В Россию едут игроки, у которых проблемы с законом. Клубы РПЛ спасут от тюрьмы?

Одна из самых любопытных трансферных новостей последних дней – попытки пристроить в Россию экс-игрока «Ювентуса» и молодёжной сборной Италии Маноло Портанову. Агент 22-летнего атакующего полузащитника Маттео Матерацци (брат легендарного защитника Марко Матерацци) сообщил о безуспешных переговорах с «Торпедо» и «Крыльми Советов», но дал понять, что его клиент всё ещё может оказаться в каком-то клубе РПЛ до конца зимнего окна. А закроется оно, напомним, уже совсем скоро – 22 февраля.

Казалось бы, что способно привлечь в наш чемпионат не последнего по таланту молодого итальянского игрока? Тем более не на деньги «Зенита» или «Спартака» и без возможности играть за границей России, поскольку клубы РПЛ отстранены от еврокубков. Очевидно, только желание держаться подальше от Европы. Всё дело в том, что синьор Портанова попал на родине в очень неприятную, некрасивую историю. И, может быть, пришёл к такому выводу: Россия – лучшее место, чтобы уйти от греха подальше.

Почти год назад, в марте 2022-го Маноло был арестован из-за обвинений в групповом изнасиловании. Расследование длилось 10 месяцев. Полицейские проводили допросы, изучали информацию с мобильных телефонов. По версии следствия, футболист и ещё трое молодых мужчин (один из них – дядя Портановы) надругались над 21-летней девушкой на домашней вечеринке в Сиене, которая прошла в ночь с 30 на 31 мая 2021-го. К слову, накануне ареста атакующий полузащитник, играя за «Дженоа», забил в ворота «Торино» победный гол – свой единственный в прошлом сезоне Серии А.

В начале декабря 2022-го суд приговорил Портанову к шести годам тюремного заключения. Кроме того, участников преступления заставили выплатить жертве и её семье € 120 тыс. Маноло, разумеется, своей вины не признал и обжаловал решение. Так что пока он остаётся на свободе. Но с тех пор атакующий полузащитник не попадал в заявку «Дженоа» на матчи, а его возможный трансфер в «Бари» сорвали фанаты этой команды, потребовавшие от руководства клуба не подписывать замешанного в позорной истории игрока.

Если Портанова перейдёт в клуб РПЛ, то он будет не первым иностранным игроком, оказавшимся в России на фоне проблем с законом. Самая известная фигура – Квинси Промес. Форварда «Спартака» обвиняют на родине в попытке непредумышленного убийства и связях с наркоторговцем. Существует версия, что именно по этой причине голландский вингер пропустил все зарубежные сборы красно-белых. Ведь, например, у ОАЭ и Нидерландов заключён договор об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах.

С криминалом был связан и ещё один голландец – нападающий «Урала» Рай Влут. В ноябре 2021-го футболист стал участником ДТП, в котором погиб четырёхлетний ребёнок. Как сообщали СМИ, Влут с приятелем ехали на скорости 203 км/ч и столкнулись с другой машиной – в ней находились мужчина, женщина и трое детей. Маленький мальчик получил серьёзные травмы, а потом скончался в больнице. Полиция выяснила, что Рай и его товарищ были в состоянии алкогольного опьянения. Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови – это более чем в два раза превышало допустимый предел.

Рай Влут в матче с ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Затем Влут лишь однажды сыграл за «Хераклес», которому принадлежал на тот момент. В январе 2022-го клуб отстранил игрока после того, как выяснилось, что его участие в аварии более серьёзное, чем заявлял сам Рай, а в марте «Хераклес» избавился от него. Влут получил статус свободного агента и перешёл в казахстанскую «Астану». Как утверждало издание De Telegraaf, руководство голландского клуба просто отказалось от денег за дискредитировавшего себя футболиста.

Летом прошлого года в еврокубковом матче нападающего «Астаны» враждебно встретили фанаты польского «Ракува», вывесившие баннер «Влут – грязный убийца детей». Сам Рай сперва отрицал, что именно он находился за рулём автомобиля, но потом всё же признал это. Однако в его случае разбирательство ещё не окончено. Адвокат Влута пообещал в январе 2023-го, что 20 марта его клиент обязательно прилетит в Нидерланды на судебное заседание.

Наименее известная фигура в этом списке – новичок «Кубани» Амаду Думбуя. Краснодарский клуб, занимающий 15-е место в Первой лиге, объявил о переходе 20-летнего вингера в начале февраля. Ранее гвинеец выступал за «Юргорден» в Швеции, где и был осуждён.

В октябре 2022-го Думбуя было предъявлено обвинение в изнасиловании, видеосъёмке оскорбительного характера и мелких правонарушениях, связанных с запрещёнными веществами. В ноябре обвинения по первым двум пунктам сняли за недостаточностью доказательств. Приём наркотического средства Амаду объяснил тем, что по совету друга купил лекарства от проблем со сном. Суд признал футболиста виновным, но ограничился только штрафом. Прокурор, требовавшая посадить Думбуя на три года, заявила, что обжалует приговор. Это займёт до одного года, а пока Амаду воспользовался возможностью покинуть Швецию, расторг контракт с «Юргорденом» и присоединился к российскому клубу.

Вероятно, имеющие проблемы с законом игроки едут в нашу страну, надеясь на то, что Россия их не выдаст. Но как такие трансферы отразятся на репутации РПЛ?