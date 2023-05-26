«Саутгемптон» запомнился не только антирекордами. Эта команда изменила европейский футбол

«Сент-Мэри» официально прощается с АПЛ после 11 лет совместной жизни. Григорий Телингатер уже проводил команду, направив фокус на рекорды «Саутгемптона».

Но клуб за 11 лет всё-таки запомнился не только двумя поражениями 0:9 от «Лестера» и «МЮ». В отличие от многих безликих команд, игравших в Премьер-лиге на этом отрезке, «Саутгемптон» заслужил особенный статус в иерархии английского футбола.

Первые сезоны — воспитанники, Ламберт, Почеттино

Гарет Бэйл и Алан Ширер — самые известные выпускники академии «Саутгемптона». Но это лишь верхушка айсберга. Тео Уолкотт, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мэтт Ле Тиссье, Уэйн Бридж, Бен Уайт — все они росли на полях «Стэплвуда». Академия подпитывала клуб и в период возвращения в АПЛ. Тогда в составе у Найджела Адкинса были Адам Лаллана и совсем юные Люк Шоу с Джеймсом Уорд-Праусом и Калумом Чемберсом.

Также клуб за копейки подписывал и прокачивал талантливых игроков из других команд. В 2008-м скауты откопали в «Страсбурге» 19-летнего Моргана Шнейдерлена. В 2012-м переманили Натаниэла Клайна из «Кристал Пэлас». Тогда же подписали перспективного Джея Родригеса из «Бëрнли». Всё это дополнялось грамотными трансферами опытных игроков — в «Саутгемптоне» по-новому раскрылись Жозе Фонте и Рики Ламберт (которые были с клубом ещё со времен Лиги 1).

В январе 2013-го «Саутгемптон» уволил Адкинса и пригласил малоизвестного тренера «Эспаньола» Маурисио Почеттино. Тогда даже болельщики клуба не поняли этот манёвр, но за 1,5 года аргентинец превратил команду в одну из самых боевых в Англии. И ушёл в «Тоттенхэм», с которым добрался до финала Лиги чемпионов.

Маурисио Почеттино Фото: Clive Gee/Getty Images

В «Саутгемптоне» Почеттино адски нагружал футболистов изнурительными упражнениями. Например, тестом Гакона. Футболисту давалось 45 секунд, чтобы преодолеть 150 м. Потом была передышка 15 секунд. В следующие 45 секунд дистанция становилась на 6,25 м длиннее. И так 12 циклов с прогрессивным увеличением.

Однажды Рики Ламберт попросил тренера сжалиться. Почеттино выслушал игрока, улыбнулся и пожал ему руку.

Рики Ламберт экс-форвард «Саутгемптона» «Я вышел из кабинета Почеттино и подумал, что оказал ребятам услугу. В следующие выходные я отыграл все 90 минут матча в чемпионате. Прихожу в понедельник на тренировку. И там мы делаем не 12 стандартных повторений, а… 24! 24 повторения! Тогда я всё для себя понял. Просто бегал и истерически смеялся, потом чуть не плакал. Я понимал, что хотел Маурисио — он ломал меня. И в итоге сделал меня сильнее».

Многие из того состава «Саутгемптона» со временем ушли в топ-клубы за большие деньги. Клайн, Лаллана и Деян Ловрен суммарно за € 73,7 млн отправились в «Ливерпуль» (на сдачу ещё забрали Ламберта за € 5 млн). Люк Шоу перешёл в «МЮ» за € 37,5 млн и стал главным левым защитником Англии. Также «МЮ» в 2015-м забрал Шнейдерлена за € 35 млн. Чемберса купил «Арсенал» за € 20 млн. «Саутгемптон» превратился в настоящий инкубатор ценных кадров для топ-команд АПЛ.

Лига Европы и эффективная работа на рынке

Ушедшего Почеттино сменил Рональд Куман, а клуб нацелился на точечные недорогие трансферы, ощутив всю мощь выработанной модели (на продажах «Саутгемптон» заработал почти € 124 млн в одном только сезоне-2014/2015).

Летом 2014-го на «Сент-Мэри» приехали Садьо Мане, Душан Тадич, Грациано Пелле и арендованный у «Атлетико» Тоби Алдервейрелд. Куман пробился в Лигу Европы (седьмое место), а клуб продолжил откапывать бриллианты на европейском рынке. Бывали, конечно, и промахи вроде трансфера Пабло Освальдо. Аргентино-итальянец оказался слишком конфликтным, а спустя пару лет вообще завязал с футболом и ушёл в музыку (потом пару раз возобновлял карьеру в Аргентине).

Но про Освальдо можно смело забыть, когда вспоминаешь переход Вирджила ван Дейка из «Селтика» за € 15,7 млн летом 2015-го. Два с половиной года спустя «Ливерпуль» заплатил за него уже € 84,65 млн.

«Саутгемптон» второй раз подряд вышел в Лигу Европы, а Кумана забрал «Эвертон». Тогда же случилась последняя «жирная» продажа — «Ливерпуль» подписал Мане за € 41,2 млн. Новый тренер Клод Пюэль дошёл до финала Кубка Лиги (проиграл «МЮ» 2:3), занял восьмое место в чемпионате, но был уволен.

Пошла тренерская чехарда — Маурисио Пеллегрино и Марк Хьюз уже боролись не за еврокубки, а за выживание. Сменился владелец — китайский бизнесмен Гао Чжишен заплатил £ 210 млн за 80% акций клуба. 20% у себя оставила Катарина Либхерр — дочь и наследница швейцарского магната Маркуса Либхерра. Именно он спас «Саутгемптон» в конце 2000-х от банкротства, но так и не застал подъём клуба. Либхерр умер от сердечного приступа в 2010-м. Дочь оказалась не такой щедрой, что стало причиной ухода президента Николы Кортезе (поверил в Почеттино и строил «Саутгемптон» под АПЛ). Его совершенно внезапно сменил хоккейный тренер Ральф Крюгер. Собственно, при нём и появились китайские инвесторы.

Гао Чжишен не успел залить деньги в «Саутгемптон». Почему? В 2019-м Китай резко изменил финансовую политику в отношении футбола, что повлияло не только на внутренний чемпионат, но и на китайские деньги в европейских лигах.

Гао Чжишен Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Впрочем, работа «Саутгемптона» на трансферном рынке всё ещё оставалась эффективной благодаря старой команде скаутов (ею руководил Росс Уилсон). Но увеличилось и число провалов. На каждого Пьера-Эмиля Хейбьерга был свой Гидо Каррильо, а на Яна Беднарека — Уэсли Худт. Со временем этот баланс окончательно ушёл в сторону неудач. На большие трансферные инвестиции рассчитывать было нельзя — китайцы уже искали новых покупателей.

Впрочем, оставался ещё способ удержать клуб на плаву — угадать с тренером.

Прессинг-машина Хазенхюттля и развал

Ральф Хазенхюттль пришёл вместо уволенного Хьюза, запомнился нестабильным футболом, но всё-таки продлил команде жизнь в АПЛ. «Юрген Клопп для бедных» создал одну из самых агрессивных команд лиги в плане интенсивности прессинга. В новых условиях затухшую карьеру реанимировал Дэнни Ингз (абсолютно лучший английский нападающий после Гарри Кейна по состоянию на лето 2020-го). Возникла пара ЦЗ Беднарек — Вестергор. На новый уровень мощности вышел Уорд-Праус.

11-е место в АПЛ в сезоне-2019/2020 могло стать началом нового «Саутгемптона», но клуб пошёл по нисходящей. Эффективные решения на уровне селекции перестали работать. В академии уже не росли новые Уолкотты (именно поэтому, наверное, вернули старого).

В начале 2022-го клуб перешёл под управление лондонского консорциума Sport Republic во главе с бывшим спортивным директором «Брентфорда» Расмусом Анкерсеном и банкиром Хенриком Крафтом. Консорциум получил £ 100 млн для сделки от сербского бизнесмена Драгана Шолака.

После ухода Росса Уилсона на пост спортивного директора в шотландский «Рейнджерс» «Саутгемптон» перешёл на централизованный скаутинг, основанный на цифрах. Прежний подход был намного тоньше, и спортивный отдел учитывал многие факторы, в том числе личные впечатления сотрудников. К примеру, ван Дейк никогда не был выдающимся игроком в плане цифр. Но его элитные качества вкупе с хладнокровием и умением читать игру сразу понравились абсолютно всем скаутам «Саутгемптона». «По ван Дейку мы даже не сомневались», — признавался Уилсон, при котором «Рейнджерс» дошёл до финала Лиги Европы.

А как жил новый «Саутгемптон»? Прошлым летом сорвались трансферы Коди Гакпо из ПСВ, Гонсалу Рамуша из «Бенфики» и Расмуса Хëйлунна из австрийского «Штурма». До этого клуб отказывался от Эберечи Эзе, Майкла Олисе и Джаррода Боуэна. Первые двое теперь результативно играют за «Кристал Пэлас» (12 голов и 13 голевых передач на двоих). А второй перешёл в «Вест Хэм», став одним из важнейших игроков у Дэвида Мойеса. Также «Саутгемптон» прошляпил Виктора Осимхена, хотя он был в списках Sport Republic ещё после сезона в бельгийском «Шарлеруа».

Прошлым летом «Саутгемптон» выбросил € 80 млн на перспективную молодёжь. Пример перспективной молодёжи — вратарь из «Ман Сити» Гэвин Базуну, ставший худшим голкипером АПЛ по отражению ударов. Удачно клуб попал только в Ромео Лавиа. Зимой на тушение пожара отправились дополнительные € 63 млн, но оправданными тратами пока стали только € 13,65 млн, отданные аргентинскому «Расингу» за Карлоса Алькараса.

Резкое омоложение привело к катастрофе. Прессинг-идеи Хазенхюттля не работали, его сменщика Натана Джонса уволили через пару месяцев. А бывший ассистент Игоря Ледяхова в ярославском «Шиннике» Рубен Селлес оказался в роли неизвестного человека из клипа Depeche Mode на песню Wrong. Там связанный мужчина едет в неуправляемом автомобиле по ночным дорогам Лос-Анджелеса.

Всё закончилось грустно, но за 11 лет «Саутгемптон» открыл большое количество элитных и просто очень качественных исполнителей. Играл в интересный футбол. Почеттино получил здесь необходимый карьерный трамплин после «Эспаньола». Джеймс Уорд-Праус кошмарил вратарей АПЛ ударами со штрафных. А ещё здесь целых девять лет бегал Шейн Лонг. Символично, что именно после его ухода «Саутгемптон» попрощался с Премьер-лигой.