Лучшие футбольные тренеры XXI века. Фергюсон точно номер один?

Свой рейтинг Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) собрала на основании предыдущих лет. Взяли топ-20 с 1996 года. За первое место в ежегодном рейтинге тренер получал 20 очков, за второе — 19, за третье — 18 и так далее. Вот и получилось, что за период с 1996 по 2023 год три лучших специалиста это сэр Алекс Фергюсон (257 очков), Жозе Моуринью (242) и Хосеп Гвардиола (221).
Насколько это справедливая оценка? Предлагаем вам решить, как должен быть сформирован рейтинг. Ниже список из тренеров, которые попали в рейтинг IFFHS. Используйте стрелки, чтобы передвигать позиции выше и ниже.
Критерии, почему один тренер должен быть в рейтинге выше, а другой ниже, формируете вы сами. Аргументируйте выбор в комментариях!
Сэр Алекс Фергюсон
Место и рейтинг IFFHS: 1-е место, 257 очков
Возглавлял: «Манчестер Юнайтед»
Сейчас: завершил карьеру в 2013 году
Титулы (с 1996 года): чемпион Англии (11 раз), обладатель Кубка Англии (3), Кубка английской лиги (3), Суперкубка Англии (7), победитель Лиги чемпионов (2), обладатель Межконтинентального кубка, победитель клубного чемпионата мира
Фергюсон был бессменным тренером «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. За это время он завоевал более 30 трофеев, включая 13 титулов чемпиона Англии. Коллекция великого Фергюсона говорит сама за себя. В конце XX века его удостоили рыцарского звания, а в 2002-м включили в Зал славы английского футбола. В 2017-м УЕФА опубликовал список из 10 тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола, и там оказался сэр Алекс.
Карло Анчелотти
Место и рейтинг IFFHS: 6-е место, 189 очков
Возглавлял: «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»
Сейчас: «Реал»
Титулы: чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Суперкубка Англии, чемпион Франции, чемпион Германии, обладатель Суперкубка Германии (2), чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов (4), обладатель Суперкубка УЕФА (4), победитель клубного ЧМ (3)
Единственный тренер в истории, который выиграл каждую из топ-5 лиг Европы. А самое главное, что Анчелотти четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и сделал это с двумя разными клубами («Милан» и «Реал»). Один из наиболее успешных футбольных тренеров. Карло обладает тактическим мастерством и уравновешенным подходом.
Жозе Моуринью
Место и рейтинг IFFHS: 2-е место, 242 очка
Возглавлял: «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»,
Сейчас: «Рома»
Титулы: чемпион Португалии (2), обладатель Кубка Португалии, Суперкубка Португалии, чемпион Англии (3), обладатель Кубка Англии, Кубка английской лиги (4), Суперкубка Англии (2), чемпион Италии (2), обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов (2), обладатель Кубка УЕФА/Лиги Европы (2), Лиги конференций
Португалец, как и Фергюсон, два раза побеждал в ЛЧ, но делал это с двумя разными клубами. Сначала привёл к успеху «Порту», а затем — «Интер». Кроме того, под руководством Жозе «Порту» выиграл Кубок УЕФА, «Манчестер Юнайтед» — Лигу Европу, а «Рома» — Лигу конференций. А ещё Жозе выиграл все внутренние трофеи в Португалии, Англии, Испании и Италии. ESPN включил его в число величайших тренеров всех времён.
Хосеп Гвардиола
Место и рейтинг IFFHS: 3-е место, 221 очко
Возглавлял: «Барселона», «Бавария»
Сейчас: «Манчестер Сити»
Титулы: чемпион Испании (3), обладатель Кубка Испании (2), Суперкубка Испании (3), чемпион Германии (3), обладатель Кубка Германии (2), чемпион Англии (4), обладатель Кубка Англии, Кубка английской лиги (4), Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов (2), обладатель Суперкубка УЕФА (3), победитель клубного ЧМ (3)
Этому тренеру принадлежит огромное количество разнообразных рекордов. Гвардиола успешно работал в «Барселоне» и «Баварии», а потом завоевал немало трофеев с «Манчестер Сити». Он дважды выигрывал ЛЧ с каталонским клубом, но не побеждал в турнире с «Баварией» и пока не может сделать это с английской командой. Его по праву считают одним из величайших тренеров в истории футбола.
Юрген Клопп
Место и рейтинг IFFHS: 15-е место, 127 очков
Возглавлял: «Майнц», «Боруссия» Дортмунд
Сейчас: «Ливерпуль»
Трофеи: чемпион Германии (2), обладатель Кубка Германии, Суперкубка Германии (2), чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Кубка английской лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного ЧМ
Клопп пока не так часто меняет клубы — с 2001 года он тренировал всего лишь трёх разных местах. Юрген один раз покорил Лигу чемпионов и ещё трижды проигрывал в финале. Его «Боруссия» влюбила в себя множество болельщиков со всего мира, а «Ливерпуль» прервал длительную серию без чемпионского титула в Англии. Получил известность не только благодаря успехам в работе, но и благодаря эмоциональным празднованиям голов на бровке.
Арсен Венгер
Место и рейтинг IFFHS: 4-е место, 211 очков
Возглавлял: «Арсенал»
Сейчас: работает в ФИФА
Титулы: чемпион Англии (3), обладатель Кубка Англии (7), Суперкубка Англии (7)
Венгер более 20 лет возглавлял «Арсенал», и клуб под его руководством завоевал 17 трофеев. Один из самых известных тренеров своего поколения. Его скрупулезная работа привела к возрождению «Арсенала». В 2006 году француз остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов — его команда уступила «Барселоне» (1:2).
Гус Хиддинк
Место и рейтинг IFFHS: 12-13-е место, 151 очко
Возглавлял: сборная Нидерландов, «Реал», сборная Южной Кореи, ПСВ, сборная Австралии, сборная России, «Челси», сборная Турции, «Анжи»
Сейчас: не тренирует с 2021 года
Титулы (с 1996 года): чемпион Нидерландов (3), обладатель Кубка Нидерландов, Суперкубка Нидерландов, Межконтинентального кубка, Кубка Англии
Наши болельщики с теплотой вспоминают период работы Хиддинка в сборной России. Под его руководством команда добралась до бронзы Евро-2008. А ещё Гус дважды занимал четвёртое место на чемпионатах мира. В 1998-м он сделал это со сборной Нидерландов, а через четыре года — с командой Южной Кореи. В начале XXI века Хиддинк вывел симпатичный ПСВ в полуфинал Лиги чемпионов, где его команда уступила «Милану» из-за правила выездного гола (0:2, 3:1).
Висенте Дель Боске
Место и рейтинг IFFHS: 7-е место, 175 очков
Возглавлял: «Реал», «Бешикташ», сборная Испании
Сейчас: завершил карьеру в 2016 году
Титулы: чемпион Испании (2), обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов (2), обладатель Суперкубка УЕФА (2), Межконтинентального кубка, чемпион мира, чемпион Европы
Дель Боске на стыке веков добился серьёзных результатов с «Реалом». Он дважды привёл мадридский клуб к победе в ЛЧ. Затем Висенте поработал с «Бешикташем», после чего взял паузу длиной в три года. В 2008-м тренер возглавил сборную Испании и доказал, что способен работать и на таком уровне. В 2010-м он стал чемпионом мира, а через два года завоевал золото Евро-2012. Единственный тренер, выигравший Лигу чемпионов, чемпионат мира и чемпионат Европы.
Зинедин Зидан
Место и рейтинг IFFHS: 38-е место, 59 очков
Возглавлял: «Реал»
Сейчас: без работы
Титулы: чемпион Испании (2), обладатель Суперкубка Испании (2), победитель Лиги чемпионов (3), обладатель Суперкубка УЕФА (2), победитель клубного ЧМ (2)
Француз пока тренировал только один клуб — «Реал». Но отработал великолепно. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд побеждал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу. В мае 2018-го Зидан покинул пост главного тренера «Реала», но вернулся менее чем через год. В 2021-м француз повторно ушёл из испанского клуба и с того момента никого не тренировал.
Юпп Хайнкес
Место и рейтинг IFFHS: 36-е место, 61 очко
Возглавлял: «Тенерифе», «Реал», «Бенфика», «Атлетик», «Шальке», «Боруссия» М, «Байер», «Бавария»
Сейчас: завершил карьеру в 2018 году
Титулы (с 1996 года): чемпион Германии (2), обладатель Кубка Германии, Суперкубка Германии, Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов (2)
Хайнкес добился успеха в «Реале» и «Баварии». С каждым из этих клубов он побеждал в Лиге чемпионов. Завершил карьеру в 2013-м, однако спустя четыре года вернулся к работе и возглавил «Баварию». Он тренировал ещё в течение сезона и сделал команду чемпионом Германии. В 2018 году Хайнкес повторно завершил карьеру.
Марчелло Липпи
Место и рейтинг IFFHS: 9-е место, 156 очков
Возглавлял: «Ювентус», «Интер», сборная Италии, «Гуанчжоу», сборная Китая
Сейчас: завершил карьеру в 2019 году
Титулы: чемпион Италии (5), обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии (4), чемпион Китая (3), обладатель Кубка Китая, Суперкубка Китая, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка, победитель Лиги чемпионов АФК, чемпион мира
Липпи, как и дель Боске, добился успеха не только на клубном уровне, но и на уровне сборных. Итальянский тренер сделал «Ювентус» лучшим клубом Европы, а через несколько лет привёл сборную своей страны к победе на чемпионате мира. Позднее Липпи съездил в Китай, где завоевал несколько трофеев и победил в азиатском аналоге Лиги чемпионов.
Унаи Эмери
Место и рейтинг IFFHS: 21-е место, 101 очко
Возглавлял: «Альмерия», «Валенсия», «Спартак», «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал»
Сейчас: «Астон Вилла»
Титулы: чемпион Франции, обладатель Кубка Франции (2), Кубка французской лиги (2), Суперкубка Франции (2), победитель Лиги Европы (4)
Эмери — настоящий специалист по Лиге Европы. Он трижды побеждал в этом турнире с «Севильей» и один раз — с «Вильярреалом». А в 2019-м играл в финале с «Арсеналом», но там проиграл «Челси». Эмери завоевал несколько трофеев во Франции, однако дважды вылетал на стадии 1/8 финала, включая эпичное противостояние с «Барсой» (4:0, 1:6). Есть в биографии испанца и российский этап, но вряд ли он вспоминает о нём с теплотой.
Томас Тухель
Место и рейтинг IFFHS: нет в рейтинге
Возглавлял: «Майнц», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ», «Челси»
Сейчас: без работы
Титулы: чемпион Франции (2), обладатель Кубка Франции, Кубка французской лиги, Суперкубка Франции (2), Кубка Германии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира
В сезоне-2019/2020 Тухель выиграл все внутренние трофеи с «ПСЖ» и довёл команду до финала Лиги чемпионов. Там она, правда, не справилась с «Баварией» (0:1). Впрочем, уже через год немецкому тренеру всё-таки покорился турнир, но выиграл его он уже с «Челси». В сентябре 2022 года Тухель покинул лондонский клуб и с того момента без работы.
Йоахим Лёв
Место и рейтинг IFFHS: 5-е место, 200 очков
Возглавлял: «Штутгарт», «Тироль», «Аустрия», «Фенербахче», сборная Германии
Сейчас: без работы
Трофеи: обладатель Кубка Германии, чемпион Австрии, обладатель Суперкубка Австрии, чемпион мира, победитель Кубка конфедераций
Лёв получил наибольшую известность в роли тренера сборной Германии. В 2014 году он привёл команду к победе на ЧМ, а через три года выиграл Кубок конфедераций. Помимо этого, Лёв завоевал бронзу ЧМ-2010, серебро Евро-2008, а также бронзу Евро-2012 и Евро-2016. Работал со сборной более 15 лет, если учитывать, что изначально он был помощником Юргена Клинсмана.
Диего Симеоне
Место и рейтинг IFFHS: 8-е место, 168 очков
Возглавлял: «Эстудиантес», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо», «Катания», «Расинг»
Сейчас: «Атлетико»
Титулы: чемпион Аргентины (2), чемпион Испании (2), обладатель Кубка Испании, Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы (2), обладатель Суперкубка УЕФА (2)
В 2011 году Симеоне возглавил «Атлетико» и после этого дважды привёл команду к победе в чемпионате Испании. Крутой результат с учётом доминирования «Реала» и «Барсы». Диего доказал состоятельность не только в Испании, но и в Европе. «Атлетико» дважды побеждал в Лиге Европы и дважды доходил до финала Лиги чемпионов (там клуб оба раза обидно проигрывал «Реалу»).
Дидье Дешам
Место и рейтинг IFFHS: 10-е место, 154 очка
Возглавлял: «Монако», «Ювентус», «Марсель»
Сейчас: сборная Франции
Титулы: чемпион Франции, обладатель Кубка французской лиги (4), Суперкубка Франции (2), чемпион мира, победитель Лиги наций
У Дешама наверняка приятные воспоминания о России. Именно в нашей стране он взял свой самый главный титул — стал чемпионом мира в 2018-м. Через четыре года Дешам остановился в шаге от второй подряд победы на ЧМ. Были у Дидье успехи и на клубном уровне. Он сделал «Марсель» чемпионом Франции, а в 2004 году его «Монако» сенсационно добрался до финала Лиги чемпионов.
Луи ван Гал
Место и рейтинг IFFHS: 24-е место, 94 очка
Возглавлял: «Аякс», «Барселона», сборная Нидерландов, «АЗ Алкмар», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»
Сейчас: без работы
Титулы (с 1996 года): чемпион Нидерландов (2), чемпион Испании (2), обладатель Кубка Испании, чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, Суперкубка Германии, Кубка Англии, Суперкубка УЕФА
Ван Гал брал трофеи со всеми клубами, в которых работал. В 1990-х тренер собрал множество трофеев с «Аяксом», а затем неплохо поработал в «Барселоне» и «Баварии». В сезоне-2009/2010 ван Гал выиграл три турнира с немецким клубом, хотя их могло быть четыре. Он дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Интеру» Жозе Моуринью. Луи продуктивно поработал в сборной Нидерландов, которую привёл к бронзе на ЧМ-2014, а через восемь лет команда под его руководством дошла до четвертьфинала турнира в Катаре, где в серии пенальти уступила будущим чемпионам мира аргентинцам.
Оттмар Хитцфельд
Место и рейтинг IFFHS: 14-е место, 134 очка
Возглавлял: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», сборная Швейцарии
Сейчас: завершил карьеру в 2014 году
Титулы (с 1996 года): чемпион Германии (6), обладатель Кубка Германии (3), Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов (2), обладатель Межконтинентального кубка
Хитцфельд тренировал две топовые немецкие команды и с каждой выигрывал Лигу чемпионов. Побед могло быть три, если бы «Бавария» не завалила концовку того самого финала с «Манчестер Юнайтед» в 1999-м. В конце тренерской карьеры Хитцфельд поработал со сборной Швейцарии, которую свозил на ЧМ-2010 и ЧМ-2014. На первом турнире его команда прибила Испанию, но не вышла из группы, а на втором — проиграла в 1/8 финала.
Массимилиано Аллегри
Место и рейтинг IFFHS: 26-е место, 77 очков
Возглавлял: «Сассуоло», «Кальяри», «Милан»
Сейчас: «Ювентус»
Титулы: чемпион Италии (6), обладатель Кубка Италии (4), Суперкубка Италии (3)
Аллегри неоднократно признавали тренером года в Италии. Он брал скудетто с двумя разными клубами («Милан», «Ювентус») и собрал все внутренние трофеи на родине. Правда, Массимилиано пока так и не пополнил коллекцию победой в Лиге чемпионов. Он дважды выводил «Юве» в финал, но там его команда терпела поражение.
Рафаэль Бенитес
Место и рейтинг IFFHS: 22-е место, 97 очков
Возглавлял: «Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл», «Далянь», «Эвертон»
Сейчас: без работы
Трофеи: чемпион Испании (2), обладатель Кубка УЕФА/Лиги Европы (2), Кубка Англии, Суперкубка Англии, Кубка Италии, Суперкубка Италии (2), победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного ЧМ
Пожалуй, самый главный трофей Бенитес взял в 2005 году. Его «Ливерпуль» безнадёжно «горел» в финале Лиги чемпионов с «Миланом», но в итоге отыграл три мяча и победил в серии пенальти. Ещё Рафаэль побеждал во втором по значимости клубном турнире Европы и делал это с двумя разными командами («Валенсия», «Челси»). Очень крутым для него получился сезон-2003/2004, когда «Валенсия» стала чемпионом Испании и одержала победу в Кубке УЕФА.
Антонио Конте
Место и рейтинг IFFHS: нет в рейтинге
Возглавлял: «Бари», «Аталанта», «Сиена», «Ювентус», сборная Италии, «Челси», «Интер»
Сейчас: «Тоттенхэм»
Титулы: чемпион Италии (4), обладатель Суперкубка Италии (2), чемпион Англии, обладатель Кубка Англии
Конте неоднократно признавался тренером года в Италии. Он успешно работал с «Ювентусом», «Челси» и «Интером», а также доводил сборную Италии до четвертьфинала Евро-2016. Правда, у Антонио совсем не получается в Лиге чемпионов — его команды почти всегда либо не выходят из группы, либо вылетают в первом раунде плей-офф.
Марсело Бьельса
Место и рейтинг IFFHS: 12-13-е место, 151 очко
Возглавлял: «Велес Сарсфилд», «Эспаньол», сборная Аргентины, олимпийская сборная Аргентины, сборная Чили, «Атлетик», «Марсель», «Лацио», «Лилль», «Лидс»
Сейчас: без работы
Титулы: чемпион Аргентины, олимпийский чемпион
Бьельса никогда не тренировал топ-клубы, но при этом «Атлетик» под его руководством стал финалистом Кубка Испании и Лиги Европы. А в 2004-м он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Афинах и остановился в шаге от победы в Кубке Америки. Бьельсу признавали лучшим тренером года не только в Аргентине, но и во всей Южной Америке.
Фабио Капелло
Место и рейтинг IFFHS: 17-18-е место, 120 очков
Возглавлял: «Реал», «Милан», «Рома», «Ювентус», сборная Англии, сборная России, «Цзянсу»
Сейчас: не тренирует с 2018 года
Титулы (с 1996 года): чемпион Италии (2), обладатель Суперкубка Италии, чемпион Испании (2)
Капелло побеждал в Серии А с «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом», но туринский клуб лишили двух титулов из-за коррупционного скандала. А римская команда с того момента (2001) больше не брала скудетто. Капелло добился успеха и в Испании, где тренировал «Реал». С 2012 по 2015 год работал со сборной России и съездил с ней на ЧМ-2014, где она не вышла из группы.
Луис Фелипе Сколари
Место и рейтинг IFFHS: 11-е место, 151 очко
Возглавлял: сборная Бразилии, сборная Португалии, «Челси», «Гремио», «Палмейрас», «Крузейро», «Бунёдкор», «Гуанчжоу»
Сейчас: без работы
Титулы: чемпион Бразилии (2), обладатель Кубка Бразилии (4), Кубка Либертадорес (2), чемпион Китая (3), обладатель Кубка Китая, Суперкубка Китая (2), чемпион Узбекистана, победитель Лиги чемпионов АФК, чемпион мира, победитель Кубка конфедераций
Сколари провёл бóльшую часть тренерской карьеры за пределами Европы. В 2002 году завоевал золотую медаль со сборной Бразилии на чемпионате мира. С того момента южноамериканской команде никак не удаётся добиться успеха. Со сборной Португалии взял серебро на домашнем Евро-2004. Что касается работы на родине, то там бразилец завоевал множество титулов.
Роберто Манчини
Место и рейтинг IFFHS: 23-е место, 95 очков
Возглавлял: «Фиорентина», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит»
Сейчас: сборная Италии
Трофеи: чемпион Италии (3), обладатель Кубка Италии (4), Суперкубка Италии (2), чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Суперкубка Англии, Кубка Турции, чемпион Европы
Любопытно, что Манчини брал трофеи со всеми командами, с которыми работал, за исключением «Зенита». Он побеждал в чемпионатах Италии и Англии и в других турнирах в этих странах. А летом 2021 года Роберто добился невероятного успеха со сборной Италии — команда одержала победу на Евро. Правда, затем провалилась в отборе на ЧМ-2022 и пролетела мимо Катара.
Франк Райкард
Место и рейтинг IFFHS: 19-20-е место, 104 очка
Возглавлял: сборная Нидерландов, «Спарта» Роттердам, «Барселона», «Галатасарай», сборная Саудовской Аравии
Сейчас: не тренирует с 2013 года
Трофеи: чемпион Испании (2), обладатель Суперкубка Испании (2), победитель Лиги чемпионов
Все яркие победы нидерландский тренер одержал с «Барселоной». В 2006 году его команда выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и победила в Лиге чемпионов. УЕФА признала Райкарда тренером года, то же самое сделала и IFFHS. В 2000-м молодой по тренерским меркам Франк руководил сборной Нидерландов на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, где не справилась с итальянским вратарём Франческо Тольдо — ни в основное время, ни в серии пенальти.
Свен-Йоран Эрикссон
Место и рейтинг IFFHS: 16-е место, 126 очков
Возглавлял: «Сампдория», «Лацио», сборная Англии, «Манчестер Сити», сборная Мексики, сборная Кот-д’Ивуара, «Гуанчжоу», «Шанхай»
Сейчас: не тренирует с 2019 года
Титулы (с 1996 года): чемпион Италии, обладатель Кубка Италии (2), Суперкубка Италии (2), Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА
Если брать статистику с 1996 года, то Эрикссон добился успеха только с «Лацио». Вместе с римским клубом он завоевал несколько трофеев, включая победы в Серии А и Кубке обладателей кубков. В начале XXI века шведский тренер работал со сборной Англии, с которой съездил на три крупных турнира (ЧМ-2002, Евро-2004, ЧМ-2006). На каждом из них команда дошла до четвертьфинала. Эрикссона признавали тренером года в Италии.
Тите
Место и рейтинг IFFHS: 17-18-е место, 120 очков
Возглавлял: «Гремио», «Коринтианс», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Интернасьонал», сборная Бразилии
Сейчас: без работы
Титулы: чемпион Бразилии (2), обладатель Кубка Бразилии, Кубка Либертадорес, победитель клубного ЧМ, Кубка Америки
Круче всего Тите работал с «Коринтиансом». Вместе с этим клубом он дважды стал чемпионом Бразилии, победил в Кубке Либертадорес, а затем выиграл клубный чемпионат мира (в финале обыграл «Челси»). В 2019 году Тите привёл сборную Бразилии к победе на Кубке Америки. Правда, на ЧМ у него не пошло — два четвертьфинала (2018, 2022).
Хосе Пекерман
Место и рейтинг IFFHS: 19-20-е место, 104 очка
Возглавлял: молодёжная сборная Аргентины, сборная Аргентины, «Толука», «Тигрес», сборная Колумбии, сборная Венесуэлы
Сейчас: без работы
Титулы (с 1996 года): победитель молодёжного ЧМ (2), молодёжного Кубка Америки (2)
Пекерман отлично работал с молодёжной сборной Аргентины. Он трижды приводил её к победе на чемпионате мира (1995, 1997, 2001). А вот добиться успеха со взрослой сборной не получилось. В 2006-м Аргентина дошла до четвертьфинала, но там проиграла немцам по пенальти. Пекерман неплохо трудился и в сборной Колумбии. В 2014-м она впервые за долгое время играла на ЧМ и там показала приличный результат — дошла до 1/4 финала. А в 2016-м Колумбия взяла бронзовые медали Кубка Америки.
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