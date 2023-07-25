«Зенит» не заметил ухода Малкома. Забили «Ахмату» с помощью ноу-тач паса! Видео

«Зенит» продолжает выигрывать и без Малкома: два матча нового сезона – две победы.

Из трёх последних новичков «Зенита» в заявку на матч Кубка России попали двое – голкипер Адамов и экс-армеец Фернандес начали игру на скамейке запасных. А вот сербский защитник Эракович смотрел футбол с трибуны. Там же, кстати, находился и вернувшийся наконец-то в Санкт-Петербург «беглец» Вендел.

Вообще, состав «Зенита» на шесть позиций отличался от того, что был на выходных в Нижнем Новгороде. Хозяева вышли на поле без Кержакова, Дугласа, Ренана, Барриоса, Бакаева и Кассьерры. Но у Сергея Семака сейчас очень большая обойма, так что тренер чемпионов России мог спокойно дать отдых хоть всем 11 игрокам основы. Его коллега Сергей Ташуев почти повторил состав из 1-го тура РПЛ – поменял только двоих. Это говорило о мотивации «Ахмата» на кубковую встречу.

В первые полтайма команда Ташуева действительно сдерживала чемпиона, пусть даже и без контригры. Зенитовцы недостаточно быстро двигали мяч, им не хватало взаимодействий на скорости. Но как только соперник подустал, сине-бело-голубые стали создавать моменты. В результате до перерыва нанесли восемь ударов по воротам и четыре в створ. Если в Нижнем Новгороде Малкома достаточно успешно подменял Бакаев, то теперь справа солидно выглядел Мантуан. После его дриблинга едва не забил Клаудиньо, на 39-й минуте счёт открыл сам Густаво.

Вся атака «Зенита» заслуживает аплодисментов – очень красивая комбинация! Сергеев здорово сохранил мяч, Клаудиньо классной передачей бросил в прорыв Мостового, а Мантуан решил эпизод парой касаний. Защитники «Ахмата» настолько растерялись от быстроты хозяев, что стали сигнализировать об офсайде, не заметив «зависшего» справа партнёра.

После перерыва «Зенит» по инерции минут 10 поддавливал. Казалось, все мячи и на своей половине поля, и на чужой у сине-бело-голубых притягивал Клаудиньо. С уходом Малкома и «исчезновением» Вендела его роль как плеймейкера становится ещё более важной для чемпионов России. А вот напарник Клаудиньо по центру поля и соотечественник Ду Кейрос продолжает искать себя. Трансфер этого бразильца изначально вызывал вопросы, и пока новичок не доказывает, что соответствует основе «Зенита». Во втором тайме он перестал успевать – это стало одной из причин того, почему «Ахмат» перехватил преимущество.

За полчаса до конца состоялся дебют Фернадеса в «Зените». Марио вышел фактически на позицию правого полузащитника. По крайней мере при атаках сине-бело-голубых он улетал вперёд, а в обороне хозяева создавали по ситуации пятёрку сзади с невысоким Караваевым в качестве центрбека. Фернандес хорошо работал на рывках. Если у натурализованного бразильца и был лишний вес, то сейчас не чувствуется, что ему мешают какие-то килограммы. Другое дело, что Марио пока не сыгран с партнёрами. Например, однажды он столкнулся у чужой штрафной с Клаудиньо – траектории движения открывавшихся игроков пересеклись.

Благодаря заменам и тактическим перестроениям «Зенит» успокоил игру. «Ахмат» имел пару шансов, но не использовал их. Ташуев был недоволен действиями Бериши, да и от свежего Конате тоже наверняка ждал большего. На 80-й минуте команда Семака забила второй мяч на контрвыпаде. Кассьерра к двум голам в 1-м туре РПЛ добавил голевую передачу, а, пожалуй, лучший игрок матча Клаудиньо добежал до нужной точки и мастерски завершил момент.

«Зенит» выиграл, а в следующем туре сыграет 9 августа с «Крыльями Советов» в Самаре. «Ахмат» 10 августа примет «Балтику».