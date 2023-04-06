Самые большие неустойки. В топ-10 четыре выплаты Абрамовича и один экс-тренер России

Денежная компенсация тренеру после увольнения – неприятная процедура для босса любого клуба, кроме, кажется, одного человека. Роман Абрамович очень щедро «благодарил» бывших подчинённых после отставок. Сразу четыре неустойки тренеров «Челси» попали в наш список. Рассказываем, в каких ещё клубах специалистам платили сумасшедшее выходное пособие.

10. Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм», € 14,1 млн

При аргентинце результаты «Тоттенхэма» значительно улучшились. Несмотря на то что Почеттино ничего не выиграл с лондонским клубом, команда вышла с ним в финал Лиги чемпионов, занимала второе и дважды третьи места в чемпионате Англии. Когда результаты ухудшились, тренер был отправлен в отставку. На тот момент «Тоттенхэм» шёл на 14-м месте после 12 туров. Маурисио проработал в лондонском клубе почти 5,5 года.

Маурисио Почеттино Фото: Julian Finney/Getty Images

9. Томас Тухель, «Челси», € 14,7 млн

С сентября 2022 года Тухель сидит без работы. За полтора года в «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. После триумфа с лондонцами в главном клубном европейском турнире Томас подписал новый контракт до 2024 года, но уже в сентябре был уволен из-за неудачного старта в чемпионате Англии. По информации журналиста Адриена Гренье, «ПСЖ» хочет вернуть немца. Кроме того, специалист может возглавить «Реал» в случае увольнения Карло Анчелотти, пишет Bild.

Томас Тухель Фото: David Ramos/Getty Images

8. Фабио Капелло, сборная России, € 15,2 млн

Итальянец проработал главным тренером сборной России три года. Под его руководством команда не вышла из группы на чемпионате мира в Бразилии и выиграла 17 матчей из 33. По словам бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко, долги РФС перед Капелло помог закрыть бизнесмен Алишер Усманов. Через два года после отставки итальянский тренер возглавил китайский клуб, где трудился несколько месяцев. В апреле 2018 года дон Фабио завершил тренерскую карьеру.

Фабио Капелло Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

7. Луис Фелипе Сколари, «Челси», € 15,4 млн

Чемпион мира – 2002 проработал в «Челси» всего семь месяцев. За это время синие вышли из группы Лиги чемпионов, но неудачно шли в чемпионате. Когда Сколари покинул «Челси», лондонцы занимали четвёртое место с 49 очками с отставанием в 10 баллов от «МЮ». «К сожалению, результаты и выступления команды видимо ухудшились в ключевой период сезона. Чтобы конкурентоспособно продолжать борьбу за трофеи, из которой мы всё ещё не вышли, мы нашли единственный способ — и он требует внесения изменений немедленно. Поиск нового тренера уже начался, и мы надеемся пригласить кого-то на вакантную должность как можно скорее», — говорилось в официальном заявлении «Челси».

Луис Фелипе Сколари Фото: Stu Forster/Getty Images

6. Нуну Эшпириту Санту, «Тоттенхэм», € 15,9 млн

Впечатляющая работа Нуну Санту в «Вулверхэмптоне» так впечатлила боссов «Тоттенхэма», что они выписали ему контракт на два года летом 2021-го. Португалец возглавлял «шпор» всего четыре месяца: за это время лондонцы проиграли 7 матчей из 17 и набрали всего 15 очков в чемпионате после 10 туров. Со счётом 0:3 были проиграны матчи с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Кристал Пэлас». 1 ноября Нуну был уволен.

Нуну Санту Фото: George Wood/Getty Images

5. Жозе Моуринью, «Тоттенхэм», € 17–22,7 млн

Жозе продержался полтора года в «Тоттенхэме». С португальцем, как и с любым другим тренером, «шпоры» ничего не выиграли – вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Лейпцига», а на следующий сезон – из Лиги Европы в 1/8 финала от загребского «Динамо». Под руководством Моуринью «Тоттенхэм» выиграл 45 матчей из 86. Возможно, если бы португальца не уволили, он мог бы принести клубу Кубок лиги — ведь именно Жозе вывел команду в финал.

Жозе Моуринью Фото: Clive Brunskill/Getty Images

4. Лоран Блан, «ПСЖ», € 19,3 млн

Француз выиграл 11 национальных трофеев с «ПСЖ». Блан победил в Суперкубке Франции в дебютном матче, а в первом сезоне принёс клубу Кубок лиги и главный приз чемпионата. Француз дважды продлевал контракт с «ПСЖ»: второй раз в 2016 году до 2020-го, но во время Евро-2016 покинул команду. Руководство приняло такое решение после неудачи в Лиге чемпионов.

Лоран Блан Фото: Antoine Antoniol/Getty Images

3. Жозе Моуринью, «Челси», € 20,4 млн

За три года португалец поднял над головой шесть трофеев, включая два чемпионских в Англии. Моуринью покинул «Челси» по обоюдному согласию сторон, несмотря на ряд разногласий с владельцем клуба Романом Абрамовичем. Португалец ушёл как самый успешный тренер в истории синих. В 2013 году Жозе вернулся на «Стэмфорд Бридж» и выиграл ещё одно чемпионство и Кубок футбольной лиги.

2. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед», € 22,2 млн

Отрезок «Манчестер Юнайтед» при Моуринью – самый успешный со времён Алекса Фергюсона. Португалец, которого многие критиковали за стиль игры, принёс клубу победы в Лиге Европы, Суперкубке Англии и Кубке футбольной лиги. Все три трофея были выиграны за один сезон. Жозе проработал два с половиной года и был уволен, когда «Манчестер Юнайтед» отставал от лидера чемпионата на 19 очков в сезоне-2018/2019.

Жозе Моуринью в «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

1. Антонио Конте, «Челси», € 29,7 млн

Отставка Конте из «Челси» в 2018 году стала рекордной в истории футбола. Эта сумма включает в себя выплаты не только главному тренеру, но и его штабу, а также судебные издержки, о чём было упомянуто в отчёте лондонского клуба. За два года Антонио выиграл с «Челси» чемпионство и Кубок Англии. Второй сезон у итальянца вышел провальным: пятое место в таблице и непопадание в Лигу чемпионов. Помимо этого, Конте конфликтовал со звёздами «Челси» — Эденом Азаром и Диего Костой.