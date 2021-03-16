«Нож попал в коленную чашечку и прошёл через неё». Подробности дела Промеса

Пока нападающий московского «Спартака» Квинси Промес обживается в ставшей уже родной Москве, на его родине полиция работает над делом, в котором он – главный подозреваемый.

В чём его обвиняют. Кратко

По информации голландских СМИ, в конце июля прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды) двоюродного брата Промеса серьёзно ранили ножом после ссоры, в результате чего тот получил травму колена. Правоохранительные органы начали расследование, которое привело к аресту Промеса в декабре.

Что сейчас известно о деле и что грозит Промесу

На прошлой неделе голландский криминальный журналист Питер де Врис заявил в программе Voetbaltijd, что поддерживает контакт с теми, кто вовлечён в расследование: «Лично мне ясно, что Промес замешан в этом деле. Это он нанёс удар ножом. Это то, что известно мне, однако, конечно, рассуждать об этом должен судья. Но однозначно, для Промеса всё складывается не очень хорошо».

Другой журналист, Джон ван ден Хеувел, заявил, что сестра потерпевшего буквально выхватила нож из рук Промеса. «На прошлой неделе я говорил с жертвой и убеждён, что он не врёт», – сказал репортёр.

Максимальное наказание, которое грозит Промесу, – 4 года заключения.

Если его осудят, то контракт со «Спартаком» будет расторгнут, выплаты «Аяксу» прекратятся, но уже совершённые возвращены не будут. По контракту московский клуб должен платить каждые полгода.

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Адвокат Промеса Джирард Спонг отказался давать какие-либо комментарии по делу. По его словам, он не хочет рассуждать о шансах, а также не настроен раскрывать какие-либо детали расследования.



Защитник же пострадавшего, адвокат Иегуди Мошкович, ответил на запрос «Чемпионата» и рассказал о ходе дела.



– Как вообще так получилось, что Промес ударил своего двоюродного брата ножом?

– По словам моего клиента, всё произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар.



– Что-то эта история не выглядит полной. Должна же быть какая-то причина.

– Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку?



– Вопросов больше, чем ответов.

– Пока да. Будет интересно, когда Промес выступит публично – тогда мы будем знать его версию произошедшего.



– Почему ваш клиент обратился в полицию спустя такой долгий срок?

– На самом деле, он не обращался, потому что они семья. Мой клиент очень гордится успехами Промеса, как и остальные родственники. Несмотря на то, что Квинси его ударил, он не хотел рушить ему карьеру. Сперва я, как адвокат, связался с адвокатом Промеса, предложил ему урегулировать конфликт. Они отказались.



– Почему?

– Так произошло. Почему – мы не знаем. Потом в полицию поступило обращение от одного из свидетелей, и тогда уже началось расследование. Мой клиент только тогда начал разговаривать с полицейскими, но сам он никогда не обращался в правоохранительные органы.

– Вы знаете, кто пошёл в полицию?

– На данный момент имя этого человека держится в секрете. Так работает наша система.



– Ваш клиент разговаривал с Промесом после произошедшего?

– Он попросил об этом меня. Это серьёзная ситуация, которая требует серьёзного похода. Её нельзя решать неформально. Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошёл через неё. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть её. Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь у него будет огромный шрам. Мой клиент – работающий человек, однако из-за произошедшего есть большая вероятность, что он не сможет выполнять ту же работу.



– Он не может ходить?

– Только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, он никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет. Как я уже сказал, он рабочий, среди прочего занимается укладкой полов, что предполагает стояние на коленях. Такая работа для него, с большой долей вероятности, будет невозможна.



– Они были пьяные, когда всё произошло?

– Это была вечеринка по случаю дня рождения, там был какой-то алкоголь. Промес тоже выпивал. Что важнее для понимания, есть очевидцы произошедшего. Минимум два человека видели, как он нанёс удар. Они уже дали свои показания полиции, которые подтверждают историю моего клиента. Также в их расследовании фигурируют и другие свидетели.

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– Одна из них – сестра вашего клиента, верно?

– Да, всё так. Промес пытался ударить моего клиента ещё раз, но она схватила его руку, в которой тот держал нож. Так она сказала полиции.



– Какое наказание для Промеса ваш клиент считает справедливым?

– В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.



– Максимальное наказание – четыре года заключения?

– Что-то около того. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Можно получить и общественные работы.

– Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими?

– Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен.



– Если его признают виновным, что будет дальше?

– Опять же, зависит от обстоятельств. Я не уверен, что между Нидерландами и Россией есть соглашение об экстрадиции. Если есть, конечно, судья этим воспользуется. Если нет, тогда у Промеса есть выбор: остаться в России навсегда или вернуться в Нидерланды.



– Предположительно, когда будет вынесено решение суда?

– Пока дело даже не передано в суд – расследование всё ещё идет. Две недели назад Промеса допросили во второй раз. Думаю, что первое заседание состоится ближе к концу лета.



– Промес, естественно, всё отрицает?

– Тут странная ситуация. Его первый адвокат отрицала всё – даже факт его нахождения на вечеринке. Потом он поменял защитника, и тот уже говорит, что Промес был на вечеринке, но не наносил удар ножом.



– Вы рассматриваете его отъезд в Россию, как попытку избежать наказания?

– Нет. Если Промеса признают виновным, у него нет вариантов его избежать. Остаться в России – вряд ли выход. Но из-за его трансфера в «Спартак» один из его активов был арестован, а именно – дом в Утрехте.



– Почему?

– Мой клиент будет требовать возмещения ущерба, поэтому суд дал разрешение арестовать имущество, чтобы гарантировать выплаты. То есть Промес не может продать этот дом, пока дело не будет закрыто.



– После произошедшего отношение к Промесу в Нидерландах сильно изменилось?

– Да, он теперь не так популярен. Его называли сыном божьим, а сейчас всё признание исчезло.