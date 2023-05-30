Помните первый титул Моуринью в Европе? Он построил великий «Порту» с Аленичевым

Ностальгическая история перед очередным еврокубковым финалом Жозе. Он их, кстати, ещё никогда не проигрывал.

Жозе Моуринью в шестой раз сыграет в финале еврокубков. В решающей встрече Кубка УЕФА/Лиги Европы – в третий. Ранее португалец приводил к успеху в турнире «Порту» и «Манчестер Юнайтед». Теперь Жозе идёт за трофеем с «Ромой». Первый Кубок УЕФА с «Порту» Моуринью выиграл 20 лет назад. Тогда он был ещё не легендарным тренером, а начинающим перспективным специалистом. Вспомним, как «Порту» шёл к покорению Европы.

Моуринью возглавил команду перед стартом сезона-2002/2003. Ранее Жозе уже работал в клубе ассистентом Брайана Робсона с 1993 по 1996 год. Клуб привлекла работа тренера в «Лейрии»: в сезоне-2001/2002 он занял четвёртое место в чемпионате со скромной командой, опередив «Порту». Руководители топ-клуба не смогли пройти мимо талантливого специалиста. Так началась история легендарного успеха.

Моуринью быстро определил ключевых игроков: Витор Баия, Рикарду Карвалью, Коштинья, Деку, Дмитрий Аленичев и Элдер Поштига. Жозе вернул бывшего капитана Жорже Кошту после полугодовой аренды в «Чарльтоне». Также подписали Нуну Валенте и Дерлея (оба – из «Лейрии»), Паулу Феррейру из «Витории», Педру Эмануэла из «Боавишты», а также Эдгараса Янкаускаса и Манише, у которых закончились контракты в «Бенфике».

Жозе Моуринью, 2002 год Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Во время предсезонки Жозе размещал подробные отчёты о тренировках на клубном сайте. Они наполнялись формальной лексикой: например, он называл 20-километровый кросс «продолжительным аэробным упражнением». Одним из ключевых аспектов стиля «Порту» времён Моуринью стала игра с высоким прессингом. Физические и бойцовские качества защитников и хавбеков позволяли оказывать давление и заставляли соперников либо терять мяч, либо делать длинные и неуверенные передачи. В чемпионате Португалии – 2002/2003 команда взяла золото, особо не напрягаясь. «Порту» на 11 очков опередил «Бенфику», а отрыв от третьего места составил 27 очков.

Игроки «Порту», 2003 год Фото: Getty Images

Путь «Порту» к успеху в Европе

В Кубке УЕФА сезона-2002/2003 ещё отсутствовал групповой этап (введут спустя два года). «Порту» начинал турнир с первого раунда. До финала команде Моуринью необходимо было выиграть шесть двухматчевых противостояний. Португальцам отчасти везло со жребием: в первом раунде им досталась «Полония» (общий счёт – 6:2), во втором – «Аустрия» (3:0). А в 1/16 финала попался грозный на тот момент «Ланс», в сезоне-2001/2002 они заняли второе место в чемпионате Франции. Но в Кубке УЕФА всё решилось уже в первой встрече, где «Порту» разгромил соперника – 3:0. В ответной игре французы одержали минимальную победу, но дальше не прошли.

В 1/8 финала «Порту» снова получил подарок – «Денизлиспор». В первой встрече команда Моуринью уничтожила турецкого соперника 6:1, а в ответной в эконом-режиме сыграла вничью – 2:2. В четвертьфинале «Порту» достался бронзовый призёр чемпионата Греции – «Панатинаикос». Не лёгкая прогулка, но и не «Ливерпуль», который мог достаться в теории (англичане уступили в 1/4 финала «Селтику»). Но с греками «Порту» пришлось потрудиться. На домашнем «Даш Анташ» команда неожиданно уступила. Единственный гол забил нигериец Эммануэль Олисадебе. В ответной игре «Порту» тащил будущая легенда московского «Динамо» – Дерлей. Он открыл счёт на 16-й минуте, а затем уже в первом экстра-тайме оформил дубль. Банда Моуринью выбралась в полуфинал, где их ждал самый серьёзный соперник – «Лацио».

Римляне уже не выглядели так монструозно, как в сезоне-1999/2000, когда они взяли скудетто. Однако в составе «Лацио» до сих пор играли Синиша Михайлович, Деян Станкович, Симоне Индзаги, Диего Симеоне, Фернанду Коуту, Анджелло Перуцци и Джузеппе Фавалли. На удивление «Порту» легко разбил итальянцев уже в первой встрече. «Лацио» открыл счёт на шестой минуте, а затем пропустил четыре безответных мяча. Дублем отметился Дерлей, ещё один гол на счету другого будущего динамовца – Манише. «У нас есть преимущество в перерыве между матчами. Осталось 90 минут, и они будут очень трудными. «Лацио» — очень хорошая команда, и в Риме мы можем получить проблемы», – отмечал после встречи Моуринью.

Португальского тренера дисквалифицировали перед ответной игрой. Жозе в концовке первой встречи сначала потянул за футболку, а потом пытался отобрать мяч у защитника «Лацио» Лукаса Кастромана. Однако отсутствие Моуринью никак не помогло сопернику. «Порту» и «Лацио» сыграли по нулям. Алоизио, помощник Жозе, после игры кратко резюмировал: «Первый матч оказался решающим, так как он оказал на «Лацио» давление. Если бы они забили пенальти, это могло бы дать им дополнительный толчок. Но я доволен, насколько спокойными остались наши игроки».

«Порту» вышел в финал Кубка УЕФА, получив возможность выиграть четвёртый еврокубок в истории. Ранее команда забрала три трофея в 1987-м: Кубок европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Встретиться в решающей встрече «Порту» предстояло с «Селтиком». Путь шотландцев до финала выглядел сложнее: «Блэкберн», «Сельта», «Штутгарт», «Ливерпуль», а также «Боавишта» в полуфинале. Тренер Мартин О’Нил собрал крутую команду в Глазго.

«Селтик» — «Порту», финал Кубка УЕФА Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

Финал превзошёл самые смелые ожидания. По иронии судьбы игра проходила в Севилье – городе будущего соперника Моуринью по решающей игре 2023 года. Первый тайм встречи уже завершался, как на 45+1-й минуте Дмитрий Аленичев из штрафной пробил в голкипера Роберта Дугласа. Мяч отскочил прямо к Дерлею, открывшему счёт. Но уже после перерыва «Селтик» отыгрался: после навеса с правого фланга точный удар головой нанёс шведский форвард Хенрик Ларссон.

Но безумие продолжилось: менее чем через 10 минут Аленичев вывел «Порту» вперёд. Россиянин после паса Деку отправил мяч мимо голкипера Дугласа. Думаете, это всё? Нет! Уже через три минуты неугомонный Ларссон восстановил равновесие. И снова сделал это головой. «Селтик» подал угловой, после которого швед расстрелял Витора Байю.

При счёте 2:2 клубы немного успокоились, дошло дело до дополнительного времени. На 96-й минуте красную карточку заработал защитник «Селтика» Бобо Бальде, грубо подкатившийся под Дерлея. Фол не остановил бразильца. Именно он за пять минут до серии пенальти забил «золотой» гол. Он воспользовался неразберихой в штрафной «Селтика», подхватил мяч и нанёс точный удар по воротам… После третьего гола «Порту» камеры показали Моуринью, который, казалось, уже просто не понимает, что происходит вокруг. Матч завершился со счётом 3:2 – «Порту» забирал Кубок УЕФА к себе.

Жозе Моуринью экс-тренер «Порту» «Никто не ожидал, что мы выиграем турнир. У нас была молодая команда, 9 из 11 игроков старта — португальцы, новый тренер без опыта еврокубков. До сих пор считаю: тот финал был самым эмоциональным для меня. В финалах ЛЧ [2004 и 2010 года] я уже в большей степени контролировал ситуацию, да и счёт был под контролем. А тогда всё было на волоске: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, дополнительное время, 3:2; мы тогда пережили бурю эмоций».

В следующем сезоне «Порту» взял Лигу чемпионов. Моуринью может повторить достижение с «Ромой», выиграв два еврокубка за два сезона (напомним, в 2022-м одержали победу в Лиге конференций). После невероятного успеха в Португалии Жозе отправился в «Челси» покорять АПЛ.

Игроки «Порту» с Кубком УЕФА Фото: Alex Livesey/Getty Images

Как сложилась судьба лидеров «Порту»?

Основной голкипер команды – Витор Байя – продолжал выступать за «Порту», пока не завершил карьеру в 2007-м. Сразу два защитника отправились в «Челси» в 2004-м вслед за Моуринью: Карвалью и Феррейрой. Рикарду затем поехал с Жозе и в «Реал», а Паулу выступал за лондонцев до 2013-го. Левый защитник Валенте в 2005 году также переехал в Англию, но в «Эвертон». В Ливерпуле он завершил карьеру спустя четыре сезона.

Дмитрий Аленичев в «Спартаке» Фото: РИА Новости

После ухода из «Порту» Моуринью на родину отправился россиянин Дмитрий Аленичев. Полузащитник вернулся в «Спартак». Спустя два года он завершил карьеру, запомнившись конфликтом с Александром Старковым. В 2005-м ещё три экс-игрока «Порту» – Манише, Коштинья и Дерлей – приехали в РПЛ. «Динамо» коллекционировало португалоговорящих футболистов, а статусные подписания вселяли оптимизм в болельщиков. Но на выходе получился полный провал. Уже в 2006-м оба полузащитника уехали из России. Коштинья обвинял Юрия Сёмина в невыплате зарплаты, а Манише заявил, что ему не подходит ни Россия, ни её чемпионат, ни её климат. Дерлей же остался ещё на год, но так и не оправдал ожиданий.

Дерлей и Луис Жорже в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главной звездой «Порту» Моуринью можно назвать полузащитника Деку. После ухода Жозе он перебрался в «Барселону». За четыре года в Каталонии Деку выиграл два чемпионата Испании, два Суперкубка Испании и Лигу чемпионов. А в 2004-м ему почти удалось выиграть домашний чемпионат Европы, но португальцам помешала команда-сенсация – сборная Греции.

Спустя 20 лет Жозе снова сыграет в финале Лиги Европы. Если бы не успех с «Порту» в 2003-м, то неизвестно, как бы сложилась судьба талантливого специалиста. По сообщениям Il Messaggero, португалец покинет «Рому» после финальной встречи. Трофей ЛЕ может стать крутым завершением проекта Жозе в Риме. И красивой историей профессионального долголетия одного из лучших тренеров XXI века.

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