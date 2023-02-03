Кто из топ-клубов Европы лучше провёл трансферную зиму?

Самое насыщенное время в футболе в плане переходов – летнее трансферное окно. В паузу между сезонами клубы реализуют долгосрочные планы и обновляют составы, прежде чем ворваться в турниры. Однако зимнее окно тоже способно удивлять, и январь 2023-го в Европе стал очередным доказательством. Топ-клубы потратили много, хотя деньги распределились максимально неравномерно. Громче всех выступил «Челси», который после смены владельца швыряется контрактами во всё, что движется. Были и обратные примеры: тот же мадридский «Реал», известный любовью к коллекционированию звёзд, не потратил ни одного евро.
Сейчас все зимние сделки в главных лигах уже позади, так что самое время оценить закупку топ-клубов. Лучшую работу на рынке выбираете вы. Вперёд!
В ходе голосования клубы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Бавария»: плюс три новичка, минус один футболист
Активные турниры: Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 8 млн
Заработали: ничего
Пришли: зимой «Баварии» пришлось решать главную проблему: травма Мануэля Нойера оказалась серьёзной. В итоге за € 8 млн (плюс бонусы) забрали у мёнхенгладбахской «Боруссии» одного из лучших вратарей Бундеслиги – Яна Зоммера.
Для глубины состава свободным агентом подобрали Дейли Блинда, который поссорился с руководством «Аякса». Под конец ТО в Мюнхен приехал ещё один недовольный: Жоау Канселу выпал из состава «Ман Сити» и был не в ладах с Пепом Гвардиолой. Итог: аренда с правом выкупа за € 70 млн.
Ушёл: Марсель Забитцер устал от роли игрока замены, тем более Эрик тен Хаг предложил ему решать задачи Кристиана Эриксена. Датчанин вылетел из-за травмы до мая, а при этом играл в «МЮ» постоянно. Арендой все довольны.
«Арсенал»: плюс три новичка, минус три футболиста
Активные турниры: АПЛ, Лига Европы
Потратили зимой: € 60,3 млн
Заработали: ничего
Пришли: «Арсенал» пытался зимой совершить топ-трансфер, однако Мудрик отправился в «Челси», а сломать «Брайтон» не получилось: Мойсеса Кайседо даже с минимальной скидкой не стали отдавать. Так что Микель Артета решил на всякий случай добавить глубины нынешнему составу. 22-летний поляк Якуб Кивёр подстрахует центральных защитников, «Специя» получила € 25 млн. Леандро Троссарда выцепили из «Брайтона» – у игрока и главного тренера Роберто Де Дзерби совсем разладились отношения. Компенсация за бельгийца – € 24 млн. Жоржиньо – отличная сделка с точки зрения цены (€ 11,3 млн), качества и вариативности.
Все новички пригодятся, но даже если провалятся – траты невелики. Основная обойма у «Арсенала» сложилась.
Ушли: совсем уж лишних игроков отправили в аренду. Португальский защитник Седрик Соареш не потянул уровень и попробует закрепиться в «Фулхэме». 19-летний бразильский вингер Маркиньос будет набираться опыта в «Норвиче» в Чемпионшипе. 23-летний бельгиец Альберт Локонга – в «Кристал Пэлас».
«Ньюкасл»: плюс три новичка, минус четыре футболиста
Активные турниры: АПЛ, Кубок лиги
Потратили зимой: € 49,35 млн
Заработали: ничего
«Ньюкасл» в этом сезоне рвётся в Лигу чемпионов, опережая в таблице АПЛ «МЮ», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Так что пора потихоньку аккуратно причислять его к топ-клубам.
Пришли: главный трансфер «Ньюкасла» – 21-летний талант Энтони Гордон из «Эвертона», за которого пришлось отдать более € 45 млн. Харрисон Эшби, которого забрали из «Вест Хэма» за € 3,4 млн, вероятно, придаст глубины на правом фланге обороны, а 18-летнего вингера Гаранга Куола явно взяли на перспективу и сразу же отправили в аренду. Вдобавок в команду вернулся вратарь Мартин Дубравка, который в первой части сезона изучал покрытие на скамейке запасных в «МЮ». По аналогичной причине теперь доступен полузащитник Мэтти Лонгстафф. Правда, он катался не на «Олд Траффорд», а всего лишь в «Колчестер».
Ушли: помимо уже упомянутого Куола, «Ньюкасл» распрощался с Джонджо Шелви, у которого оставалось полгода по контракту. Главный тренер Эдди Хау хотел сохранить 30-летнего полузащитника, однако тот предпочёл уйти в «Ноттингем Форест» ради игровой практики. В том же направлении, но на правах аренды, отправился нападающий Крис Вуд. А вратарь Карл Дарлоу уехал в аренду в «Халл Сити».
«Атлетико»: плюс два новичка, минус четыре футболиста
Активные турниры: Примера, Кубок Испании
Потратили зимой: € 3 млн
Заработали: € 13,3 млн
Пришли: Мемфис Депай, предполагается, будет мотивирован доказать, что «Барса» ошиблась с решением отпустить его. Тем более цена вышла с большой скидкой из-за истекающего контракта. Место в составе после ухода Жоау Феликса освободилось, но просто Депаю не будет: конкурентов достаточно. Мэтт Доэрти вообще пришёл как свободный агент и попробует навязать на правом фланге обороны конкуренцию Науэлю Молине.
Ушли: проблема Жоау Феликса отложена на полгода – «Атлетико» получил € 11 млн, но летом португалец вернётся. Постаревшего центрдефа Фелипе отдали «Ноттингему» за € 2,3 млн. Матеус Кунья и Маркос Пауло арендованы «Вулверхэмптоном» и «Сан-Паулу» соответственно.
«Манчестер Юнайтед»: плюс три новичка, минус три футболиста
Активные турниры: АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Лига Европы
Потратили зимой: € 2,96 млн
Заработали: ничего
Пришли: зимой у Эрика тен Хага был сложный ребус. Чтобы играть на четыре фронта, нужен хороший состав. То есть нужны трансферы на вход. Однако владельцы клуба, семейство Глэйзеров, занялись подготовкой клуба к продаже и не собирались тратить сколь-нибудь серьёзные деньги. Так что даже по-настоящему бороться за того же Коди Гакпо «МЮ» не мог, хотя летом с игроком обсуждали переход.
Проблему Криштиану Роналду решили ещё в декабре, но в новый год тен Хаг вошёл с одним номинальным форвардом – Антони Марсьялем. Тот мало того что травматичен, так ещё и зависим от настроения. Все элитные игроки были недоступны, так что пришлось выкручиваться. Так получил шанс всей жизни 30-летний нидерландец Ваут Вегорст. Шкафообразный нападающий забил Аргентине два гола на ЧМ-2022, но вообще-то был в аренде в «Бешикташе». «МЮ» пришлось уговаривать «Бешикташ» прервать аренду, а «Бёрнли» – организовать новую. «Манчестер» заплатил около € 3 млн, и, вероятно, «Бешикташу» тоже что-то перепало. Сделке, конечно, очень способствовало отчаянное желание самого игрока перейти в «МЮ». И Вегорст сразу оказался основным: тен Хаг ценит его не столько за результативность (пока лишь один гол), сколько за подходящие скиллы – работу в обороне и умение отвлекать защитников.
В похожем стиле была организована и аренда Марселя Забитцера. Когда стал ясен печальный характер травмы Кристиана Эриксена, тен Хаг взял игрока именно под философию. Забитцер, возможно, менее креативный, зато более энергичный полузащитник. И он тоже мотивирован проявить себя после лавки в «Баварии».
То же, наверное, можно было бы сказать и про Джека Батлэнда, которого взяли до конца сезона у «Кристал Пэлас». 29-летний вратарь когда-то считался потенциально №1 сборной Англии, однако сейчас он номинально третий голкипер в клубе. Даже в малозначимых матчах играет Том Хитон.
Ушли: Батлэнд – замена вернувшемуся в «Ньюкасл» Мартину Дубравке, чью аренду прервали. Аксель Туанзебе опять (25 лет уже) будет искать себя в аренде – в «Сток Сити». Другую талантливую молодёжь отправили набираться опыта: Шола Шоретире попробует зажечь в «Болтоне», Дишон Бернард будет обороняться в «Портсмуте», Чарли Сэвидж перебрался в «Форест Грин», Чарли Макнил – в «Ньюпорт», Ондрей Мастны – в «Портадаун», а Джо Хагилл поехал совсем уж в подземелье – «Олтрингем» из Национальной лиги.
«Наполи»: плюс два новичка, минус семь футболистов
Активные турниры: Серия А, Лига чемпионов
Потратили зимой: ничего
Заработали: ничего
Пришли: «Наполи» рвётся к мечте. Зимой прокачали глубину состава – оформили две аренды. Пьерлуиджи Голлини будет страховать основного вратаря Алекса Мерета, а Бартош Берешиньски – основного правого защитника Джованни Ди Лоренцо. В остальном «Наполи» укомплектован и заряжен.
Ушли: 36-летнего Сальваторе Сиригу отпустили свободным агентом в «Фиорентину» (Голлини как раз займёт его место). Кроме того, оформили аренды: Давиде Костанцо ушёл в «Про Верчелли», Лоренцо Сгарби – в «Про Сесто», Джузеппе Амброзино будет забивать за «Читаделлу», Никита Контини – №1 в воротах «Реджины», Евгенио Д’Урси доиграет сезон в «Кротоне». Алессандро Дзаноли – часть сделки с «Сампдорией» по Берешиньскому.
«Боруссия» Дортмунд: плюс два новичка, минус один футболист
Активные турниры: Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 13,5 млн
Заработали: € 500 тыс.
Пришли: проблему с флангами обороны (травма Тома Мёнье и плохая форма Рафаэла Геррейру) клуб решил с помощью Юлиана Рюэрсона. Норвежца купили за € 5 млн у «Униона». Не суперзвезда, зато адаптирован к Бундеслиге. На будущее инвестировали в 16-летнего бельгийца Жюльена Дюранвиля. Парнишка только начал играть – провёл 11 матчей за «Андерлехт», но из-за конфликта форсировал уход. «Боруссия» подсуетилась и сыграла на имидже клуба, умеющего превратить талантливого юнца в суперфутболиста. Посмотрим.
Ушёл: С Торганом Азаром вот не получилось, так что зимой 29-летний бельгиец ушёл в платную аренду в ПСВ.
«ПСЖ»: без новичков, минус пять футболистов
Активные турниры: Лига 1, Кубок Франции, Лига чемпионов
Потратили зимой: ничего
Заработали: € 5 млн
Пришли: формально в «ПСЖ» вернулись из аренд Андер Эррера и Мутанаби Бодианг. Однако Эррера сразу вернулся на правах свободного агента в «Атлетик». Бодианг – в младший «ПСЖ Б». Парижане отчаянно пытались взять хоть какого-то атакующего игрока на финише ТО, но с «Зенитом» не вышло договориться об аренде Малкома, а переход Хакима Зиеша завалил «Челси». Лондонцы трижды (!!) отправляли документы с ошибками, и в итоге сделку не успели оформить. Кристоф Галтье недоволен.
Ушли: Эррера упоминался выше. Молодые Айман Кари и Матиас Рандриамами арендованы «Лорьяном» и «Сетом», а Кейлор Навас – «Ноттингемом». Кое-что удалось заработать на Пабло Сарабии: «Вулверхэмптон» заплатил за испанца € 5 млн.
«Челси»: плюс девять новичков, минус один футболист
Активные турниры: АПЛ, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 329,5 млн
Заработали: € 11,3 млн
Пришли: теоретически каждый трансфер «Челси» можно и объяснить, и даже оправдать. Если детально смотреть на структуры выплат, а также раскладывать их по сезонам, даже траты на Михаила Мудрика выглядят приемлемыми. Но начнём с малого.
Молодой 18-летний голкипер из США (есть польские корни) Габриэл Слонина наконец-то прибыл в «Челси». Купили его летом 2022-го, и до сих пор он был в «Чикаго». Трансфер на вырост, как и Давид Датро Фофана – нападающий, который вызывает флешбэки с Дидье Дрогба. Ему 20 лет, «Мольде» получил € 12 млн. Ещё одна инвестиция в будущее: 18-летний бразилец Андрей Сантос. € 12,5 млн отправились в «Сантос». Всем этим талантливым ребятам, вероятно, предстоит играть за резерв, хотя Фофана уже дебютировал за основу в Кубке Англии. Очень может быть, что вернётся к истокам и Нони Мадуэке. Да, за него заплатили € 35 млн. Да, он был хорош в ПСВ. Вот только у «Челси» теперь одних игроков атаки на целый состав.
Тут уже и Жоау Феликсу не гарантировано место в основе. Особенно после «яркого» дебюта с красной карточкой. Тем более его аренда стоит «Челси» всего € 11 млн (не учитываем, правда, зарплату). Мудрик (€ 70 млн + бонусы) вот первый матч провёл куда лучше, хотя и ему надо побороться. Энцо Фернандес – участник главного трансферного сериала зимы-2023 – должен сразу оказаться на поле. Иначе непонятно, зачем всё это было.
Лучше всего дела у двух новичков «Челси»: Бенуа Бадьяшиль (€ 38 млн) уже потеснил из центра обороны Калиду Кулибали. А Мало Гюсто просто остался в «Лионе» до лета, хотя и обошёлся лондонцам в € 30 млн.
Как Грэм Поттер разберётся с таким количеством разноплановых футболистов – интересный сюжет.
Ушёл: прикинув, куда всё движется, Жоржиньо (вообще-то, вице-капитан «Челси») согласился на переход в «Арсенал». Учитывая истекающий контракт, много за него выручить не получилось.
«Ливерпуль»: плюс один новичок
Активный турнир: АПЛ, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 42 млн
Заработали: ничего
Пришли: потеряв из-за травмы Луиса Диаса и Диогу Жоту, Юрген Клопп попытался хотя бы одну пробоину в составе залатать. Трансфер Коди Гакпо оформили быстро – убедительность «Ливерпуля» импонировала и ПСВ, и самому футболисту.
Формально можно считать пополнением состава возвращение 21-летнего центрдефа Риса Уильямса из аренды в «Блэкпуле». Но вряд ли в «Ливерпуле» на парня всерьёз рассчитывают. Однако на этом трансферы – всё.
«Рома»: плюс два новичка, минус четыре футболиста
Активные турниры: Серия А, Лига Европы
Потратили зимой: € 500 тыс.
Заработали: € 2,25 млн
Пришли: 29-летний испанский центрдеф Диего Льоренте приехал из «Лидса», где проиграл конкуренцию. У «Ромы» будет право выкупа. Плюс на скамейку подписали интересного норвежского вингера Олу Сольбаккена, который играл за «Будё-Глимт». Свободный агент, но пробиться в старт будет трудно.
Ушли: Эльдор Шомуродов не пригодился Жозе Моуринью. Были разные варианты, в итоге узбекский нападающий доиграет сезон в «Специи». Кто ещё оказался лишним: Матиас Винья (платная аренда в «Борнмут»), Филиппо Трипи (свободным агентом ушёл в «Муру») и Гонсало Вильяр (аренда в «Хетафе»).
Главный сюжет, впрочем, был связан с Николо Дзаньоло. В январе 23-летний полузащитник подал запрос о трансфере и вроде бы намеревался уйти в «Милан». Однако «россонери» предполагали оформить сделку летом. Тогда «Рома» решила продать игрока единственному клубу, сделавшему официальное предложение, – английскому «Борнмуту». Дзаньоло это не устроило, и взбешëнное руководство «Ромы» поставило ультиматум: или этот трансфер, или до конца контракта (до лета 2024 года) футбол только по телевизору. Дзаньоло вроде бы и передумал, но было уже поздно – «Борнмут» успел потратить деньги на других футболистов. Так что теперь у «Ромы» взрывоопасный и бесполезный актив: Дзаньоло подумывает засудить клуб за «травлю и психологическое давление».
«Интер»: минус девять футболистов
Активные турниры: Серия А, Кубок Италии, Лига чемпионов
Потратили зимой: ничего
Заработали: ничего
Главной задачей «Интера» зимой было удержать Милана Шкриньяра. На всякий случай клуб присматривался к центральным защитникам, которых можно взять в аренду, если капитан всё-таки уйдёт в «ПСЖ» в январе. Обошлось, но надолго Шкриньяр в «Интере» не задержится – летом словак уедет в Париж бесплатно, по истечении контракта.
Ушли: в остальном «Интер» занимался типичным для итальянского клуба делом: расфасовывал игроков по арендам. Ионут Раду ушёл в «Осер», Себа Эспозито – в «Бари», Эдди Сальседо – в «Дженоа», Франко Карбони поиграет в «Монце», Габриэл Бразао – в «СПАЛе», Эдоардо Соттини арендован «Авеллино», Лоренцо Пескетола – «Латиной Кальчо», а Фабрицио Багериа – «Ливорно». Молодого уругвайца Матиаса Фонсеку отпустили на родину в «Уондерерс» свободным агентом.
«Тоттенхэм»: плюс два новичка, минус три футболиста
Активные турниры: АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 8 млн
Заработали: ничего
Пришли: Антонио Конте в последние месяцы много говорил, что состав «Тоттенхэма» не соответствует амбициям: «Чтобы стать претендентами на чемпионство, нужен фундамент из 14-15 сильных игроков. Затем каждый сезон необходимо добавлять в состав новых футболистов за £ 60-70 млн, чтобы повышать уровень команды».
Почти получилось. Зимой клуб взял в аренду у «Спортинга» правого защитника Педро Порро. Сейчас это € 5 млн, а в конце сезона надо добавить ещё € 40 млн за выкуп. Похожая схема у вингера Арно Данжумы: аренда за € 3 млн и опция выкупа.
Ушли: Порро и Данжума закрыли дорогу в состав Мэтту Доэрти и Брайану Хилю. Первый ушёл свободным агентом в «Атлетико», второй – в аренду в «Севилью». Защитника Джеда Спенса отдали до конца сезона «Ренну».
«Барселона»: без новичков, минус два футболиста
Активные турниры: Примера, Кубок Испании, Лига Европы
Потратили зимой: ничего
Заработали: € 4 млн
Пришли: в последний день ТО «Барселона» подумывала о замене травмированному Усману Дембеле, но до конкретики так и не дошло. Софьяна Амрабата не захотела отпускать «Фиорентина». В подвешенном состоянии до сих пор сделка по Хулиану Араухо. Защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» взяли в аренду с правом выкупа за € 5 млн, но «Барса» опоздала с документами. То ли на минуту, то ли на 18 секунд из-за ошибки в системе, как заявляет директор клуба Матеу Алемани. ФИФА пока молчит.
Ушли: зато «Барселона» избавилась от двух игроков скамейки: Эктор Бельерин за € 1 млн ушёл в «Спортинг», а Мемфис Депай – в «Атлетико» за € 3 млн. Компенсации, конечно, мизерные, но каталонцам важнее освободить бюджет от их зарплат.
«Ювентус»: минус три футболиста
Активные турниры: Серия А, Кубок Италии, Лига Европы
Потратили зимой: ничего
Заработали: € 1,25 млн
Пришли: формально в «Ювентус» вернулся потерянный талант Мохаммед Ихаттарен. 20-летний юноша продолжает исследовать дно, и даже аренда в «Аякс» ему не помогла. Сейчас он вне заявки и даже без номера, но, может, кризис «Юве» – как раз его среда?
Ушли: Уэстон Маккенни отправился покорять АПЛ в составе американской «делегации» в «Лидсе» – платная аренда. Лука Пеллегрини вернулся из вояжа в «Айнтрахт» и перебрался в аренду в «Лацио». Марли Аке арендован «Дижоном».
«Манчестер Сити»: плюс один новичок, минус три футболиста
Активные турниры: АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 11 млн
Заработали: ничего
Пришли: Пеп Гвардиола не вполне доволен своей командой, однако даже замену Жоау Канселу искать не стали. Большие сделки «Ман Сити» планирует на лето. Пока оформили трансфер очередного южноамериканского таланта: 20-летний аргентинец Максимо Перроне приехал из «Велес Сарсфилд» за € 11 млн.
Ушли: возможно, Перроне ждёт судьба Хулиана Альвареса, а возможно – Науэля Бастоса. Этот уже 24-летний аргентинец зимой уехал из «Сити» в аренду в «Тальерес». 20-летний бразилец Диего Роса – тоже, но в клуб «Баия». На бумаге, конечно, отъезд Жоау Канселу выглядит как потеря. Но, возможно, Гвардиола этим решением потушил начинающийся бунт в раздевалке.
«Милан»: плюс один новичок, минус два футболиста
Активные турниры: Серия А, Лига чемпионов
Потратили зимой: € 470 тыс.
Заработали: ничего
Пришли: «Милан» выудил резервного вратаря из чемпионата Парагвая: за полмиллиона взяли 24-летнего колумбийца Девиса Васкеса. Формально состав пополнил и 19-летний нападающий Эмиль Робак: он воспитанник «Милана», был в аренде в «Норшелланне», но вернулся зимой.
Ушли: 20-летний вратарь Андреас Юнгдаль едет в аренду в «Альтах» набираться опыта, а 22-летний нападающий Луан Капанни просто не оправдал надежд и как свободный агент ушёл в «Арку Гдыня».
«Реал»: без новичков
Активные турниры: Примера, Кубок Испании, Лига чемпионов
Потратили зимой: ничего
Заработали: ничего
«Реал» трудится над сделками, которые планирует оформить летом. На нынешний сезон команда укомплектована.
Зимой Мадрид вернул из аренды в «Кадис» 22-летнего воспитанника Антонио Бланко и отправил в новую – в «Алавес» дивизионом пониже.
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