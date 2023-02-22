Закрытие трансферного окна в РПЛ! Последние переходы зимы — онлайн

Привет, друзья! Дедлайн трансферного окна — любимая тема болельщиков по всему миру. Сегодня, 22 февраля, истекает зимний регистрационный период в России. Это значит, что до позднего вечера болельщики будут ждать от любимых команд поздних приобретений. И они наверняка будут, вопрос только — у кого. Логично предположить повышенную активность со стороны самых амбициозных и, следовательно, платëжеспособных команд РПЛ. Тем более что не все из них полностью выполнили план по доукомплектации. Время на на усиление проблемных позиций у них ещё есть, но очень мало — считаные часы. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции, и вы точно не пропустите ни одной сколько-нибудь значимой сделки заключительного дня ТО!