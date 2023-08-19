Вечный помощник Черчесова теперь работает сам. В прошлый раз Ромащенко провалился в РПЛ

История с первой отставкой в новом сезоне РПЛ получила быстрое развитие. Место Сергея Ташуева в «Ахмате» занял Мирослав Ромащенко. Известный тренер, но немногие помнят, каков он в самостоятельной работе. Последние 13 лет Ромащенко входил в штаб Станислава Черчесова и работал вместе с ним во всех командах, включая сборную России. Рассказываем, что нужно знать об этом специалисте.

Ромащенко работал главным тренером. Но недолго

Начинал тренировать ещё в 2003-м в системе «Спартака», а в июне 2008-го появилась возможность для резкого карьерного прыжка. Ромащенко позвали главным в «Томь», которая тогда играла в РПЛ.

«С дублем мы выиграли три чемпионства, после чего я понял, что пришло время переходить на новую ступеньку, — вспоминал Ромащенко в интервью «Чемпионату». — Мне хотелось роста, работа моя была видна. И тут последовало предложение от «Томи» попробовать себя в качестве главного тренера. Да, я не работал в первом дивизионе. Я сам много думал на эту тему, пекло это или нет. Но есть примеры, когда люди были тренерами дубля, а потом пробивались наверх».

К 12-му туру, когда назначили Ромащенко, «Томь» шла 11-й в РПЛ. Очки нужны были в любом случае, поскольку отрыв от зоны вылета был недостаточным. Ромащенко набрал ещё 10 за девять матчей, победив «Спартак-Нальчик», «Химки» и «Шинник» и сыграв вничью с «Амкаром». В остальном были поражения, но от фаворитов – «Зенита», «Спартака», «Москвы», «Рубина» и «Крыльев Советов». Приятным бонусом стала победа над «КАМАЗом» в Кубке России.

Такие результаты руководство «Томи» не устроили, и уже в августе Ромащенко был отправлен в отставку. Работа не продлилась и трёх месяцев. На вопрос об ошибках того времени Ромащенко отвечал так:

— Наверное, нужно было идти туда не по ходу сезона, а после окончания, чтобы иметь какое-то время для подготовки команды. Другой вопрос: а был ли у меня выбор? Ведь к концу сезона ситуация могла измениться. Возможно, мне тогда надо было больше общаться с руководством «Томи», чаще делать акцент на тех моментах, которые кажутся мне неправильными. После «Спартака» я увидел колоссальную разницу в работе. Возможно, и я сам бы пересмотрел какие-то взгляды на отношения с командой. Их выстраивал в слишком доверительной форме. В любом случае я ни о чём не жалею. Я посмотрел на команду Премьер-Лиги с другой стороны. Увидел, что там происходит. Ну и приобрёл неоценимый опыт.

Следующего шанса самостоятельной работы пришлось ждать полтора года. В декабре 2009-го Ромащенко возглавил белгородский «Салют», выступавший в Первой лиге. На этот раз Ромащенко задержался на подольше, но получилось только хуже: всего одна победа (кстати, над всё тем же «КАМАЗом») за пять месяцев. В мае тренер и клуб распрощались.

Кажется, Ромащенко — новый Черчесов. У них одинаковые взгляды

Ромащенко работал в штабе Черчесова с 2010 года. Именно тогда, в сочинской «Жемчужине», зародился этот тандем. Работа ассистентом, несмотря на прежний опыт, не стала проблемой для Ромащенко. Вот что тренер говорил на этот счёт в 2012-м:

— Перед тем как Черчесов возглавил «Жемчужину», мы встречались с ним, и он задал мне похожий вопрос (тяжело ли стать ассистентом после работы главным. — Прим. «Чемпионата»). Некоторые люди, поработав главным тренером, уже не хотят становиться помощниками и не могут справиться с этой ролью. У меня такой проблемы нет. Я живу футболом, дышу им, я хочу помогать и работать. Конечно, это другая роль. Здесь меньше ответственность. Но самой работы у меня меньше не стало. Я учусь каждый день. Про какие-то вещи Черчесов сознательно говорит: «Это тебе на будущее». Мы идём с ним плечо в плечо. Какие-то личные амбиции на данном этапе мне совершенно не нужны.

В штабе Черчесова Ромащенко в основном занимался изучением соперников. Он по возможности вживую смотрел матчи будущих оппонентов, собирал информацию по различным источникам и предоставлял всё Черчесову. В таком же стиле проходила подготовка к сезону: тренеры совещались по всем проблемам, Ромащенко делился своим мнением и мог поспорить с чем-то, а Черчесов принимал окончательные решения.

Также Ромащенко помогал в тренировочном процессе и даже работал с футболистами индивидуально. В одном из интервью он сравнил себя с «добрым полицейским». Черчесов как главный тренер держал дистанцию с игроками, а Ромащенко при необходимости мог поговорить и морально поддержать или дать совет.

При этом Ромащенко не скрывал, что Черчесов оказал на него влияние. В первую очередь это касалось отношения к делу. Ромащенко называл Черчесова профессионалом и говорил, что такое отношение в ходе рабочего процесса передаётся и членам штаба, и футболистам. Черчесова и Ромащенко объединяло и видение игры.

Мирослав Ромащенко бывший помощник Станислава Черчесова «У нас с Черчесовым схожие взгляды на футбол. Есть вещи, которые близки и мне, и ему. Они касаются построения командной игры, ведения тренировочного процесса, взглядов на то, какими качествами должны обладать футболисты, выступающие на тех или иных позициях».

Ромащенко не первый тренер, решившийся на самостоятельную работу после долгого нахождения в роли ассистента. Но его назначение в «Ахмат» всё равно в определённой степени стало неожиданностью, поскольку ещё недавно таких планов не было.

«Начиная с 2011 года чувствую себя востребованным именно в этой роли, в которой я нахожусь: стараюсь выкладываться по максимуму, как будто сам и работаю главным тренером, — говорил Ромащенко в интервью «Спорт-экспрессу» в июле 2022-го. — Не могу сказать, что будет со мной дальше, но пока Саламыч продолжит работать в этой профессии — готов полностью и максимально эффективно оставаться в роли его помощника, если, конечно, он сам не решит по-другому. Если рассматривать вариант работы главным тренером, то этот вариант возможен для меня только тогда, когда Саламыч завершит тренерскую карьеру. Пока про подобные планы Черчесова я не слышал, так что на данный момент не рассматриваю вариант самостоятельной работы».

Мирослав Ромащенко со Станиславом Черчесовым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В любом случае за работой Ромащенко в «Ахмате» и в РПЛ в целом будет интересно наблюдать. С момента первого опыта в высшей лиге он получил огромный объём опыта и сформировал видение, как должна функционировать команда. Если опираться на его же слова, нас ждёт «новый Черчесов». А главная интрига: получится ли у Ромащенко в роли главного. В истории хватает как положительных, так и отрицательных примеров.