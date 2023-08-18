Кого из тренеров РПЛ уволят следующим

В чемпионате России уже состоялась одна тренерская отставка. Достаточно неожиданно первым был отправлен на отдых Сергей Ташуев из «Ахмата», под руководством которого команда в прошлом сезоне выдала свой лучший результат в истории. Этот случай лишь подтверждает, что руководители клубов РПЛ не церемонятся с тренерами. Следующего тренерского увольнения вряд ли придётся ждать долго. Судя по результатам, как минимум семеро находятся в зоне риска. Чью отставку вы ждёте? Выбор за вами – голосуйте!
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Рашид Рахимов, «Рубин»
Результаты на старте сезона: 2 очка (+0=2-2)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Крылья Советов» (д), «Динамо» (д), «Пари НН» (г).
Казани было очень больно после сенсационного вылета «Рубина» в Первую лигу, и снова переживать те же эмоции руководители клуба и болельщики очень не хотят. Но старт сезона у вернувшейся в РПЛ команды не заладился: 0 побед в четырёх турах и 10 пропущенных мячей (худший результат наряду с «Факелом»). Два последних поражения – крупные. Кроме того, «Рубин» дважды проиграл в Кубке России.
Уже появилась информация, что Рахимову дали два матча на исправление ситуации, а потом могут отправить в отставку. Однако плюс в том, что эти два матча – домашние. Если «Рубин» до сентябрьской паузы на сборные достойно сыграет в Казани с «Крыльями» и «Динамо», а после этого не уступит своему конкуренту в Нижнем Новгороде, то тренер должен избежать увольнения.
Дмитрий Хохлов, «Сочи»
Результаты на старте сезона: 3 очка (+1=0-3)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Ростов» (д), «Локомотив» (д), «Оренбург» (г).
«Сочи» начал сезон с побед над «Балтикой» в РПЛ и «Факелом» в Кубке России, но после этого проиграл четыре матча подряд. В чемпионате у команды всего три очка – совсем не такого старта ждали от Дмитрия Хохлова. В Сочи до сих пор помнят «серебряный» сезон-2021/2022, и место рядом с зоной стыков воспринимается как провал.
В работе Хохлова можно найти положительные вещи, например, стремление перестроить команду на более атакующий, комбинационный футбол. Вот только с результатами не очень: с апреля 2023-го «Сочи» под руководством этого тренера выиграл в РПЛ всего три матча и однажды сыграл вничью, а проиграл – восемь. Ближайшие домашние встречи с «Ростовом» и «Локо» могут стать решающими для Хохлова.
Иржи Ярошик, «Оренбург»
Результаты на старте сезона: 1 очко (+0=1-3)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Сочи» (д).
У молодого тренера Ярошика пока тяжело идёт в России. «Оренбург» потерпел три поражения на старте чемпионата, включая два домашних от «Урала» и «Краснодара», и набрал всего лишь одно очко. Игра команды стала менее смелой и зрелищной, чем была при Марцеле Личке, а на своём поле оренбуржцы уже не так страшны, как в прошлом сезоне.
Однако у Ярошика, похоже, серьёзная поддержка со стороны руководства. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев признавался, что кредит доверия у чеха «настолько велик, насколько это возможно», и клуб против резких движений. Недавняя кубковая победа над «Сочи» (2:0) даёт надежду, а скоро эти соперники сыграют и в РПЛ.
Вадим Евсеев, «Факел»
Результаты на старте сезона: 0 очков (+0=0-4)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Пари НН» (д), «Краснодар» (д), «Крылья Советов» (г).
Руководителей воронежского клуба не могут не посещать мысли о смене тренера хотя бы по той причине, что «Факел» – единственная команда РПЛ, проигравшая все четыре матча. У Евсеева пока не получается наладить игру в обороне: пропустили больше всех наряду «Рубином» (10 голов). Если «Факел» неудачно сыграет в ближайшем туре со своим конкурентом «Пари НН», то не исключено, что полетит тренерская голова, ведь дальше будут матчи посложнее.
С другой стороны, Евсеев, похоже, начинает выправлять ситуацию. В последних двух матчах с топ-командами «Факел» смотрелся очень неплохо. Воронежцы победили ЦСКА (2:0) в Москве в Кубке России и едва не зацепили ничью в РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Михаил Галактионов, «Локомотив»
Результаты на старте сезона: 5 очков (+1=2-1)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Краснодар» (г), «Сочи» (г), «Балтика» (д).
Во второй части прошлого сезона «Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ, поэтому вполне логично, что в новом чемпионате от команды Галактионова ждали борьбы за топ-3. Однако после четырёх туров у железнодорожников всего пять очков и одна-единственная победа — над «Факелом». «Локо» застрял в середине таблицы, а его лидер Артём Дзюба как будто потерял мотивацию и сдулся.
Очевидно, в руководстве клуба должны верить в Галактионова после феерической весны 2023-го. Тем более в Кубке страны, в отличие от РПЛ, всё в порядке с результатами: два тура – две победы. Но если к сентябрю команда не выправит положение и провалит двойной выезд на юг России, то в «Локомотиве», возможно, задумаются о будущем тренера.
Сергей Юран, «Пари НН»
Результаты на старте сезона: 4 очка (+1=1-2)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Факел» (г), «Ростов» (д), «Рубин» (д).
«Пари НН» сменил летом половину команды под Юрана, но стартовали нижегородцы слабовато. В первых трёх турах РПЛ набрали лишь очко, а в двух матчах Кубка России была ничья (с победой в серии пенальти) и потом ещё одно поражение. Да и игра «Пари НН» навевала скуку: команда забила всего два мяча в чемпионате – это худший результат в лиге.
Юрану, по слухам, дали три матча на исправление ситуации, и свет в конце туннеля вроде бы появляется. Команда выдала весёлую кубковую игру со «Спартаком» (4:5), а в 4-м туре РПЛ победила «Ахмат» (2:1). Не стоит забывать, что уступили нижегородцы в первых матчах «Зениту» с «Краснодаром», а не середнякам-аутсайдерам, и ближайшая встреча с конкурентом в Воронеже будет более показательной.
Сергей Игнашевич, «Балтика»
Результаты на старте сезона: 3 очка (+1=0-3)
Ближайшие матчи в РПЛ: «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Локомотив» (г).
«Балтика» стартовала не слишком удачно – проиграла три из четырёх матчей в чемпионате. Команда Сергея Игнашевича смогла обыграть только «Факел» в Калининграде. А впереди до сентябрьской паузы на сборные три крайне непростые игры: дома с разбушевавшимся «Уралом», а также в Самаре и Москве.
Есть риск застрять в турнирном болоте, тем не менее отставка Игнашевича кажется наименее вероятной, ведь этот тренер вернул «Балтику» в элиту спустя 25 лет и имеет большой кредит доверия. Вдобавок команда здорово стартовала в Кубке России, взяв шесть очков из шести. Калининградцам просто не повезло с календарём: они уже сыграли в Москве со «Спартаком» и «Динамо».
- 18 августа 2023
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