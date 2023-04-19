7 спортивных событий четверга

Что смотреть 20 апреля: Непомнящий в восьмой партии за шахматную корону, интрига в баскетболе и много интересного в Лиге Европы.

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

🏀 2:30: «Мемфис Гриззлиз» — «ЛА Лейкерс», НБА, 1/4 финала — Запад, второй матч

Интрига: Смогут ли «Лейкерс», пробившиеся в плей-офф через турнир плей-ин, сделать 2-0 в серии?

Второй матч серии «Мемфис» – «Лейкерс». В первый раз сильнее (не удача) оказались «озёрники» за счёт прекрасной игры японца Руи Хатимуры и Остина Ривза в клатче. Реабилитируется ли молодой коллектив из Теннесси во второй игре перед свой публикой?

Фото: Justin Ford/Getty Images

🏒 5:00: Эдмонтон Ойлерз» — «ЛА Кингз», НХЛ, 1/4 финала — Запад, второй матч

Интрига: лучший хоккеист мира реабилитируется после блёклого начала плей-офф?

«Эдмонтон», казалось бы, уверенно шёл к тому, чтобы забрать первый матч серии с «Лос-Анджелесом», где выглядел явным фаворитом, но упустил 3:1 в концовке третьего периода. Теперь очень много вопросов возникает к Коннору Макдэвиду: игрок, который в прошлом плей-офф набирал по два очка за матч и выбивший 153 балла в этой регулярке, не набрал очков и завершил игру с полезностью «-2». Вторая подряд неудача в домашнем матче снова вызовет к жизни давние разговоры о том, что Коннор — не самый кубковый хоккеист.

Фото: Jason Franson/AP/ТАСС

♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, восьмая партия матча за шахматную корону

Интрига: Сохранит ли российский шахматист решающий перевес в матче за титул?

От противостояния Яна Непомнящего и Дин Лижэня болельщики ждали череды унылых ничьих, а получили зрелищную перестрелку. Пять результативных партий из семи сыгранных – это мощно! Российский претендент трижды в этом матче выходил вперёд в счёте, но дважды позволял себя догонять. Может быть, после победы в седьмой партии у него получится сохранить, а лучше – увеличить свой отрыв? Но в этот раз белые фигуры будут в руках у Дина, так что лёгкой жизни Яну ждать не стоит.

Фото: FIDE

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала — третий матч

Интрига: Докажет ли ЦСКА, что второй матч — это нелепое стечение обстоятельств?

ЦСКА сенсационно проиграл второй матч в серии с «Локомотивом-Кубань» и потерял не только преимущество своей площадки, но и основного центрового — Николу Милутинова. Матч №3 должен дать ответы на многие вопросы в этой серии.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 22:00: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: «Короли» Лиги Европы выбьют главного фаворита турнира?

«Манчестер Юнайтед» обидно упустил победу в первом матче с «Севильей» на «Олд Траффорд». Команда Эрика тен Хага на протяжении почти всей встречи контролировала игру: выигрывала 2:0 благодаря раннему дублю Марселя Забитцера. Казалось, что всё складывается для «МЮ» замечательно, а магия «Севильи» перестала работать. Но нет! Испанцы снова включили режим «плей-офф Лиги Европы», сравняв счёт в самом конце.

Ещё забавнее ситуацию делает то, что оба мяча игроки «МЮ» забили в свои ворота. Сначала не повезло левому защитнику Тиреллу Маласиа: после прострела Хесуса Наваса мяч рикошетом от ноги голландца залетел в ворота Давида де Хеа. А в самом конце «отличился» капитан «МЮ» — Гарри Магуайр. Защитник вышел на замену в начале второго тайма и успел накосячить, вызвав новую порцию критики от фанатов. На 90+3-й минуте Магуайр отправил мяч в свои ворота рикошетом после удара головой в исполнении Юссефа Эн-Несири.

Ничейный исход в Англии оставляет неплохие шансы «Севилье» на проход дальше. В помощь — домашние трибуны «Рамон Санчес Писхуана». Несмотря на то что «Севилья» в этом году проводит ужасный сезон в Примере, она может порадовать болельщиков успехами в Европе. Для «МЮ», помимо фактора чужого поля, существует ещё несколько проблем. Ответный матч точно пропустят Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес и Бруну Фернандеш. Под вопросом участие Маркуса Рашфорда, Люка Шоу, Тирелла Маласиа и Марселя Забитцера. Но кому было бы легко в противостоянии с «королями» турнира? Независимо от победителя, обе команды дальше подарят интересную сюжетную линию. Либо «Севилья» пойдёт за седьмым трофеем Кубка УЕФА/Лиги Европы, либо «МЮ» приблизится к первому евротрофею с 2017-го. В Манчестере заждались больших побед!

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 22:00: «Спортинг» — «Ювентус», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: «Спортинг» ни с чем отправит домой «Ювентус» и оставит Турин без шансов на ЛЧ?

«Ювентус» отскочил в первом матче со «Спортингом» в Турине. Португальцы смотрелись интереснее команды Макса Аллегри, создав больше голевых возможностей. Например, по ожидаемым голам «Спортинг» уверенно превзошёл хозяев – 1,89 – 0,83. Но, как часто случается с «Юве», они выжали максимум из своих шансов, одержав минимальную победу.

«Спортинг» ранее прошёл в 1/8 финала «Арсенал», причём сделал это, играя ответный матч в Лондоне. Теперь команда проведёт вторую встречу в Лиссабоне, а гандикап в один мяч – вполне отыгрываемый. Команда Рубена Аморима готова удивлять и обыгрывать второго гранда на пути. В помощь – яростные португальские болельщики на «Жозе Алваладе». И кто удивится, если в полуфинале окажется «Спортинг»?

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

⚽️ 22:00: «Рома» — «Фейеноорд», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: Моуринью приблизится ко второму еврокубку с «Ромой»?

Четвертьфинальная пара между «Ромой» и «Фейеноордом» — ремейк финала Лиги конференций 2022 года. Тогда минимальную победу одержали римляне. В первой встрече четвертьфинала Лиги Европы с таким же счётом сильнее оказался уже «Фейеноорд». Однако «Рома» смотрелась не хуже соперника, а ещё не забила пенальти в конце первого тайма.

Жозе Моуринью реанимировал тренерскую карьеру: в текущем сезоне римляне показывают неплохие результаты, располагаясь в топ-3 чемпионата Италии. В ответном матче с голландцами у «Ромы» остаются хорошие шансы на итоговый успех. Команда с поддержкой своих фанатов готова сворачивать горы. А Жозе может выиграть второй еврокубок за два года: это ли не повод поболеть за «Рому», чтобы увидеть, что тогда «выкинет» неординарный португалец? Да, на «Фейеноорд» не будет оказываться давления: выиграют – красавцы, проиграют – скажут, что боролись до конца. Однако и «Роме» передались чемпионская ментальность и уверенность Моуринью. Римляне точно никого не боятся. В четверг вечером на «Стадио Олимпико» будет жарко.