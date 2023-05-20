Сын легенды «Реала» и будущее «Челси». Главные таланты молодёжного ЧМ в Аргентине

Через несколько лет эти парни зажгут в топ-клубах!

Сегодня стартует чемпионат мира среди команд до 20 лет. Обычно именно там себя проявляет молодёжь, а затем едет в топовые клубы, или, если уже там, получает больше игрового времени. Давайте познакомимся с теми, от кого мы будем ждать яркой игры.

Федерико Редондо — 20 лет, сборная Аргентины

Фамилия Феде не случайна — он сын легенды «Милана» и «Реала», Фернандо. Редондо-старший трижды брал Лигу чемпионов, сын хочет преуспеть тоже:

Федерико Редондо полузащитник молодёжной сборной Аргентины «Я всегда был фанатом «Реала». Мечтаю играть здесь когда-нибудь».

Федерико выступает на позиции опорника, играть стабильно начал только с этого сезона — за «Аргентинос Хуниорс». Дебютный гол забил только месяц назад. Главные навыки — цепкость, техника и физические данные — Редондо огромен.

Федерико Редондо Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Максимо Перроне — 20 лет, сборная Аргентины

Этот парень — лидер полузащиты! Особенно в отсутствие Нико Паса — таланта «Реала», которого клуб не отпустил на ЧМ. Максимо выстрелил в чемпионате Аргентины, где за один сезон превратился из перспективного паренька в лидера «Велеса», — и ушёл за € 8 млн в «Манчестер Сити» зимой. Взял номер 32, потому что фанат Карлоса Тевеса.

Перроне, как и Редондо, тоже опорник, поэтому эти два таланта, вероятно, будут бороться за место в старте. Но если Федерико хорош в разрушении и любит идти в обводку, то Максимо играет на сохранение и почти не ошибается в передачах, отрабатывает и пробегает больше всех.

Максимо Перроне Фото: Hector Vivas/Getty Images

Андрей Сантос — 19 лет, сборная Бразилии

Лидер и капитан, главный талант и символ будущего. Андрей Сантос уже давно известен в широких кругах: засиял осенью, зимой перешёл в «Челси», а весной он — главный хедлайнер Копа Америка до 20 лет. Тогда на его счету было пять голов, один из которых — победный в финале. А ведь Сантос — полузащитник и играет ближе к обороне.

Но после Копа Америка Андрей не задержался в «Челси» и вернулся в аренду к «Васко да Гама», откуда и переходил. Важным условием была именно поездка на ЧМ U20, — чтобы клуб отпустил. По этой причине, например, сорвалась аренда в более статусный «Палмейрас».

Андрей Сантос Фото: Buda Mendes/Getty Images

Матеус Насименто — 19 лет, сборная Бразилии

Первый форвард в нашей подборке. Насименто ещё так молод, но уже давно на виду у топовых скаутов. Последние полгода им интересуется «Реал», а Marca добавляла, что Дани Калафат, скаут Мадрида — его фанат.

И Матеус действительно мог бы подойти под игровую модель «Реала». Он очень похож на позднего Карима Бензема: любит завязывать комбинации за пределами штрафной, опускаться в глубину и даже эпизодически играть «десятку». Но главные недостатки таланта «Ботафого» банальны: далеко не все моменты реализует, не так часто играет. Нужно ещё год-два, чтобы проявить себя. Чемпионат мира — важный шаг на пути к успеху.

Матеус Насименто Фото: Buda Mendes/Getty Images

Кендри Паэс — 16 лет, сборная Эквадора

Да, 16 лет! Паэс — главное открытие Южной Америки в этом сезоне. Он уже почти наверняка перейдёт в «Челси», который отдаст аж € 20 млн. Если кто-то ещё недавно сомневался в его таланте, то убедился после яркого перформанса на Копа Америка U17 месяц назад. Там было всё: красивые ассисты, яркие комбинации и обводки — то, чем славится Кендри.

Юноша появился в инфополе внезапно. В феврале его ещё 15-летнего выпустили за основную команду «Индепендьенте», а сразу после — сообщения СМИ об интересе топ-клубов. В заявку Кендри попал, кстати, с №55 — под таким же начинал Мойсес Кайседо.

Сыграть может и «десятку», и в центре поля, и ближе к флангу. Лучше всего играет в выдвинутой роли в схеме с тремя полузащитниками. Очень хорош в передачах, старается играть в одно касание. Иногда заигрывается, потому что надеется сделать всё сам.

Кендри Паэс Фото: Franklin Jacome/Getty Images

Алекс Скотт — 19 лет, сборная Англии

Об Алексе лучше всего скажут два факта: его признали лучшим молодым игроком сезона Чемпионшипа, вот так о нём отзывается Пеп Гвардиола:

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» — после пятого раунда Кубка Англии «Скотт является по-настоящему хорошим игроком и замечательным талантом. Невероятный футболист».

Алекса сравнивают с Джеком Грилишем и даже дали прозвище — Гернский Грилиш, — потому что родился в Гернси, на одном из Нормандских островов. В 12 от него отказался «Саутгемптон», и Скотт даже думал бросить футбол. Хорошо, что вовремя собрался.

Его главное качество — универсализм. В прошлом сезоне Алекс выступал справа, а сейчас разрывает центр. Он совмещает в себе качества и плеймейкера, и разрушителя: скорость, техника, видение поля, отбор. Скотт – лучший в команде по ключевым передачам и подборам, второй – по точным пасам и количеству касаний.

Алекс Скотт Фото: Rhianna Chadwick/ Getty Images

Чезаре Казадей — 20 лет, сборная Италии

Чезаре — великий путешественник: в прошлом сезоне разрывал за «Интер» U19 (17+5), затем оказался в «Челси» U21 и поиграл в молодёжной АПЛ, а теперь выступает за «Рединг», — аренда. Первый и пока единственный гол на взрослом уровне забил против «Блэкберна» в марте. Универсальный полузащитник, который стремится играть на обострение. Обладает хорошим дальним ударом. В Италии сравнивали с Милинковичем-Савичем: менталитет, атлетизм, схожие роли на поле. Однажды, после наказания от матери Казадей пешком прошел 22 км от дома до тренировочной базы родной «Чезены».

Чезаре Казадей Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Вильсон Одобер — 18 лет, сборная Франции

Один из немногочисленных авторов гола в топ-5 лиг этого сезона среди игроков до 18 лет. Очередной упущенный «ПСЖ» талант: Одобер переехал из Парижа в «Труа» летом в роли свободного агента! В прошлом сезоне за U19 парижан забил 20 голов в 31 матче. Он мог оказаться в «Роме», «Брюгге» или мёнхенгладбахской «Боруссии», но решил остаться во Франции, — чтобы почаще играть.

Вильсон — универсальный нападающий: в основном играет справа, но, например, в сборной Франции до 19 лет выступал и слева. У Одобера хорошая скорость, скоростной дриблинг и завершение.

Вильсон Одобер Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Гэбриел Слонина — 18 лет, сборная США

Голкипер, который разорвал МЛС в прошлом сезоне. Весной Слониной заинтересовались «Челси» и «Реал», в итоге Гэбриел переехал в Лондон. В январе дебютировал за основную сборную и стал самым молодым вратарём в её истории. Даже там выдал пару ярких сейвов. На этот ЧМ он едет в статусе лидера. L'Equipe включил Гэбриела в топ-7 лучших талантов среди игроков не старше 2003 года рождения.

Гэбриел Слонина Фото: Clive Howes/Getty Images

Аббосбек Файзуллаев — 19 лет, сборная Узбекистана

Не ожидали увидеть сборную Узбекистана на ЧМ? А она есть, вместе с Фиджи, Гватемалой, Гамбией, Гондурасом и Ираком. Аббосбек — жемчужина этого первенства планеты.

Файзуллаева признали лучшим игроком турнира на Кубке Азии U20, который его сборная выиграла и оттуда отобралась на ЧМ. Вингер обладает крутым первым касанием, здорово разгоняет атаки и постоянно мучит оппонентов: ловкий, техничный, скоростной. На турнире отметился очень красивым голом со штрафного, прямо в девятку. На клубном уровне выступает за «Пахтакор».