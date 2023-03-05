«Промес сказал, что брат получил по заслугам». Новые детали суда над звездой «Спартака»

В Амстердаме прошёл суд по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Его, напомним, подозревали в покушении на убийство или же попытке непредумышленного убийства его двоюродного брата. Дело о контрабанде наркотиков суд не рассматривал.

Кратко напоминаем, что за покушение, на кого и когда это было

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года во время семейного торжества в Абкауде Промес якобы взял нож и ударил своего двоюродного брата в колено. О происшествии долго молчали, но спустя какое-то время один из родственников пришёл в полицию – сам кузен этого не сделал. По словам его адвоката в интервью «Чемпионату», его останавливали родственные связи: «Он не обращался, потому что они семья. Мой клиент очень гордится успехами Промеса, как и остальные родственники. Несмотря на то что Квинси его ударил, он не хотел рушить ему карьеру».

Основной причиной конфликта уже на раннем этапе называли кражу: якобы двоюродный брат много лет назад украл у тёти Промеса ценное ожерелье. Адвокат подстрадавшего, правда, называл это чушью.

В конце 2020-го Промеса задержали на двое суток из-за «причастности к поножовщине», но уже позднее обвинение переросло в покушение на непредумышленное убийство, а ещё позже – в покушение на убийство.

Раненный в колено двоюродный брат в итоге получил травму, из-за которой он не может ходить. Помимо этого, он страдает из-за посттравматического стрессового расстройства. Племянник потребовал от Промеса возмещения ущерба на сумму около € 1 млн.

Квинси Промес Фото: Из личного архива Промеса

Телефон Промеса прослушивали — там он чуть ли не признался в содеянном

Позднее выяснилось, что телефон Промеса прослушивался криминальной разведкой (TCI) — подразделением полиции Нидерландов, занимающимся борьбой с мафией и тяжкими преступлениями. Тот факт, что следователи услышали разговоры после происшествия с двоюродным братом, удивительное совпадение – звонки и сообщения Промеса отслеживались вообще по другому делу: его подозревают в контрабанде кокаина и связях с мафиозными группами. Голландские СМИ сообщали, что Промес и его окружение вложили солидную сумму в 4000 кг кокаина, которые были изъяты в аэропорту Антверпена в 2020-м. Ещё раньше партию наркотиков украли летом 2019-го у дилера из Суринама – из-за этой кражи погибли два человека, один из которых был футболистом. Причастным к исчезновению кокаина считали Промеса, но он якобы заплатил мафии штраф в размере € 250 млн. Расследование по этому делу продолжается.

Так вот: расшифровка звонков в ту ночь, когда произошла поножовщина, показала, что Промес звонил отцу, матери и тёте, с которым обсуждал произошедшее. Детали публиковало издание NOS, и вот что он там говорил.

Матери: она рассказала, что племянника увезли в больницу, после чего Промес уточнил, куда именно было ранение, на что она ответила, что в ногу. «Значит, ему повезло», – сказал Промес.

Отцу: «Я верен своей тёте: если кто-то попробует оскорбить её, я убью его. В семье есть определённые люди, ради которых я готов убивать. Повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что иначе он ходил бы ещё уродливее».

Тёте: «Он дерзкий, знал, что будет. Я не смог сдержаться. Извини, тётя, прости меня».

Адвокат Промеса утверждал, что эти записи не могут быть приобщены к этому делу, потому что прослушка велась в рамках другого расследования. По словам Малевича, в таком случае нарушается право на справедливое судебное разбирательство. А уж если и придавать этому значение, то все эти разговоры не стоит расценивать больше чем обычное хвастовство пьяного человека.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Промес не полетел на заседание. Адвокат говорит про обязанности перед «Спартаком»

Прокуратура Нидерландов хотела арестовать Промеса по делу о контрабанде наркотиков, из-за чего, вероятнее всего, футболист и не поехал с командой на зимние сборы – его попросту могли экстрадировать из ОАЭ или Турции. В России же он находится в безопасности, потому что соответствующего соглашения между странами нет.

Так вот, адвокат Промеса Роберт Малевич заявил, что его клиент отсутствовал на заседании, потому что «у него есть контрактные обязательства перед своим клубом». Также он добавил: «Мы не пришли к какому-то решению в переговорах с прокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он приедет в Нидерланды, и, хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, он всё равно рискует быть задержанным на длительный срок. По крайней мере, на несколько недель. Тогда Промес не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта».

По словам представителя амстердамского суда, Промес также не присутствовал в суде по видеосвязи. «Это возможно только с разрешения международных властей», – цитирует его издание AD.

Зато выступила сестра кузена, Шанис: она воспользовалась правом выступить в ходе заседания и обратилась к Промесу.

«Тебе всё равно на семью! Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала она.

Прокуратура запросила два года тюремного заключения для Промеса, при этом подчеркнув, что фактов для доказательств покушения на убийство или попытки непредумышленного убийства недостаточно: да, футболист кричал, что хочет убить своего двоюродного брата, но его действия не показали, что он действительно этого хотел. Если бы хотел убить, пырнул бы в артерию, а не в колено.

Адвокат потерпевшего, впрочем, так не считал. «Мой клиент сделал шаг назад, но споткнулся и упал – это привело к тому, что его нога поднялась вверх, – говорил он. – По всей вероятности, именно поэтому нож оказался в колене, а не в верхней части тела».

Квинси Промес Фото: Из личного архива Промеса

Но вот нападение прокурор посчитал доказанным. «Он был в свирепом состоянии, и его ударили ножом с большой силой, – цитирует его издание AD. – Другим пришлось вмешаться, чтобы предотвратить худшее. Промес сказал, что, по его мнению, его брат «получил по заслугам».

По этому делу было заслушаны показания 18 свидетелей, но все они являются противоречивыми.

Суд вынесет финальное решение через две недели.