знаю, на какую мафию вы работаете, но, поверьте, такие игроки, как я, не гордятся тем, что играют в лиге, где царят несправедливость, коррупция и некомпетентность. Футбол – это работа, к которой все, включая судей, должны относиться серьёзно. Я совершил ошибку и был наказан за это. Допустила ли ошибку федерация? Да, и она тоже должна заплатить за это, как и судья».

Марио Балотелли Фото: EPA/ТАСС

Но есть и положительные новости, связанные с форвардом: он вошёл в число номинантов на приз Пушкаша за лучший гол в 2022 году. Ещё выступая за «Адану», Балотелли отличился в матче турецкой Суперлиги с «Гёзтепе». Марио принял мяч, продвинулся к воротам, сделал несколько обманных движений, а затем сместился влево и резко пробил рабоной в дальний угол ворот. Но выиграть награду ему будет трудно: в конкурентах у итальянца Димитри Пайет, Тео Эрнандес, Килиан Мбаппе и Ришарлисон.

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Как бы критики ни относились к Балотелли, футбольный мир любит Марио. Уважение форварду выразил один из главных игроков нынешнего поколения – Эрлинг Холанд. «Кому бы я доверил жизнь? Себе, потому что я очень доверяю своим способностям. А если кому-то другому, то Марио Балотелли, потому что он лучше всех, кого я когда-либо видел. Он действительно хороший парень. Поэтому я бы доверил свою жизнь себе или ему», — признался норвежец.

Жаль, что свой спортивный потенциал итальянец так до конца и не реализовал. «Сьон» может стать последним более-менее солидным клубом в карьере Марио. Но Балотелли точно запомнится болельщикам — футболкой «Why always me?», нелюбовью к манишкам, празднованием дубля в полуфинале Евро-2012 с Германией и вечными авансами от топ-клубов.