Кто из топ-клубов Европы лучше провёл трансферную зиму?

Самое насыщенное время в футболе в плане переходов – летнее трансферное окно. В паузу между сезонами клубы реализуют долгосрочные планы и обновляют составы, прежде чем ворваться в турниры. Однако зимнее окно тоже способно удивлять, и январь 2023-го в Европе стал очередным доказательством. Топ-клубы потратили много, хотя деньги распределились максимально неравномерно. Громче всех выступил «Челси», который после смены владельца швыряется контрактами во всё, что движется. Были и обратные примеры: тот же мадридский «Реал», известный любовью к коллекционированию звёзд, не потратил ни одного евро.

Сейчас все зимние сделки в главных лигах уже позади, так что самое время оценить закупку топ-клубов. Лучшую работу на рынке выбираете вы. Вперёд!

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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