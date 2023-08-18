Кого из тренеров РПЛ уволят следующим

В чемпионате России уже состоялась одна тренерская отставка. Достаточно неожиданно первым был отправлен на отдых Сергей Ташуев из «Ахмата», под руководством которого команда в прошлом сезоне выдала свой лучший результат в истории. Этот случай лишь подтверждает, что руководители клубов РПЛ не церемонятся с тренерами. Следующего тренерского увольнения вряд ли придётся ждать долго. Судя по результатам, как минимум семеро находятся в зоне риска. Чью отставку вы ждёте? Выбор за вами – голосуйте!

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