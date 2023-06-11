Архитектор первого «золотого» «Зенита». Сегодня Константину Сарсании исполнилось бы 55 лет

Константина Сарсании не стало в октябре 2017-го. Но его по-прежнему вспоминают как одного из самых профессиональных агентов и футбольных функционеров России. Именно он собирал бердыевский «Рубин», который впоследствии выиграл два чемпионских титула. Он увозил массу молодых россиян в Европу, чтобы те развивались. Но одним из главных проектов в жизни Константина стал «Зенит».

Именно Сарсания был спортивным директором в период завоевания клубом первого российского чемпионства. Приглашал в клуб Дика Адвоката, проводил трансферы Анатолия Тимощука, Романа Широкова и остальных. Сегодня функционеру исполнилось бы 55 лет.

Адвокат приехал в Петербург только благодаря Сарсании. До этого Константин привозил Петржелу

Сарсания начал работу с «Зенитом» ещё до прихода «Газпрома». В конце 90-х Бышовец познакомил Константина с Виталием Мутко, потом акционером стал Давид Трактовенко, и руководство потребовало нового тренера. Из-за рубежа. Обратились к Сарсании, который к тому моменту уже помог клубу с несколькими классными футболистами. Менеджер поднял контакты в Чехии и откопал Властимила Петржелу. Первый зарубежный опыт для «Зенита», который оказался успешным.

Дальше – Дик Адвокат. Президентом клуба уже был Сергей Фурсенко, а Сарсания получил официальную должность спортивного директора. Появился «Газпром», другие финансовые возможности и, следовательно, – другие цели. С Диком Константин был знаком с 1994 года, когда привозил в ПСВ Сергея Темрюкова. И контакта не терял. Вообще, это уникальная черта Сарсании – он умел сохранять, казалось бы, забытые связи. Всегда поддерживал общение с людьми, которые могли рано или поздно пригодиться. Причём не из корыстных целей, а из искреннего интереса.

Изначально РФС хотел забрать Адвоката в сборную России. Сарсания обо всём договорился, но Роман Абрамович настоял на Гусе Хиддинке. Тогда Дику предложили зайти в «Зенит». Константин был ключевым звеном в переговорах. В итоге голландец подписал контракт и привёл сине-бело-голубых к первому чемпионскому титулу в российской истории.

Константин Сарсания и Дик Адвокат Фото: fc-zenit.ru

Сарсания обсуждал переходы Тимощука, Ломбертса, Зырянова и Домингеса. А потом докинул Широкова и Данни

Каждый трансфер перед чемпионским сезоном проводил именно Сарсания. Он не обсуждал суммы, но убеждал футболистов перейти именно в «Зенит». Главным трансфером начала 2007 года стал переход Анатолия Тимощука за $ 20 млн. К тому моменту это была рекордная сумма для постсоветского футбольного рынка. Сарсания вспоминал, что совет директоров разрешил этот переход только под личную ответственность президента Фурсенко. В итоге Тимощук стал ключевой фигурой в завоевании чемпионства, Кубка и Суперкубка УЕФА, а потом клуб даже частично отбил его трансфер, продав украинца в «Баварию».

Зырянова спортивный директор достал из «Торпедо». Хотя на тот момент Константину было 29 и многие его наверняка уже списали, готовясь провожать в первый дивизион. Но Сарсания разглядел в нём усиление, Адвокат поддержал идею. В итоге лучшие годы карьеры Константин провёл именно в Петербурге.

Константин Сарсания и Александр Кержаков Фото: fc-zenit.ru

Переход Ломбертса – также работа Сарсании: бельгиец пришёл по ходу чемпионского сезона. А в итоге остался на 10 лет. Для спортдиректора всегда важны были не только игровые, но и человеческие качества футболиста. Это был важный критерий для приглашения в проекты, которые Константин развивал.

А ещё он вытащил из «Рубина» Домингеса. По легенде, за это на него очень обиделся Курбан Бердыев. Ведь Сарсания владел конфиденциальной информацией о сумме выкупа, которой и воспользовался в своих целях. Но сейчас уже это давнее прошлое. Сарсания и Бердыев помирились через несколько лет после трансфера Алехандро, чья голова спасла «Зениту» золото в Раменском.

Уже после первого чемпионского сезона в «Зените» оказались два не менее культовых футболиста. Широков перешёл из «Химок» – отличный показатель, что Сарсания не просто забирал всех лучших, но умел видеть потенциал даже в «сбитых лётчиках». Плюс из «Динамо» забрали Данни – рекорд Тимощука в тот момент пал: португальца взяли за € 30 млн.

Самое интересное, что параллельно с работой главного переговорщика «Зенита» Константин тренировал. И пока «Зенит» брал первый чемпионский титул и блистал в еврокубках, функционер поднимал из Второй лиги в Первую «Спортакадемклуб».

Энергии ему было не занимать. А главный двигатель – фанатичная любовь к футболу.