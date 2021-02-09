«Пошла прибыль – человек с деньгами исчез». Где теперь кумир фанатов «Спартака» Бояринцев

Денис Бояринцев – один из символов «Спартака» 2000-х годов. Победные голы Бояринцева за красно-белых на последних минутах матчей до сих пор помнят многие болельщики «Спартака». Такой «фирменный стиль» Дениса сделал его настоящей «палочкой-выручалочкой» для команды. Всего за «Спартак» полузащитник провёл 92 матча и забил девять мячей. В 32 года Бояринцев покинул московский клуб, но карьеру не завершил: поиграл за «Сатурн», сочинскую «Жемчужину», «Томь» и «Торпедо». И именно в «Торпедо» Бояринцев начал свою новую карьеру – тренерскую.

История в фотографиях. Денис Бояринцев Новый выпуск нашей ретрорубрики посвящён экс-полузащитнику «Спартака» и «Рубина» Денису Бояринцеву, празднующему сегодня день рождения.

«Торпедо», успехи в «Текстильщике» и верность главному тренеру в «КамАЗе»

Работу в молодёжной команде «Торпедо» экс-полузащитник «Спартака» начал с Михаилом Беловым, с которым ещё в начале карьере играл за «Носту». Когда Белов ушёл из «Торпедо» в новотроицкою «Носту» – Бояринцев тоже поехал за ним. После «Носты» пути Бояринцева и Белова разошлись – Денис возглавил «Текстильщик» из Иваново и вывел команду из ПФЛ в ФНЛ (впервые за 12 лет), но в декабре он клуб покинул, а к отставке отнёсся спокойно: «За результат в «Текстильщике» мне не стыдно», – заявил Денис «Чемпионату».



Почти сразу после ухода из «Текстильщика» карьера тренера Бояринцева снова пересеклась с карьерой Белова: экс-футболист «Спартака» вошёл в его тренерский штаб. А после отставки Белова в октябре 2020-го Бояринцев, несмотря на предложение от руководителей «КамАЗа» продолжить работу в клубе, покинул команду вслед за главным тренером.



С октября 2020 года Бояринцев временно тренером не работает. «Чемпионат» связался с бывшим полузащитником красно-белых и узнал, чем он сейчас занимается.

Правильная футбольная литература и перспектива работать экспертом на «Матч ТВ»

«Сейчас у меня вынужденный отдых, жду предложений, – рассказывает Бояринцев. – Но без дела не сижу – стараюсь повышать свой тренерский уровень: читаю футбольную литературу. Интересен подход Юргена Клоппа, Гвардиолы. И это не просто биографии об их карьерах, там подробные описания тренировочного процесса, построения отношений с футболистами».

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Бояринцев признаётся, что с удовольствием поехал бы и на стажировку в европейский клуб за свой счёт, но сейчас сделать это сложно – пандемия вносит во всё свои коррективы. Зато Дениса иногда можно увидеть в аналитических программах на «Матч ТВ», куда он ходит с удовольствием. Хотя глобально карьеру медиа не связывает: «Для меня анализировать футбол на телевидении – это что-то новенькое. Пообщаться с ребятами, которые отлично разбираются в игре, следят за другими чемпионатами – это тоже опыт. Но я себя вижу всё-таки поближе к полю, хочу быть в гуще событий».



Варианты быть «поближе к полю» были у Бояринцева и этой зимой: в тренере были заинтересованы команды ПФЛ. «Варианты были, но сейчас даже во второй лиге на одно место тренера чуть ли не очередь из десяти человек. Конкуренция очень высокая. Я помню времена, когда в лигах было по 22 команды, а сейчас – 13-14. Тренеров много, а клубов становится всё меньше и меньше».

Поработав и главным, и помощником, Бояринцев сейчас всё-таки хочет самостоятельной работы. Но от предложений войти в штаб к опытному тренеру не отказывается: «С удовольствием соглашусь поработать с большим специалистом, чему-то у него поучиться. Но хочется скорее применить на практике свои идеи». При этом Денис готов браться за клубы из низких дивизионов:



«Нужно набраться опыта в ПФЛ или ФНЛ, чтобы думать о чём-то большем. Для меня это более реальный вариант – нужно всё-таки побольше поработать внизу. А там посмотрим, смогу ли я принять клуб РПЛ. Пока мне туда рановато, нужен опыт. Больше всего хочется работать именно на профессиональном уровне. Я бы уже мог работать с детьми или юношами, но хочется расти дальше».

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ЛФЛ и необычное хобби

– В прошлом году в интервью коллегам из Sport24 вы сказали, что живёте «от зарплаты до зарплаты». Сейчас приходится так тяжело?

– Я сказал об этом с юмором, всё в порядке. Я ведь всё-таки поиграл на серьёзном уровне, что-то заработал. Задел есть, я же тоже не дурачок: три-четыре месяца в творческом отпуске провести могу, не волнуйтесь (смеётся).



– У многих футболистов есть свой бизнес. Почему не получилось открыть что-то у вас?

– Попытки были ещё в бытность игроком, но мне попадались нечистоплотные люди. Два раза так обжёгся. Когда пошла прибыль, то доверил человеку следить за всеми процессами, так как для меня главным была карьера. А человек со всеми деньгами исчез. Сумма была не очень большая, я тогда в «Носте» зарабатывал не так много. Но эта история научила меня главному: если развивать свой бизнес – нужно делать это самому, а футбол занимал почти всё моё время. Но я ни о чём не жалею.



– Чем сейчас занимаетесь кроме чтения футбольной литературы?

– Сейчас я ещё и по дому главный – жена на работе, а я с детьми (улыбается). Играю за ветеранов в формате восемь на восемь: с Димой Смирновым, с которым играл в «Томи», Русланом Прокоповым, с которым ещё в 1997 году играли у Рината Билялетдинова за «МИФИ». В общем, все свои-родные. От футбола всё равно никуда не деться, да я и не хочу. А тут вдвойне приятно – и поиграть можно, и со старыми знакомыми встретиться.

– В общем, стараетесь держать себя в форме?

– Да! Я ещё и подводной охотой занимаюсь – форму помогает поддерживать отлично. Надел костюм, маску, ласты, взял ружьё – и поплыл. И в Новотроицке плавал, и в Иваново. Тренера вратарей «Текстильщика» тоже подсадил. Эмоций и адреналина после карьеры не всегда хватает, вот и ищу активные хобби. А в подводной охоте много плюсов – и плаваешь, и адреналин, и щука вкусная. Заплывать-то жирком не хочется, надо держать себя в форме (смеётся). А ещё мы летом, пока на самоизоляции жили на даче, купили овчарку – назвали Фебой. С ней тоже не соскучишься, постоянно нужно гулять и бегать. Если бы мог – прям сейчас уехал бы обратно на дачу, чтобы все на свежем воздухе. Но пока бегаем по Москве, не жалуемся.