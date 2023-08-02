Чемпиона Медиалиги размазали в Кубке России. Команде Андрея Каряки не помог даже Тарасов

«Родина Медиа» попала в розыгрыш Кубка России после победы в Медийной футбольной лиге. Клуб дебютировал в профессиональном футболе во встрече 1/256 финала с вологодским «Динамо». Бело-голубые стартовали в новом сезоне с двух побед во Второй лиге, а у «Родины Медиа» были амбиции повторить путь «Амкала» и пройти дальше.

«Динамо» вернулось в профессиональный футбол в прошлом году. До этого вологодский клуб 10 лет обитал в ЛФК либо вовсе нигде не играл. «Динамо» было относительным фаворитом матча, даже несмотря на то, что вчера другой любительский клуб – «Амкал» — прошёл в Кубке дальше, обыграв «Знамя». Хотя в составе «Родины Медиа» выступают несколько интересных футболистов: вратарь Максим Швагирев (играл за «Торпедо» Армавир и «Черноморец»), защитники Владимир Оленченко, Валерий Пустовит и Артём Поникаров, полузащитник Егор Шлёнкин, а также форварды Максим Пичугин и Артур Газданов. Все они либо воспитывались в профессиональных клубах, либо играли за них. А главная звезда — полузащитник Дмитрий Тарасов (экс-«Локомотив» и сборная России). Отметим, что медийный клуб тренирует Андрей Каряка, выступавший за «Бенфику», «Крылья Советов», «Сатурн» и сборную.

Андрей Каряка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Родина Медиа» неплохо начала встречу и не выглядела слабо на фоне «Динамо». Однако ни одна из команд не создавала моментов вплоть до 20-й минуты. Позже активно включился клуб из Вологды. На 20-й минуте случился первый полумомент: полузащитник «Динамо» Антон Бетюжнов пробил издали, но Швагирев отразил мяч. Через две минуты после подачи опасно головой пробил Иван Костылев, но снова голкипер «Родины Медиа» совершил сейв. Медиаклуб тем временем не совершал опасных выпадов. Зато «Динамо» по истечении 30 минут удалось забить. Вологжане атаковали правым флангом, последовал пас в опорную зону «Родины Медиа», где остался один полузащитник Максим Мешалкин. Футболист «Динамо» нанёс точный удар в левый угол, открыв счёт. Гости выглядели лучше не только по игре, но и физически. «Родина Медиа» не создала ни одного опасного момента за 45 минут. Разница в классе ощущалась, в отличие от матча «Амкала» со «Знаменем».

На второй тайм не вышла главная звезда «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов. Хозяева ещё и чуть не «привезли» второй гол, но ошибкой не воспользовалось «Динамо». Зато на 50-й минуте бело-голубые всё же отличились. После навеса с правого фланга точно головой пробил защитник Руслан Баширов. И уже сложно было представить, что «Родина Медиа» отыграется.

Даже после второго гола «Динамо» атаковало активнее и владело мячом чаще. За второй тайм «Родина Медиа» снова не создала убойных моментов. Слабый матч в исполнении чемпиона МФЛ. Что это: перенастрой или простая разница в классе? В концовке последовал ещё и третий гол. После контратаки мяч в ворота «Родины Медиа» отправил Артур Туманян.

Интересный эпизод случился уже в самом конце. На поле появился Александр Тарасов (исполнитель T-Killah), президент «Родины Медиа». Кусок медиафутбола в Кубке России! Но а по футболу вывод один: «Динамо» полностью контролировало матч и заслужило победу со счётом 3:0. А чемпион МФЛ отправляется отдыхать. В следующем году они поборются за новый шанс поучаствовать в Кубке России.