«Саутгемптон» вылетел из АПЛ. Эту команду запомнят по её рекордам

«Саутгемптон» официально вылетел из АПЛ. Это стало понятно после поражения в 36-м туре от «Фулхэма», который уже ни за что не борется в этом сезоне. Место в следующем розыгрыше чемпионата Англии лондонская команда себе забронировала ещё в апреле, а шансы на седьмую еврокубковую позицию остались абсолютно призрачные. Тем не менее «Фулхэм» победил 2:0. Отличился в том числе Митрович, который наконец отбыл свою восьмиматчевую дисквалификацию.

«Саутгемптон» играл в АПЛ 11 лет подряд. Команда чаще боролась за выживание, чем за еврокубки, но несколько раз пробилась в Лигу Европы. Правда, выступила дважды неудачно. На этот раз не просто не выполнили задачу на сезон, а заняли вообще последнее место в лиге с вероятностью в 99%.

Похоже, ключевым моментом стало увольнение тренера. Ральф Хазенхюттль сохранял команду в АПЛ четыре сезона подряд, но в ноябре-2022 его уволили. На тот момент прошло всего 14 туров, отставание от спасительного 17-го места составляло одно очко. В результате трижды меняли тренера (помимо австрийца, ещё Рубен Селльес и Натан Джонс – оба никогда до этого не возглавляли клубы АПЛ).

«Саутгемптон» запомнится тем, что добивался результата, когда этого меньше всего ожидали. Например, дважды отбирал очки у лидирующего на тот момент «Арсенал» (13-й и 32-й туры), играл вничью с «МЮ» и «Тоттенхэмом» (27-й и 28-й туры), а ещё два раза побеждал «Челси» (5-й и 24-й туры) – в начале сезона поражения столичной команды ещё удивляли.

Если же говорить про все 11 лет, то «Саутгемптон» запомнится, скорее, своими разгромами. При Хазенхюттле команда уступила с рекордным для АПЛ счётом – 0:9. Причём дважды! Самое крупное поражение дома: вынос с таким счётом от «Лестера» в октябре 2019 года. Самое крупное поражение в гостях: от «Манчестер Юнайтед» в феврале 2021-го.

«Саутгемптон» вылетел из чемпионата Англии Фото: Matt Watson/Getty Images

Теперь же «Саутгемптон» могут покинуть ведущие игроки. Чаще других называют полузащитника Джеймса Уорд-Прауса, который провёл 407 игр за родной клуб. Transfermarkt оценивает англичанина в € 38 млн (самый дорогой футболист команды). Контракт капитана рассчитан ещё на три года, и вопрос в том, рассчитывает ли хавбек покинуть команду. После матча с «Фулхэмом» он дал весьма уклончивый ответ на вопрос о своём будущем: «Я не заглядываю в завтра, главное – это сегодня». The Athletic сообщал об интересе к полузащитнику со стороны «Астон Виллы» и «Ньюкасла».

Уорд-Праус находится в шаге от рекорда Дэвида Бекхэма по голам со штрафных в истории АПЛ. У бывшей звезды сборной Англии 18 мячей, у игрока «Саутгемптона» – на один меньше. При этом ему пока всего лишь 28 лет, и если Джеймс проведёт в АПЛ ещё хотя бы один сезон, то с большой вероятностью догонит Бекхэма. А может, и перегонит.

«Саутгемптон» вылетел из чемпионата Англии Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Тем временем в Портсмуте (соседний город с Саутгемптоном) уже злорадствуют. Официальный аккаунт одноимённого клуба выложил пост с очевидным намёком: «Добрый день» и добавил радостный смайлик. Если что, «Портсмут» находится в Лиге 1 (третий по силе дивизион Англии. – Прим. «Чемпионата») и последний раз побеждал три недели назад.

Кроме того, в фанатских пабликах всё чаще шутят, что после вылета «Саутгемтптона» в АПЛ не осталось ничего святого.