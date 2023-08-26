На месте Семака в «Зените» мог быть Гончаренко. Однако в Питере сделали другой выбор

В начале 2016-го Виктор Гончаренко уже как полгода ассистировал Леониду Слуцкому в ЦСКА. Спокойная работа с неплохими перспективами. Ведь на тот момент казалось: нынешний YouTube-герой вполне может полноценно возглавить сборную России после Евро-2016. И тогда как раз Виктор – основной кандидат на его место.

К тому моменту за плечами Гончаренко уже был очень неплохой опыт: еврокубки с БАТЭ и классный результат с «Кубанью». На момент увольнения из краснодарского клуба команда шла на пятом месте. Дальше – странный период в «Урале», когда тренеру дали бодро стартовать, а потом перед игрой с «Тереком» он просто уехал, а клуб объявил о расторжении контракта. Многие знали и понимали: Гончаренко очень талантлив, но раз за разом Виктор оказывается в местах, где не всегда всё решается на поле.

Приглашение вторым тренером в ЦСКА многие восприняли со скепсисом. Белорусу явно нужно было перевести дух после эмоциональной истории в Екатеринбурге. Но самое интересное – в тот момент на тренера уже обратили внимание в Питере. У кого-то из руководства появилось чёткое ощущение – в будущем Гончаренко может тренировать «Зенит».

Виктор Гончаренко и Леонид Слуцкий Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

А теперь вспомним, что происходило тогда в Питере. Андре Виллаш-Боаш ещё осенью 2015-го сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом и летом освободит место под преемника. Естественно, в «Зенит» тут же посыпались письма от агентов, готовых привести любого тренера. Но в руководстве взяли паузу. И точно не торопились. Рассматривали всех – но осторожно. Естественно, в какой-то момент возникла даже фамилия Гончаренко, который некоторым нравился. Но многие понимали: утвердить эту кандидатуру у кураторов клуба из «Газпрома» не получится. Там привыкли к солидным иностранцам. И к другим коучам были пока не готовы.

Мирча Луческу Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Поэтому летом 2016-го Мирча Луческу на яхте Алексея Миллера рассказывал, как при нём развиваются футболисты, как сам он молод и готов давать результат. А после румыну предложили контракт и частичный карт-бланш. Может показаться забавным, но, по нашей информации, с Гончаренко тоже переговорили. И специально под него придумали такую конфигурацию: он уходит с должности ассистента Слуцкого и переходит в «Зенит-2». Там работает с молодёжью год, максимум два, а когда и если Луческу прекращает работу, именно Виктора вовсю рекомендуют в качестве замены.

Тренер не сразу отказался. Конечно, он не хотел спускаться в ФНЛ и работать во второй команде. Но и явных предложений весной у Виктора ещё не было. И он решил подождать. А после обратилась «Уфа», предложила конкретный оффер, который тренер принял. А спустя полгода Гончаренко оказался главным уже в ЦСКА.

А Луческу уволили через год после назначения. Так что, согласись Гончаренко возглавить «Зенит-2», вполне мог претендовать на роль нового главного тренера. С другой стороны, возможно, и не мог бы. Ведь в Петербурге тогда сменилось операционное руководство и к управлению вернулся Сергей Фурсенко, который притащил Роберто Манчини. До прихода Семака оставался год.

Интересно ещё и то, что у Гончаренко как у тренера совсем не складывается с «Зенитом». Одна победа в 19 матчах – совсем не то, что хочется видеть. Единственный успех случился аж в сезоне-2018/2019, когда тренер работал с ЦСКА и выиграл в Москве 2:0.

А с «Уралом» пока полный крах: два матча проиграны с общей разницей 0:6. Пора уже точно исправлять статистику в свою пользу. Новый шанс – уже в субботу. Правда, надо помнить, что в российской истории екатеринбуржцы ни разу не обыгрывали зенитовцев.