За чем следить 28 июля: футбол и теннис.

7 топ-матчей пятницы: Аванесян в 1/4, битва топов Мексики и США и Первая лига

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⚽️ 3:00: «Гвадалахара Чивас» — «Цинциннати», Кубок Лиг MLS + МХ, группа Центр, 2-й тур

Интрига: битва двух сильнейших (на данный момент) клубов Мексики и США

В рамках Кубка Лиг МЛС и Мексики встретятся два лидера чемпионатов. «Гвадалахара Чивас» занимает первое место в таблице мексиканской лиги, а «Цинциннати» возглавляет сводную таблицу МЛС. В рамках турнира, в котором дебютный гол за «Интер Майами» забил Лео Месси, команды сыграют между собой. Можно ли будет назвать победителя сильнейшей командой Северной и Центральной Америки на данный момент? Почему нет. Встреча обязательна для просмотра. Хотя бы для того, чтобы понять уровень сильнейших клубов региона, в котором теперь играет Месси.

В рамках Кубка Лиг МЛС и Мексики встретятся два лидера чемпионатов Фото: Lauren Sopourn/Getty Images

⚽️ 5:30: «Ювентус» — «Милан», товарищеский матч

Интрига: итальянская классика в США

Топ-клубы продолжают подготовку к сезону. Одни из сильнейших команд Италии — «Ювентус» и «Милан» — проводят турне по США. Миланцы уже провели одну встречу: уступили в Пасадене (штат Калифорния) мадридскому «Реалу» (2:3). Впереди – встреча с «Юве». «Старая синьора» ещё не играла в межсезонье, так что во встрече с «Миланом» мы впервые увидим команду на поле. У «россонери» множество изменений в составе. Самые громкие – продажа Сандро Тонали в «Ньюкасл» и покупка Кристиана Пулишича и Рубена Лофтус-Чика у «Челси», а также трансфер Самуэля Чуквезе из «Вильярреала». А вот у «Юве» пока всё относительно тихо. Но всё равно интересно глянуть, над чем перед сезоном работает Макс Аллегри.

Итальянская классика в США Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

⚽️ 11:30: Англия — Дания, ЧМ среди женских команд, группа D, 2-й тур

Интрига: чем закончится битва за первое место в группе?

В группе D Англия и Дания выступают в роли фаворитов. Англичанки в 1-м туре одолели Гаити (1:0), датчанки с аналогичным счётом победили Китай. Теперь команды встретятся друг с другом в матче, который, вполне вероятно, станет определяющим в борьбе за первое место в группе. А для соперников матч Англия — Дания станет шансом ввязаться в гонку за путёвкой в плей-офф.

В группе D женского чемпионата мира Англия и Дания выступают в роли фаворитов Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

🎾 13:00*: Элина Аванесян (Россия, 8) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 2), Лозанна, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли Аванесян установить личный рекорд на турнирах WTA?

Элина Аванесян третий раз за сезон и четвёртый в карьере добралась до 1/4 финала турнира WTA. Сумеет ли 20-летняя россиянка сейчас в Лозанне улучшить свой рекорд и впервые добраться до полуфинала? Ведь на пути у Элины оказалась специалистка игры на грунте — итальянка Элизабетта Коччаретто. Но тем желаннее будет победа.

🎾 14:00*: Нома Ноа-Акугуэ (Германия, WC) — Диана Шнайдер (Россия), Гамбург, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Диана Шнайдер бить свои рекорды?

Россиянка Диана Шнайдер на турнире в Гамбурге уже дважды улучшила свой рекорд — впервые дойдя до 1/4 финала и 1/2 финала турнира WTA. Теперь ей предстоит сразиться с ровесницей из Германии — Номой Ноа-Акугуэ. Кто окажется сильнее и впервые дойдёт до финала?

Элина Аванесян Фото: Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

⚽️ 20:30: «Акрон» — «Арсенал», Первая лига, 3-й тур

Интрига: команда Евгения Калешина рвётся в РПЛ

Перед сезоном Первой лиги «Акрону» поставили задачу – борьба за выход в Российскую Премьер-Лигу. После двух туров тольяттинцы возглавляют таблицу, набрав шесть очков. Пока всё идёт по плану. Впереди – бывший участник РПЛ – «Арсенал». На старте тульский клуб оступился дважды: сыграл вничью с «Ленинградцем» и «Динамо» Махачкала (обе встречи – по 0:0). Получится у «Акрона» одержать третью победу, а у «Арсенала» – не закончить игру со счётом 0:0?

Команда Евгения Калешина рвётся в РПЛ Фото: fcakron.ru

⚽️ 21:30: «Гамбург» — «Шальке-04», Вторая Бундеслига, 1-й тур

Интрига: встреча двух крутых немецких клубов, оказавшихся на дне

В Германии стартует Вторая Бундеслига. И сразу топ-встреча. «Шальке» спустился во второй дивизион по итогам прошлого сезона, разозлив болельщиков. «Гамбург» обитает во Второй Бундеслиге уже с 2018 года. И никак не может подняться обратно в элиту. В сезоне-2023/2024 и «Гамбургу», и «Шальке» важно включаться на максимум. Их соперниками по дивизиону станут, например, «Герта», «Кайзерслаутерн», «Ганновер-96», «Фортуна», «Падерборн», «Нюрнберг» и «Санкт-Паули». Серьёзная конкуренция. Важно набирать очки с 1-го тура.