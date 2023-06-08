Израиль и Корея — в полуфинале молодёжного чемпионата мира! Что за таланты там играют?

Сегодня — полуфиналы молодёжного ЧМ. Здесь куча сюрпризов — повылетали почти все фавориты, а пробились в решающие матчи Южная Корея, Израиль, Италия и Уругвай. Французы долго «вкатывались» и не вышли даже из группы, хотя пройти можно было даже с третьего места. Бразилия играла больше в индивидуальный футбол и проиграла в ярчайшем матче Израилю, а Аргентина не реализовала кучу моментов и ошибалась в обороне против Нигерии.

Этот материал — про тех, кто зажигал и за кем стоит последить. Знакомимся с полуфиналистами!

Сборная Италии — фаворит, который смог

Здесь блистают Чезаре Казадей и Томмазо Бальданци. Итальянцы, пожалуй, единственный фаворит, который не вылетел — и всё благодаря этим парням.

Чезаре — главная звезда: шесть голов и два ассиста на турнире. Притом что он профильный опорник. В сборной Казадей играет ближе к левому флангу, цепляется за все мячи, а его антропометрия позволяет их выигрывать. Очень полезный игрок, который успевает везде. Делает упор на физику.

Чезаре Казадей полузащитник молодёжной сборной Италии «В детстве я равнялся на Кака, но потом понял, что у нас разные характеристики. В YouTube я увидел Николу Берти: он делал упор на физику и стал одним из моих кумиров».

Но не менее полезен Бальданци. Этот низкорослый паренёк привлёк внимание с первых игр. В матче с Бразилией у них с Симоне Пафунди вышел шикарный дуэт: они постоянно подхватывали мяч в глубине и тащили его вперёд, попутно обыгрывая оппонентов. Создавали моменты, били по воротам, раздавали обостряющие передачи. Но если Пафунди немного сыроват, то Томмазо — уже готовый талант: лучше чувствует игру и видит пространство, чаще открывается и больше создаёт. Техника и микродвижения — вау.

Сборная Уругвая — образец обороны

Команда, которая великолепно подстраивается под соперника: может и в атаку играть, а если надо — надёжно обороняется. Именно они первыми смогли забить сборной США на турнире — американцы не пропускали до стадии четвертьфинала.

Главный лидер команды — опорник Фабрисио Диас. Капитан и талант, который уже давно известен: к своему 20-летию наиграл более сотни матчей во взрослом футболе! Фабрисио уже три года на радарах у европейских клубов, но пока никак не уедет из «Ливерпуля» Монтевидео. Диас — страж центра поля: идёт в любой стык, выигрывает верховые единоборства, с мячом действует на сохранение. Ведёт игру в центре и помогает команде двигать мяч.

Фабрисио Диас Фото: Hector Vivas/Getty Images

Фабрисио Диаса вызвали на ближайшие сборы основной сборной. Вместе с ним туда попал ещё один лидер обороны — центральный защитник, 19-летний Себастьян Боселли из «Дефенсора». На турнире провёл уже не один яркий матч, но игра с США — пока эталон: смог закрыть лидеров атаки Диего Луну и Кейда Кауэлла и не дал забить, начинал атаки пасом. На ЧМ – 89% успешных выигранных единоборств!

Transfermarkt оценивает Боселли в € 900 тысяч. В подписании заинтересован «Ривер Плейт», но испанское издание AS сообщает и об интересе клубов из Италии и Португалии — вероятно, уже скоро уругваец поедет покорять Европу.

Сборная Израиля — результативная атака

Израильтяне забивали в каждом матче турнира. Какой же яркий матч они выдали с Бразилией! Доиграли до дополнительного времени со счётом 1:1, затем пропустили уже на 25-й секунде, отыгрались на 92-й минуте. На 105-й Дор Тургеман забил красотищу и вывел команду вперёд, на 113-й и 115-й минутах не забили два пенальти — и всё равно прошли дальше!

В команде выделяются Тургеман (ещё бы!) и вингер Хамза Шибли. Дор классно играет в подыгрыше и помогает зацепиться за мяч игрой на «втором этаже», Хамза — знает, где открыться, и всегда появляется в нужный момент в нужном месте. С Бразилией так и подкараулил прострел — реализовал.

Дор Тургеман Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Южной Кореи — дисциплина и командная игра

Главная сенсация! Два фактора, вынесенных в подзаголовок, и оборона помогли азиатам выбить сначала Францию в группе, затем уже в плей-офф пройти яркие Эквадор и Нигерию. Каждый матч — от обороны, в атаке — идеальная реализация.

В 1/8 финала особенно ярко проявил себя Чун-Хон Пэ, 19-летний полузащитник, — оформил 1+1. До плей-офф практически ничего не показывал, а в нужное время выстрелил. На поле располагался высоко и ожидал длинных передач. Чаще всего мяч оказывался у него в центре поля, после чего он тащил его или во фланг, или ближе к штрафной: далее навешивал (так создал первый гол) или ждал подключений партнёров. Классно прикрывает мяч от соперников, легко от них уходит. Его гол — яркий пример: дождался передачи у центра штрафной, отклеился от опекуна, затем «повозил» его с вратарём и забивал уже в почти пустые ворота.

Чун-Хон Пэ Фото: Marcio Machado/Getty Images

В четвертьфинале победный гол забил уже центральный защитник — Сок-Хён Чхои. В обороне он раз за разом прерывал все подачи и прострелы, в атаке — хороший первый пас. В каждом матче у Кореи — новый герой. Увидим ли такового сегодня?