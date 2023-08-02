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2DROTS — «Сахалин», «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда, прямая онлайн-трансляция 1/256 финала Кубка России, где смотреть

В Кубке России — большой день! В турнире стартуют 2DROTS и «Родина Медиа». LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
Кубок России. LIVE
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Очень много футбола. Очень!

Сегодня, 2 августа, состоятся матчи 1/256 финала Кубка России. Турнир набирает обороты не только в Пути РПЛ, но и в Пути регионов. Количество игр просто зашкаливает! Тут и медиафутбольные «Родина Медиа» с 2DROTS, и представители Второй лиги. И даже любители – «СтавропольАгроСоюз», «Темп» из Барнаула и многие другие.

Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Строгино
Москва
Не начался
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Родина Медиа
Москва
Не начался
Динамо Вг
Вологда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Пионер
Ленинградская
Не начался
Дружба
Майкоп
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Тверь
Тверь
Не начался
Электрон
Великий Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Дальнереченск
Дальнереченск
Не начался
Иркутск
Иркутск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вчера в Кубке России было ярко и шумно
«Амкал» устроил безумный триллер в Кубке России! Голы — настоящие шедевры
Видео
«Амкал» устроил безумный триллер в Кубке России! Голы — настоящие шедевры
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Динамо Кр
Киров
Не начался
Композит
Павловский Посад
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 17:30 МСК
СтавропольАгроСоюз
Ивановское (Ставропольский край)
Не начался
Машук-КМВ
Пятигорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 17:30 МСК
Атом
Нововоронеж
Не начался
Спартак Тм
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Коломна
Коломна
Не начался
Квант
Обнинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Носта
Новотроицк
Не начался
Уралец ТС
Нижний Тагил
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 18:30 МСК
ФШМ
Москва
Не начался
Пересвет
Домодедово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 18:30 МСК
Темп
Барнаул
Не начался
Динамо-Барнаул
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Ильпар
Ильинский
Не начался
Торпедо Миасс
Миасс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Университет
Ульяновск
Не начался
Оргэнергострой
Димитровград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Кировец-Восхождение
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Псков
Псков
Не начался
Луки-Энергия
Великие Луки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:30 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Сахалин
Южно-Сахалинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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