«Кержаков в «Спартаке» – удача для Сербии». Как дела у Александра в новой стране

Начал с победы, заслужил сравнение с Гвардиолой и обжился в плане быта. Не без помощи экс-партнёра по «Динамо».

Александр Кержаков уже полтора месяца как главный тренер «Спартака». Сербского, из Суботицы. За это время прошли интенсивные сборы и уже запустился чемпионат. И всё пока очень неплохо. У «Спартака» ни одного поражения в товарищеских встречах плюс победа в единственном матче Суперлиги. На прошлой неделе обыграли «Белград». Да, качество футбола было не на самом высоком уровне, однако все понимают, как важно стартовать с позитивного результата.

Пока о Кержакове сверхпозитивные отзывы. Большой диссонанс после того, что о нём рассказывали его бывшие руководители на Кипре. Там и про рыбалку вместо тренировок, и про какие-то манипуляции с зарплатой, чтобы не платить алименты. В общем, один большой кошмар. Репутационно Александра попытались сделать чуть ли не самым чудовищным человеком планеты. Но новая работа, очевидно, может всё изменить. Если будут результат и хорошая атмосфера. Вот что сказал президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович Sport24 после первой победы российского тренера в Суперлиге.

Никола Симович президент «Спартака» (Суботица) «Победа в 1-м туре – это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков, но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы».

Громкое сравнение, не так ли?

Но как Кержаков вообще оказался в Сербии? Вопрос, который пока не прояснили ни руководители, ни сам тренер. При этом один из источников «Чемпионата» выдвинул такую гипотезу (именно предположение, не подкреплённое фактами). По его словам, руководство «Спартака» очень близко с генеральным директором «Црвены Звезды». А у этого клуба партнёрские отношения с «Зенитом». Так что, возможно, в Петербурге попросили пристроить клубную легенду.

Но, похоже, это не так. Йован Танасиевич, бывший защитник «Динамо», сейчас консультирующий селекционную службу бело-голубых, рассказал «Чемпионату», как проходило назначение его глазами.

«Меня не удивил выбор в пользу Кержакова, – начал он. – В клубе консультировались со мной по поводу его возможного назначения. Я знаю их руководство. И, естественно, порекомендовал им выбрать Александра. Мне хорошо известен тренерский путь Кержакова. Я следил за ним ещё с момента, когда он возглавил юношескую сборную России. И помню, как они неплохо выступили на чемпионате Европы. Потом он взял «Томь», которая находилась в подвале, и хорошо там работал. Дальше сделал из «Нижнего Новгорода» команду-конфетку, которая стала крепким середняком. Всё время он работал в сложных условиях и справлялся. Так что я сказал руководству «Спартака», что будет удачей подписать такого тренера, как Кержаков. Период на Кипре? Мы переписывались с ним, и он по честному рассказал, что там происходило. Полное недоразумение».

Александр Кержаков во время работы Фото: ФК «Кармиотисса»

Также Танасиевич отреагировал на предположение источника «Чемпионата»: «Знаете, сейчас слишком много теорий заговора. Думаете, «Зенит» даёт деньги на зарплату Кержакова? Я почти уверен, что нет. Саша неплохо проявил себя в России. Поэтому заслужил предложение из Сербии. Своей работой. Ему здесь всё нравится, кроме острой еды (улыбается). Но к этому он быстро привыкнет».

Кержаков действительно адаптируется. Живёт в одном из крупнейших городов Сербии – Нови-Саде. Это совсем рядом с Суботицей. Его ребенок уже учится в местной интернациональной школе и занимается в академии «Войводины». Так что все условия для нормальной работы созданы.

«Знаю, что ему нравится в Сербии. Он чувствует здесь поддержку. На его первую игру приехали около 50 россиян. Поболеть конкретно за него. Так что без поддержки он здесь не останется. Считаю, для Сербии это удача, что Кержаков здесь работает. Он хорошо адаптируется. Говорит по-английски, некоторые здесь понимают русский.

Постепенно команда принимает требования Саши. Он провёл жёсткие сборы, перевёл команду с четырёх на трёх защитников. Первую игру выиграл. Но выглядели не то чтобы вау. При этом Керж хочет прививать команде такой футбол, чтобы болельщики возвращались на трибуны. Думаю, с каждым днём команда всё больше его понимает. И вскоре он получит то, что хочет видеть. Задача у клуба — попасть в плей-офф. Это будет отличным результатом для нынешнего «Спартака», – сказал Танасиевич.

Важно, что Кержаков приехал в Сербию с частью своего тренерского штаба. Здесь и Руслан Аджинджал, и Владимир Казаков, и даже свой тренер по физподготовке.

«Полагаю, если у него получится в нынешней команде, то его быстро позовут в более статусный клуб. Он амбициозный человек, не боится ответственности. Для старта «Спартак» — отличный клуб. У них частные владельцы, которые продают двух-трёх игроков каждый год и на эти деньги существуют. Недавно они продали основного нападающего (речь в Срджане Хрстиче. – Прим. «Чемпионата»). Его задача привыкнуть к этому, искать новых футболистов. Никаких бюджетных денег здесь нет», – подытожил Танасиевич.