Моуринью обрёл себя в «Роме». Португальца снова ждут в топ-клубах

Жозе Моуринью снова в форме. После провального начала сезона-2015/2016 во время второго захода в «Челси», неоднозначной работы в «МЮ» и «Тоттенхэме» португалец снова обрёл себя в «Роме». Команда в сезоне-2022/2023 занимает третье место в чемпионате Италии и борется за выход в полуфинал Лиги Европы. А в 2022-м стала первым в истории обладателем трофея Лиги конференций. Мы скоро снова увидим Жозе в европейском топ-клубе?

Фанаты «Ромы» не верили летом 2021 года, что Моуринью возглавил их команду. Его статус в Италии – в пантеоне небожителей. Он уезжал из «Интера» в 2010-м в статусе обладателя требла. И только после возвращения португальца клуб из Италии снова сумел выиграть еврокубок. Да, статус Лиги конференций неоднозначен, вечные враги «Ромы» из «Лацио» отмечали, что никому нет дела до этого турнира. Но всё же заработать титул на европейском уровне всегда престижно, пусть даже и в борьбе не с сильнейшими командами континента. К тому же Моуринью выиграл с «Ромой» первый за 14 лет трофей для «волков». Болельщики пришли в восторг от титула, а на «Стадио Олимпико» снова массово начали ходить зрители, аншлаг – на каждой встрече. Жозе – первый человек после Тотти в Риме, чей статус и авторитет неоспорим.

Жозе Моуриньо и трофей Лиги Конференций Фото: Alex Pantling/Getty Images

Не будем забывать, что УЕФА строго следит за соблюдением «Ромой» правил финансового фэйр-плей: частично из-за беспорядка, оставленного бывшим спортивным директором Рамоном Мончи, убытков, понесённых из-за пандемии коронавируса, а также из-за решения инвестировать более € 100 млн в первое трансферное окно при Моуринью (несмотря на то что клуб уже четыре года не участвует в Лиге чемпионов). Также сократился на € 20 млн зарплатный фонд команды. В этом сезоне команда подходила к переходам скрупулёзнее: подписания Пауло Дибалы, Жоржиньо Вейналдума, Неманьи Матича и Андреа Белотти — либо трансферы свободных агентов, либо арендные сделки. «Только «Сампдория» и «Лечче» потратили меньше нас в этом сезоне», — отмечал Моуринью.

Строительство команды началось ещё в первом сезоне, логичным итогом стал трофей Лиги конференций. А летом 2022-го команда усилилась и теперь решает более масштабные задачи. «Рома» пользуется проблемами «Ювентуса», осечками «Милана» и «Интера», располагаясь в топ-3 Серии А. И не сказать, что незаслуженно: по оценке Understat, по ожидаемым очкам римляне также занимают третью строчку в чемпионате (59,04), уступая только «Наполи» (62,98) и «Интеру» (62,54). При этом Моуринью получил в Риме то, чего ему не хватало в Англии – полноту решений. Порой он импульсивно относится к игрокам: из-за конфликта с Николо Дзаньоло полузащитник быстро покинул «Рому», португалец также обвинял защитника Рика Карсдорпа в «предательстве», жёстко критиковал Андреа Белотти и Тэмми Абрахама за плохую игру в нападении, менял капитана Лоренцо Пеллегрини после промаха с пенальти в первом четвертьфинале Лиги Европы с «Фейеноордом».

Жозе Моуринью Фото: из личного архива Жозе Моуриньо

Также Моуринью и его тренерский штаб уже 11 раз получали красные карточки по ходу текущего сезона, часто вступая в перепалки с судьями. После одного из удалений в матче с «Кремонезе» Жозе опубликовал в соцсетях фотографию со своим знаменитым жестом, изображающим наручники, которые он демонстрировал после его дисквалификации в эпоху работы в «Интере». Однако он все равно остаётся авторитетом для игроков, а руководство прислушивается к мнению Моуринью. Это помогает возвращать «Рому» в статус команды, претендующей в Италии на зону ЛЧ. Цель оправдывает средства.

У Моуринью остаётся чуть больше года по контракту с «Ромой». Бывший исполнительный директор «волков» Пьетро Берарди, недавно покинувший клуб, ранее отмечал, что убеждён: Жозе останется. «Это его интерпретация», — сказал Моуриньо. «Ситуация ясна. С точки зрения контракта у меня есть ещё год. Но футбол есть футбол. Иногда контракты не самое главное». Если «Рома» сумеет попасть в топ-4 Серии А по итогам сезона, а также выйти в финал Лиги Европы, то Жозе станет желанным тренером для нескольких европейских клубов.

Жозе Моуринью Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Ранее португалец отверг работу в национальной команде своей страны, так как ещё голоден до работы в клубном футболе. И, без сомнений, на высоком уровне, а не ради денег: уже отказался от предложения возглавить сборную Саудовской Аравии или «Аль-Наср» Криштиану Роналду, хотя ему предлагали € 120 млн за два сезона. Инсайдер Санти Ауна сообщал, что Моуринью готов покинуть «Рому» и рассмотреть предложения нескольких команд, в число которых входят «ПСЖ» и «Челси». Вероятно, только португалец сможет помочь разобраться в хаосе, происходящем в этих клубах. Своей работой в «Роме» он доказал, что всё ещё актуален как тренер топ-клубов, а если добьётся значительного успеха с римлянами в концовке сезона, то сможет зайти в топ-клуб с позиции силы. Шанс приблизиться к этому есть уже сегодня.