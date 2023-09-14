«Кто-то ничего не выиграл в первой-второй лигах, а уже в РПЛ». Бояринцев-тренер удивляет

Любимец спартаковских болельщиков Денис Бояринцев уже вывел три команды из второй лиги в первую в качестве главного тренера. Теперь удивляет на более высоком уровне: его саратовский «Сокол» неожиданно для многих идёт вторым в таблице. Мы связались с Бояринцевым и выяснили, ждать ли Саратов в РПЛ и что он думает о происходящем в «Спартаке».

«Обнадёживать себя мыслями о Премьер-Лиге Саратову пока не стоит»

— Ожидали такой мощный старт сезона от своей команды?

— Конечно, не ожидал. Но мы правильно готовились в короткий межсезонный период. Команда полностью собралась недели за две до начала чемпионата. Были опасения, что не успеем создать боеспособный коллектив на первую часть сезона, но видите, как всё в итоге получилось. Да, в 1-м туре проиграли 0:4. Это создало небольшой накал, однако мы быстро его снизили. Команда показывает неплохой результат, но ещё есть над чем работать. Хочется становиться ещё лучше. Как показывает турнир, здесь против каждой команды важен настрой — все борются за очки. Чтобы быть наверху таблицы, надо много работать.

— Судя по стартовому поражению от «Родины», быстро переключиться со второй лиги на первую не получилось?

— «Родина» — хорошая команда, но и ей мы мало в чём уступали. Два гола пропустили в меньшинстве, когда нашему игроку оказывали помощь после рассечения головы. Пока мы пытались понять, нужна ли замена, соперник получил преимущество. Немного обидное поражение. Моё мнение: не по игре. Первая лига — не вторая. Надо подстроиться под скорости. Здесь всё-таки игроки более качественного уровня в плане работы с мячом и командных взаимодействий. А у нас очень много дебютантов, которым нужно время на адаптацию.

— Обидно проигрывать недавним одноклубникам?

— Да, не так давно я выводил «Родину» в ФНЛ. Но из того состава практически никого не осталось. Хотя философия клуба подразумевала развитие своих игроков, чтобы они продолжали двигаться с командой вперёд. А против «Сокола» вышло всего несколько человек из той команды, поэтому большой принципиальности не было. Но определённая подоплёка была — всегда хочется попортить нервы старым знакомым. Получилось по-другому.

— Похоже, команда правильно отреагировала на болезненное поражение?

— Результат — лучший ответ на ваш вопрос. Мы собрались. Календарь был не самым простым: в основном команды, которые ставят перед собой большие задачи. Нам удалось не только собраться, но и что-то показать сопернику. Может, «Сокол» и недооценили.

Радость игроков «Сокола» Фото: vk.com/pfc_sokol

— «Сокола» 20 лет не было в РПЛ. Насколько реально возвращение?

— Зачем строить далеко идущие планы? Наша задача — провести первую часть чемпионата на оценку «хорошо». Обнадёживать себя мыслями об РПЛ пока не стоит. Наши задачи сейчас более приземлённые.

— А какие цели поставило руководство?

— Вы же понимаете, что это команда-дебютант. Хотелось бы закрепиться в лиге. Это самая реалистичная и правильная задача. Саратов — футбольный город. Может, в будущем будет поставлена и более серьёзная задача.

— Вдохновляет пример «Балтики», которая вернулась в элиту спустя 25 лет?

— Меня вдохновляет история «Рубина» 2003 года, который вышел из первой лиги и сразу взял бронзовые медали! Этот пример мне дороже, потому что я и сам тогда играл за клуб.

— Финансовые возможности, инфраструктура и игровая обойма клуба соответствуют задаче-минимум — закрепиться в лиге?

— Для Первой лиги у нас хорошие условия. Команду строить можно. Жалко только, что газон искусственный. Хотелось бы, чтобы в таком регионе было натуральное поле. Это вопрос денег. Бюджет у нас скромный, но для Первой лиги хватает. Если ставить более высокие задачи, всё упирается в финансирование.

«Вторая лига мне покорилась уже трижды»

— А вы для себя как тренера какие задачи ставите?

— Уже понял, что тренерская дорожка не самая лёгкая. Это большой труд, который отличается от работы футболиста. Когда ты игрок, тебя потренировали и ты свободен, а на тренера сваливается много проблем. Но я к этому готов! Футбол люблю, и терпения у меня хватает. Вторая лига мне покорилась уже трижды. Конечно, хочется выйти на самый высокий уровень и поработать там. Есть понимание, что творится в нашем футболе, а как достигать цели, я знаю. Но удовольствие от процесса я и на данном этапе получаю.

Денис Бояринцев — тренер Фото: vk.com/fcrodinamoscow

— Под самым высоким уровнем подразумеваете РПЛ?

— Конечно! Чувствую, что готов работать с командой РПЛ. Ещё четыре-пять лет назад я бы так не сказал. Но сейчас набрался определённого опыта. Поездил на стажировки в команды РПЛ: был в «Динамо» у Калитвинцева, в «Локомотиве» у Сёмина и в «Рубине» у Бердыева. Со всеми было интересно поработать, у каждого свой подход. Но у меня своё видение как развиваться в тренерской профессии. Потому что если будешь на кого-то ориентироваться, можешь растерять своё. Свою философию надо вырабатывать. Вместе с тем всегда интересно посмотреть, как работают наши заслуженные специалисты. Даже сейчас согласился бы поехать на стажировку! Это полезно. Посмотреть даже, как работают молодые специалисты со своим подходом.

— Какой из подъёмов из ПФЛ в Первую лигу был самым сложным?

— Возможности «Текстильщика» и «Родины» несопоставимы. У «Родины» с финансами всё хорошо и стабильно. Когда ты работаешь в таких условиях, где для команды делается всё, выходить на другой уровень проще. Плюс я работал в Москве, а дома всегда легче. С «Текстильщиком» пришлось сложнее — задержки, финансовые проблемы. Это всё нервировало команду, но, несмотря на это, задачу мы решили. Ребята — молодцы! В «Сокол» я пришёл уже в конце чемпионата, когда был создан определённый задел. Оставалось только довести дело до конца.

— Уход из «Родины» вспоминать неприятно ?

— А что говорить? У меня закончился контракт, пожали руки — и всё. Клуб захотел двигаться с другим специалистом, хотя такая история немного странная для нашего футбола. Скорее всего, хотели тренера более высокого уровня, ведь стояла задача выхода в РПЛ. Видимо, ко мне у руководства не было доверия.

— Перед «Соколом» вы побывали в «Новосибирске». Почему там не задержались?

— Меня пригласили под задачу — попасть в верхнюю шестерку в конце чемпионата. Я согласился. Встретился с руководством, обсудили, что спокойно проводим весну и летом готовим команду к решению задач. Однако возникла непонятная ситуация: мы проиграли первый матч, сыграли вничью с лидером, а после победы из команды убрали человека, который меня пригласил в клуб. Для меня это было странно. Как только поступило предложение от «Сокола», согласился, но попросил дать время, чтобы решить задачу с «Новосибирском».

«Кто-то ничего не выиграл в первой-второй лигах, а уже в РПЛ. Тут всё понятно»

— Вы уже девять лет в тренерской профессии. Довольны тем, как складывается карьера?

— Знаете, всегда хочется быстрее забраться куда-то повыше. В любом деле каждый стремится добиться высот, и я не исключение. Уже нет той мотивации во второй лиге, когда там поработал. Первая лига — очередной этап. Тоже ценный опыт. Конечно, хочется быстрее перебраться повыше, но всему своё время. Если появится такой шанс, я к нему готов. Нет — буду продолжать работать в Первой лиге.

— В РПЛ есть тренеры даже моложе вас — Абаскаль, Галактионов, Игнашевич. Вам предложений оттуда не поступало?

— Знаю, что рассматривали, но где-то в третьем составе. Такие слухи до меня доходили. Есть тренеры, которые ничего не выигрывают во второй и первой лигах, но уже работают с командами РПЛ. Тут всё понятно — у кого-то есть связи. Чаще всего тренеров без опыта руководители клубов боятся брать.

«Абаскаль ещё молод, а тут большие игры»

— За любимым «Спартаком» удаётся следить?

— Если есть возможность, стараюсь посмотреть, но я не только за «Спартаком» слежу.

— И какие эмоции команда вызывает на старте сезона?

— Начали они очень хорошо. В первых турах понравились: было видно, что появилось разнообразие в позиционных атаках. Однако потом пошли какие-то метания. На всё воля тренера, конечно, но я этих перестановок в составе не очень понимаю. Абаскалю внутри команды разобраться легче, хотя со стороны кажется, что это лишнее. Потеряли футбол, который был в первых играх. Светлым пятном был первый тайм с «Динамо». Быстрые атаки, реализация, а потом опять… Пока «Спартак» полярный. Однако мы помним, что в предыдущем сезоне такая ситуация у Абаскаля уже была — то хорошо играли, то сбавляли. Стабильности не хватает.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Абаскаль не раз списывал поражения на судейство, жёлтые карточки и так далее. С чем это может быть связано?

— Как тренер Абаскаль ещё молод, да и помощники у него без особого опыта. А тут большие игры. Чтобы работать со взрослыми дядями, определённый опыт нужен. Абаскаль ещё не искушён большими победами, командами. «Спартак» для него — первая топ-команда с серьёзными задачами. Иногда он ведёт себя странно. Но «Спартак» готов дать карт-бланш, чтобы тренер экспериментировал. Может, это и приведёт к чему-то хорошему.

— Полагаете, кредит доверия тренеру ещё высок?

— Если не будет результата, команда не будет цепляться за верхнюю строчку, то может и до отставки дойти. Критики «Спартака» и Абаскаля сейчас достаточно. Не исключаю вариант, что до зимы он может и не доработать. Но это ни к чему не приведёт. Да, смена тренера встряхнёт команду. Отставок за своё время в «Спартаке» я видел много, это всегда определённая встряска. Сложно сказать, кого можно позвать на спартаковский мостик.

«Вряд ли иностранцев волнует противостояние «Спартака» с ЦСКА»

— Как отнеслись бы к кандидатуре Черчесова?

— Положительно. У него были замечательные команды в Польше, в Венгрии, где он вышел в групповой этап Лиги Европы. Это достаточно знаковая фигура для «Спартака». Может, команде нужны дисциплина и жёсткая рука. Черчесов способен это привнести.

— Бонгонда, Медина, Дуарте, Рябчук — качественное усиление состава «Спартака»?

— Сначала показалось, что да. Медина мне понравился. Но когда в игре с «Краснодаром» Рябчука обогнали на пространстве, понял, что игроки не под те задачи. Сами по себе футболисты неплохие, однако пока не вижу, что они могут конкурировать с «Зенитом», бороться за чемпионство. Давайте посмотрим, пока есть сомнения.

— Не кажется ли вам, что переходы вроде трансфера Медины из ЦСКА в «Спартак» размывают соперничество между клубами? Ту же историю с Фернандесом до сих пор обсуждают.

— Вряд ли иностранцев может волновать противостояние «Спартака» с ЦСКА. К ним надо относиться более лояльно. Хотя и в советское время такие переходы были. Век футболиста короткий. Да, противостояния важны, но, если поступает хорошее предложение, почему нет? Таких примеров хватает не только в российском футболе.

«Гегемония «Зенита» должна закончиться»

— Кажется, что в ваше время в «Спартаке» царила другая атмосфера?

— Если обсуждать наш «Спартак», мы последними застали поколение ребят, воспитанных на спартаковских традициях, — таких как Титов, Аленичев. Мы и без них, конечно, понимали, что это за клуб. Была преемственность поколений, но сейчас это всё размылось. Хотя чемпионский год был неплохой, сложился костяк из российских ребят (Глушаков, Комбаров, Ребров), на который наросло мясо. Однако сейчас большое количество легионеров, вряд ли они хорошо знают историю клуба и традиции. В то же время приятно видеть, что появляются ребята из академии — такие как Мелёшин. На них надежда, что они будут расти и добиваться успехов. Ну и хотелось бы, чтобы всем легионерам, не только в «Спартаке», объясняли ценности клуба. Чтобы не только за нули в контракте играли.

Денис Бояринцев в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Увидим ли мы интригу в этом сезоне РПЛ?

— Хотелось бы увидеть, чтобы «Зенит» снова не убежал вперёд. «Краснодар» отлично стартанул, ЦСКА тоже неплох. Но «Зенит» ещё наберет ход. Думаю, на арене будут всё те же. «Краснодар» — одна из команд, которая может побороться за чемпионство. Хотелось бы видеть и «Спартак» в этих рядах. Психологически «Зениту» сейчас сложнее всех — надо искать мотивацию, чтобы выигрывать. Но когда-то их гегемония должна закончиться.