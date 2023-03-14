Лучшие футбольные тренеры XXI века. Фергюсон точно номер один?

Свой рейтинг Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) собрала на основании предыдущих лет. Взяли топ-20 с 1996 года. За первое место в ежегодном рейтинге тренер получал 20 очков, за второе — 19, за третье — 18 и так далее. Вот и получилось, что за период с 1996 по 2023 год три лучших специалиста это сэр Алекс Фергюсон (257 очков), Жозе Моуринью (242) и Хосеп Гвардиола (221).

Насколько это справедливая оценка? Предлагаем вам решить, как должен быть сформирован рейтинг. Ниже список из тренеров, которые попали в рейтинг IFFHS. Используйте стрелки, чтобы передвигать позиции выше и ниже.

Критерии, почему один тренер должен быть в рейтинге выше, а другой ниже, формируете вы сами. Аргументируйте выбор в комментариях!