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«Локомотив» — «Оренбург» — 0:2, видео, голы Ивана Башича, Дмитрия Воробьёва, обзор матча, 17 сентября 2023 года, РПЛ

Главная сенсация тура РПЛ! «Локо» «прибили» за девять минут на его же поле
Анатолий Романов
«Локо» «прибили» за девять минут на его же поле
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«Оренбург» классно выключил Дзюбу. А судья подколол Артёма.

«Локомотив» перед встречей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (24 сентября) прервал серию из четырёх матчей без поражений.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Башич – 85'     0:2 Воробьёв – 90+4'    

В первых трёх матчах под руководством нового испанского тренера Давида Деограсии «Оренбург» выглядел очень солидно – сыграл вничью дома с ЦСКА (это была, пожалуй, худшая игра армейцев в чемпионате), а потом победил «Факел» в Кубке России и «Сочи» (первая победа в новом сезоне РПЛ). Вот и встречу с «Локомотивом» оренбуржцы начали очень резво, лучше соперника. Уже на третьей минуте стандарт гостей завершился тем, что оставленный без присмотра на линии вратарской Адамов пробил головой в перекладину. Железнодорожникам потребовалось время, чтобы проснуться и включиться на сто процентов.

Любопытное решение Деограсии – перевод центрального защитника Переса на позицию опорного полузащитника. Вероятно, это было решение под Дзюбу, чтобы лучше контролировать «отскакивающего» от центрбеков нападающего и его скидки. Артём действительно чувствовал себя некомфортно, попадая под опеку оренбуржцев. До перерыва Дзюба ни разу не коснулся мяча в штрафной «Оренбурга», если не считать попадания в офсайд. На исходе получаса Сиваков разорвал футболку на экс-капитане сборной России, и Артём гневно отреагировал на это. Предъявлял претензии судье в жёсткой форме, дорвал несчастную футболку. А арбитр Фёдоров – человек с юмором. Через несколько минут кричал Пересу, схватившему Дзюбу: «Не трогай его. У него второй майки нет!»

После медленного старта «Локо» прибавил в скорости и выдал хороший отрезок, когда быстро возвращал себе мяч на чужой половине поля и забирал подборы. Однако хозяева недолго владели преимуществом. Потом «Оренбург» снова находил пространство, выходя из обороны через пас. К перерыву гости превзошли хозяев по ударам (7:5) и попаданиям в створ (2:1). Команда Михаила Галактионова не создавала настоящих голевых моментов.

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«Локомотив» умеет переламывать неудачно складывающиеся матчи, однако ход этой игры после перерыва не поменялся. «Оренбург», в свою очередь, не давал пространства железнодорожникам, чтобы они не смогли использовать свои сильные стороны – быстрые ответные атаки. А позиционные даже с Дзюбой на острие не получались. В дебюте второго тайма у команды Деограсии был хороший момент, когда гости вываливались три в три, но Марин принял плохое решение. Костариканский вингер пробил из-за штрафной, отправив мяч куда-то на верхние ряды трибун. Возможно, кого-то из болельщиков разбудил своим ударом.

Галактионов использовал четыре из пяти замен к 63-й минуте. Тренер поменял всю группу атаки, за исключением Дзюбы. Ушёл с поля в том числе и Пиняев: не лучший матч для вингера после возвращения из сборной России – пробил всего однажды и неточно, передач под удар не отдавал. На скамейке «Локомотива» уже не было Изидора, который в этом туре забил первый гол за «Зенит», но ждал своего шанса новичок из «Пари НН» Сулейманов. Его Галактионов бросил в бой за четверть часа до конца, придержав последнюю замену (спешить с ней не стоит – вчерашний пример «Сочи» убедил).

За счёт свежих игроков «Локомотив» нашёл энергию, чтобы прижать «Оренбург» к его воротам в концовке. Несколько опасных стандартов создали напряжение в штрафной Сысуева. А забили оренбуржцы! Они ответили атакой, в которой Гюрлюк и Башич решили эпизод. Наверное, не совсем правильно сыграл Куликов. Центрхав пошёл страховать Тикнизяна, оставшегося один в один с турецким вингером, и не заблокировал удар боснийца.

А на 90+4-й минуте раскрывшийся «Локомотив» пропустил контратаку «имени Лукаса Веры», и Воробьёв красивым ударом забил второй.

«Локомотив» уступил и по ударам в створ (3:4), и по счёту. Дзюба и вовсе закончил матч без ударов по воротам. Деограсия же одержал третью победу с «Оренбургом» и превращается из ноунейма в уважаемого специалиста в России.

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