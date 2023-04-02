Кержаков продержался на Кипре всего два месяца. Российский тренер ввязался в авантюру

Тренерская карьера лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова пока напоминает родео. Молодой специалист гордо забирается на дикую лошадь, но надолго задержаться в седле не получается. Даже если всё как будто под контролем и хорошо идёт. В Томске Кержаков проработал меньше года, в Нижнем Новгороде – один сезон, а на Кипре – всего около двух месяцев. В субботу, 1 апреля, Александр ушёл с поста главного тренера «Кармиотиссы». И это не первоапрельская шутка.

Как сообщают кипрские СМИ, после домашнего поражения от «Олимпиакоса» из Никосии со счётом 0:2 россиянин прямо на пресс-конференции объявил о своей отставке.

«Я бы хотел сказать кое-что о том, через что мы проходим, и о команде, – приводит слова Кержакова Kerkida.net. – Команде нужны большие перемены, потому что период очень сложный. Я разговаривал с президентом, с игроками. Сейчас подходящее время для ухода. Этим шагом я хочу помочь команде двигаться вперёд и поступаю правильно. Большое спасибо клубу и игрокам. Надеюсь, команда достигнет своих целей».

Сделав заявление, Кержаков не стал дожидаться вопросов и ушёл с пресс-конференции. Как подметили журналисты из Sport-fm.com.cy, ещё по ходу матча с «Олимпиакосом» Александр вёл себя так, словно понимал, что это его последняя игра. Россиянин лишь несколько раз вставал, чтобы дать указания своим футболистам, и просто ждал финального свистка. Уже известен сменщик Кержакова. Это румын Флорин Брату, который недавно присоединился к «Кармиотиссе».

Кажется, 40-летний специалист с самого начала ввязался в авантюру, в которой имел минимум шансов на успех. Он принял предложение от соотечественника – владельца кипрского клуба Дмитрия Пунина. Однако не обратил внимания или не посчитал важным то, что его новый босс не церемонится с тренерами. Видимо, Пунин – человек настроения, по крайней мере, в футбольных вопросах руководствуется эмоциями. В этом сезоне в «Кармиотиссе» не проработали долго ни чех Душан Угрин-младший (был уволен через 64 дня), ни хорошо известный российским болельщикам Александр Хацкевич (43 дня). Хотя это не последние специалисты. Кержаков – человек с колючим характером, и достаточно было одного резкого разговора, чтобы стороны решили прекратить сотрудничество.

Россиянин принимал отнюдь не лидера кипрского футбола. «Кармиотисса» только в прошлом сезоне вышла в элиту из второго дивизиона, причём всего в третий раз в своей истории. В предыдущих двух случаях клуб из деревушки Пано Полемидия вылетал сразу же после повышения в классе. На момент назначения Кержакова «Кармиотисса» занимала 10-е место, находясь в 10 очках от зоны вылета. Казалось, что у Александра будет время, чтобы спокойно доиграть сезон, разобраться в возможностях игроков перед летним трансферным окном и поставить киприотам свой футбол.

Александр Кержаков Фото: ФК «Кармиотисса»

Но найти общий язык с командой у Кержакова быстро не получилось. Тем более язык-то был не родной, а английский. И даже если игроки понимали российского тренера, на поле его идеи воплощали плохо. В концовке первой части сезона «Кармиотисса» сыграла вничью дома с «Эносисом» (1:1), потом проиграла в гостях «Доксе» (2:3) и «Омонии» (1:2) на своём поле.

После этого клубы кипрской элиты были разбиты на две группы. Шесть лучших образовали чемпионскую, восемь остальных – группу борцов за выживание. Результаты в матчах с соперниками своего уровня были не лучшими. «Кармиотисса» начала с победы над «Эносисом» (2:1) дома, а затем уступила «Доксе» (0:2) на выезде и «Олимпиакосу» (0:2) на своём поле. Кержаков оставляет команду на том же десятом месте. Но отрыв от находящихся в зоне вылета «Эносиса» и «Олимпиакоса» сократился до восьми очков, а у первых ещё и игра в запасе. Вряд ли появился реальный риск выбывания, поскольку финиш сезона уже близок, тем не менее тенденция неприятная для всех в «Кармиотиссе».

Очевидно, Кержаков не собирался так быстро улетать с Кипра. Директор «Кармиотиссы» признавался, что Александр, планируя трансферную кампанию на лето, вносил в список потенциальных новичков российских игроков. Кстати, Пунин, по слухам, вёл переговоры с Артёмом Дзюбой, когда тот находился в статусе свободного агента.

Кержаков недолго пробыл красно-белым. Легенде сине-бело-голубых не подошли цвета исторически принципиального соперника «Зенита». Будем ждать возвращения молодого тренера в РПЛ – хорошо бы такого же яркого, как у Дзюбы.