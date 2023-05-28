Евсеев вытащил «Факел» из зоны стыков! А «Крылья» могут потерять Писарского и место в РПЛ

Команды Вадима Евсеева и Игоря Осинькина – конкуренты в борьбе за сохранение места в РПЛ. Перед очной встречей «Факел» находился в зоне стыков, а «Крылья Советов» как раз перед ним – на спасительной 12-й позиции. Конкурентов разделяло всего два очка. Турнирная ситуация не оставляла воронежцам выбора, кроме как рисковать и играть на победу, ведь в 30-м туре «Факел» ждёт матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Крылья Советов», в свою очередь, примут в Самаре «Спартак».

Тем не менее дебют матча прошёл на половине поля «Факела». «Крылья Советов» хотели навязать сопернику свою игру, но не получилось. Команда Евсеева всё же затянула самарцев в тот футбол, который привычнее воронежцам. Стало очень много единоборств, борьбы за подборы, нарушений и остановок. Игроки «Факела» выжимали из себя всё, чтобы не разочаровать переполненные трибуны. С такой атмосферой на футболе грех вылетать из РПЛ. В результате ещё до перерыва Мендель с Гонгадзе получили травмы в эпизодах, когда сами шли в подкаты и отбирали мяч с фолами.

Но до того Мендель сделал самое важное – вывел хозяев вперёд на 12-й минуте. Это был первый удар в створ ворот в воронежском матче и первое в карьере результативное действие полузащитника «Факела» в РПЛ. Правда, гол во многом сделал другой центрхав – Акбашев. Сначала он развил атаку, сместившись направо и сыграв в стенку на третьего за счёт тонкого паса пяткой с лёта, а потом совершил рывок, забрал мяч на подборе и ассистировал Менделю. Опорник просто должен был забить оттуда, откуда не имеют права промахиваться игроки любого амплуа.

После этого игра продолжилась в прежнем ключе. Целостной картины не было. Футболисты «Факела» постоянно висели на ногах оппонентов из «Крыльев Советов», не давали времени и пространства для принятия решений. Гол Менделя остался единственным попаданием в створ на двоих до перерыва. Центрфорвард «КС» Писарский проводил очередной неяркий матч. В первом тайме он запомнился разве что неудачной попыткой заработать пенальти. Совершил 16 касаний мяча, однако в штрафной «Факела» – только одно, когда выполнял скидку головой.

Второй тайм – продолжение рубки. И новые травмы. «Факел» потерял вышедшего на замену центрхава Якимова, повредившего заднюю поверхность бедра. А «Крылья Советов» остались без Писарского, который до своей замены успел лишь однажды встретиться с мячом. Центрфорварда самарцев жёстко встретил защитник воронежцев Божин – Владимир травмировал левую ногу. Пытался вернуться в игру, однако не сумел. Сильно хромал. Писарский даже не ушёл с поля, а допрыгал до своей скамейки на одной ноге. Судя по всему, матч со «Спартаком» он пропустит. Так ни разу и не забил за «КС» в РПЛ.

Тем временем «Факел» показывал идеальную реализацию моментов: два удара в створ за час игры – два забитых мяча! Всё в этот день шло так, как и планировал «автор сценария» Евсеев. Эпизод со вторым голом начался с очередного неудачного выхода гостей из обороны, а завершился быстрыми взаимодействиями атакующих игроков хозяев. Кросс на Акбашева не заблокировали, а сам герой матча грамотно открылся в зоне между защитниками «Крыльев Советов» Солдатенковым и Горшковым и хорошо исполнил удар головой. Воронежцы отправили самарцев в нокдаун.

Тем не менее до нокаута не дошло. Через 18 минут «Крылья Советов» вернулись в игру, забив своим первым ударом в створ за весь матч. Голевая атака самарцев получилась простой: всё решили не командные, а индивидуальные действия. Гарре ушёл на фланге от Брахими, а Рассказов выиграл верховое единоборство у Калинина. Евсеев тут же отреагировал на ошибку Брахими – убрал легионера с поля.

Осинькин, лишившись крупного форварда Писарского, перевёл в линию нападения центрбека Евгеньева. «Крылья Советов» поддавили, а сам Роман однажды смог пробить по воротам – его удар заблокировали. Но больше самарцы в створ не попадали. Поэтому проиграли и пропустили «Факел» вперёд на одно очко.