Очень много футбола. Очень!

В Кубке России — большой день! В турнире стартуют 2DROTS и «Родина Медиа». LIVE

Сегодня, 2 августа, состоятся матчи 1/256 финала Кубка России. Турнир набирает обороты не только в Пути РПЛ, но и в Пути регионов. Количество игр просто зашкаливает! Тут и медиафутбольные «Родина Медиа» с 2DROTS, и представители Второй лиги. И даже любители – «СтавропольАгроСоюз», «Темп» из Барнаула и многие другие.