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Лига чемпионов, чемпионат мира: сколько игроки проведут матчей, как долго будет длиться сезон, что реально нужно футболу

Хватит «развивать» футбол
Анатолий Романов
Глава ФИФА Джанни Инфантино
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ФИФА и УЕФА просто одержимы – вечно инициируют новые турниры ради денег. Но лучшее – враг хорошего.

Последний глобальный отчет ООН показал, что в 2022 году люди выбросили 931 млн тонн еды –17% всех доступных пищевых продуктов. То есть потребители покупают больше, чем могли бы съесть. Проблема заключается не только в моральном аспекте (где-то на планете от голода умирают люди), но и в том, что пищевые отходы вызывают 8-10% выбросов парниковых газов в мире. В целом это общая тенденция перенасыщения всех рынков – от добычи полезных ископаемых до спортивного контента. И футбола как самого популярного вида спорта в первую очередь.

В ламповые 1990-е болельщики и мечтать не смели о подписках на АПЛ, Ла Лигу или Серию А – сегодня любой матч топового чемпионата можно посмотреть без наличия спутниковой антенны. Футбола по телеку или в смартфоне стало настолько много, что не особо следящие за повесткой любители игры преимущественно «просыпаются» лишь ближе к стадии плей-офф Лиги чемпионов. Но, несмотря на очевидную пресыщенность игрой, руководители мирового футбола придумывают всё новые турниры (Лига конференций, Лига наций и так далее) либо же меняют действующие форматы в сторону увеличения матчей (клубный чемпионат мира ФИФА или Лига чемпионов).

Слово «больше» навязчиво звучит из каждого утюга, а за ним словно прослеживается тень ненасытного раджи из мультика «Золотая антилопа»: «Глупое животное! Золота не может быть слишком много!» Возможно, пришло время Инфантино, Чеферину и другим футбольным боссам, наконец, сказать: «Довольно!» и не подменять заботу о развитии футбола неуёмным желанием побольше заработать.

С каждым годом футболисты получают меньше времени на восстановление

Согласно исследованию всемирной организации, представляющей профессиональных футболистов, FIFPro, перегруженный календарь сезона-2022/2023 представляет серьёзную опасность для психического и физического здоровья игроков. В своём отчёте о мониторинге рабочей нагрузки игроков (PWM) за сезон FIFPro уделила особое внимание влиянию ЧМ-2022. «Перегруженность матчами, наблюдавшаяся в прошлом сезоне, вероятно, ещё больше возрастёт в ближайшие годы, поскольку новые соревнования и расширенные форматы продолжают добавлять всё больше игр» – говорится в отчёте.

FIFPro не в первый раз заострила внимание на перегруженном международном календаре. Организация ещё в 2021-м предупредила, что игроки, сыгравшие более 55 матчей за сезон, рискуют получить больше травм, повышенный стресс и плохие результаты в долгосрочной перспективе. Нет ничего удивительного в жалобах более 50% участников ЧМ-2022 на сильную или повышенную физическую усталость по сравнению с тем, как они обычно себя чувствовали.

В свои 20 лет Джуд Беллингем наиграл уже больше 14 тысяч минут

В свои 20 лет Джуд Беллингем наиграл уже больше 14 тысяч минут

Фото: Lars Baron/Getty Images

В качестве показательных примеров FIFPro приводит статистику находящегося в самом соку игрока «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, а также 20-летнего вундеркинда «Реала» Джуда Беллингема. Португалец сыграл за «МЮ» 48 матчей в сезоне-2022/2023, и 74% из них представляли собой поединки, между которыми было меньше рекомендованных пяти дней отдыха. В отчёте также отмечается, что Фернандес сыграл 20 матчей подряд с середины января до конца марта. Среднее количество дней между матчами во время серии сократилось до 3,5.

С Беллингемом ситуация не лучше – его выступления квалифицируются как «экстремальная подростковая рабочая нагрузка». В июне парню исполнилось 20 лет, а он за свою карьеру наиграл уже больше 14 с половиной тысяч минут. Это гораздо более высокий показатель по сравнению с другими именитыми англичанами. Стивен Джеррард к 20 годам отыграл на высоком уровне всего 2853 минуты, Маркус Рашфорд – 5936 минут, а рано выстреливший Уэйн Руни – 10 989 минут.

FIFPro также сравнила Винисиуса из «Реала» с другим бразильцем Роналдиньо и обнаружила, что 22-летний вингер мадридцев отыграл 2000 минут к тому времени, как ему исполнилось 18 лет. В этом возрасте экс-идол «Барселоны» лишь начинал выступления на высоком уровне. На сегодня за плечами у Винни уже 18 876 минут за взрослую команду, что в 2,5 раза больше, чем у Роналдиньо (7607) в том же возрасте.

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В 2025 году футбольный сезон может увеличиться до 337 дней

Из-за внедрения новых форматов международных клубных соревнований (Лига чемпионов, клубный ЧМ ФИФА) в ближайшие годы ведущим игрокам предстоит сезон, состоящий из 90 и более матчей. С 2025 года в клубном чемпионате мира примут участие 32 команды вместо нынешних семи, и турнир пройдёт в одной стране, как и чемпионат мира среди сборных. Восемь групп по четыре команды, в сетку плей-офф попадут 16 клубов, а это означает, что финалисты этого нового соревнования сыграют семь игр.

То есть с сезона-2024/2025 для 12 европейских команд-участниц КЧМ количество матчей заметно вырастет. Причём четыре места уже отведены для победителей Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год, а это означает, что «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» уже в обойме.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш и Бернарду Силва сыграли на двоих 137 матчей за клуб и сборную

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш и Бернарду Силва сыграли на двоих 137 матчей за клуб и сборную

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

С какой же нагрузкой могут столкнуться такие команды, как «Челси» или «Сити»? Подсчёт начнём с базы – 38 матчей АПЛ, а также 12 поединков (если не считать переигровок в случае ничьей) Кубка Англии и Кубка английской лиги в случае удачных походов за этими трофеями. Добавляем сюда также теоретическую игру за Суперкубок Англии. Получается — внушительные 50+ матчей. В еврокубках, помимо потенциального участия в Суперкубке УЕФА, можно рассчитывать в идеале на 17 игр нового формата Лиги чемпионов, а это суммарно уже около 70 поединков. Прибавьте сюда с десяток матчей за национальную команду, а также для некоторых Кубок африканских наций. Держим в уме семь поединков КЧМ и получаем в итоге порядка 90 игр за сезон-2024/2025.

Пока что точные даты проведения КЧМ-2025 неизвестны, но ФИФА заявила, что это произойдет в июне-июле, так что давайте предположим, что турнир завершится в воскресенье, 13 июля. Таким образом, сезон будет длиться 337 дней, чуть более одной игры каждые 3,9 дня. И всё это без учёта чемпионата Европы и Кубка Америки, которые завершатся за несколько недель до начала европейских клубных сезонов-2024/2025. Разумеется, это самый сложный сценарий, и ни один футболист не будет играть так много матчей – команда вряд ли добьётся такого успеха в стольких соревнованиях, чтобы ему приходилось так часто выходить на поле.

Но речь не только о выгорании исполнителей. Даже безотносительно огромной нагрузки на игроков у футбола определённо нездоровые отношения с умеренностью. Меньше – никогда, только больше. Гораздо больше! Это касается заработной платы, контента в соцсетях, рекламных контрактов, прав на название стадиона, трансферов и множества прочих нюансов. Больше, больше, больше!

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Для современных футбольных функционеров развитие сводится к заработку

Такие проекты, как новый клубный чемпионат мира, продаются как «развитие игры». Несмотря на то что футбол давно является крупнейшим видом спорта в мире, его руководители неустанно ищут лазейки, как бы его ещё больше «улучшить». Глава ФИФА Джанни Инфантино трубит о желании увеличить частоту проведения чемпионатов мира до одного раза в три года, а не в четыре. Происходит очевидная подмена понятий между развитием и желанием больше заработать, а также иметь глобальное влияние. «Больше» в этом разрезе может привести только к обесцениванию, «больше» делает вещи менее особенными, «больше» рождает пресыщенность. Футболу, конечно, необходимо развиваться, но только не за счёт количества турниров. Их и так слишком много.

Аргумент, что больше – плохо (или, по крайней мере, больше – не обязательно лучше), не является тем аргументом, с которым непременно согласятся массы. По всей вероятности, люди будут смотреть эти дополнительные игры, расширенный клубный чемпионат мира будет объявлен огромным успехом, будет получен больший доход, и они будут смелее развивать игру дальше. И искать любую возможность для ещё большего количества матчей и их длительности. К примеру, с этого сезона в Англии уже добавляют по 7-10, а то и больше минут, ратуя за увеличение чистого игрового времени. Нетрудно подсчитать, насколько увеличится в связи с этим нагрузка на футболистов в течение сезона.

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что он правильно «развивает» футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что он правильно «развивает» футбол

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В дополнение к очевидным финансовым последствиям создается впечатление, что люди, которые пытаются «развить» игру, просто делают это, чтобы оправдать своё существование. Очевидно, что «рост» – это шифр денег. Много-много денег. А для некоторых это неопровержимый аргумент. Вот только футболу не нужен такой рост. На самом деле, большой процент дохода от безумного количества матчей нужно направлять на аспекты игры, остро нуждающиеся в развитии и помощи. Женский футбол, массовый футбол, строительство детских академий, финансирование программ в малоразвитых странах, дотации и гранты скромным клубам.

Сегодняшний футбол высшего уровня – место необязательных излишеств. Больше не всегда означает лучше. С этой одержимостью «развития игры» пора заканчивать, потому что настоящее положение дел очень похоже на историю с выбросом продуктов. Только в случае с футболом огромная доля доходов не выбрасывается, а оседает в карманах функционеров. Кому нужен такой футбол?

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