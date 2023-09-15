Клубы РПЛ заработали на трансферах больше, чем потратили. Все летние переходы в картинках

В России закрылось трансферное окно. Клубы РПЛ этим летом провели его в целом скромно, но прибыльно: общий трансферный баланс лиги в этот раз оказался положительным (+ € 16,7 млн). Всё за счёт того, что покупали дешёво и мало, а продавали дороже и больше. Ниже — главное о кампании каждого клуба.
«Краснодар»
Лидер Премьер-Лиги потратил на трансферы € 5,8 млн: € 3 млн — на бразильца Тормену, € 2 млн — на уругвайца Лукаса Оласу, € 800 тыс. — на Александра Эктова. Но и на продажах клуб смог что-то заработать: отдали Кристиана Рамиреса «Ференцварошу», Вячеслава Литвинова — «Сочи», Сергея Бородина и Ираклия Манелова — «Торпедо». За аренду Магомеда-Шапи Сулейманова в греческий «Арис» получили € 100 тыс.
«Динамо»
У «Динамо» получилась отличная трансферная кампания: клуб и усилился, и заработал на продажах. Самое главное, что сага с Арсеном Захаряном наконец завершилась, причём с пользой для всех сторон. При расходах в € 20,4 млн «Динамо» всё равно осталось в плюсе, так как клуб заработал на продажах € 28 млн (из них € 13 млн — только за Захаряна).
«Крылья Советов»
Самарский клуб минимально потратился: € 1,23 млн, из них € 730 тыс. ушли на Егора Карпицкого из белорусского «Шахтёра», а € 500 тыс. — на Сергея Бабкина из «Локо». При этом клуб отпустил ряд игроков, но либо бесплатно, либо в аренду.
«Зенит»
Клуб успешно провёл это трансферное окно: продажа Малкома в «Аль-Хиляль» принесла «Зениту» € 60 млн (ещё € 200 тыс. заплатило «Торпедо» за Даниила Шамкина), а затрат на покупки при этом было гораздо меньше — € 25,09 млн. Деньги потратили на девятерых новичков, самые дорогие из них — Педро и Страхиня Эракович (€ 9 млн и € 8 млн соответственно). Правда, бразилец приедет в Россию только зимой.
«Урал»
«Урал» ничего не заработал, а потратил всего € 770 тыс. Деньги ушли на трёх игроков: Гильерме Шеттине из «Браги», Владислава Малькевича из БАТЭ и Игоря Дмитриева из «Ленинградца».
«Локомотив»
На фоне остальных топ-клубов «Локо» поработал на трансферном рынке очень скромно. Единственная покупка — Владислав Сарвели за € 1 млн. Зато клуб заработал порядка € 4,5 млн за счёт продаж.
ЦСКА
От ЦСКА этим летом ждали трансферов вплоть до закрытия ТО, но последний переход — Веллингтона — сорвался в последний момент. Однако даже без него клуб неплохо усилился: чилиец Виктор Давила, бразильцы Келлвен и Мойзес (выкуплен после аренды), а ещё Аббосбек Файзуллаев из «Пахтакора». Всего на трансферы ушло € 12,3 млн, но при этом ЦСКА остался в плюсе на € 1,7 млн.
«Пари НН»
Один из многих клубов РПЛ, оставшихся в плюсе в это трансферное окно. «Пари НН» потратил на новичков € 1,47 млн, а заработал € 2,5 млн. За счёт этого баланс составил € 1,03 млн.
«Спартак»
«Спартак» потратился на уровне «Зенита» — на все трансферы ушло € 24 млн. Но вот заработать хотя бы примерно столько же не вышло: за Кофрие клуб получил € 3,5 млн, за аренду Николсона — € 500 тыс., плюс столько же — за продажу Оганесяна в «Оренбург».
«Ахмат»
«Ахмат» усилился иностранцами: бразилец Камило перешёл из «Лиона» за € 800 тыс., болгарина Светослава Ковачева, бразильца Даниэля Жуниора и боснийца Ясмина Челиковича взяли в аренду. Всего на трансферы ушло € 1,25 млн.
«Ростов»
«Ростов» вышел в ноль — потратил € 600 тыс. и столько же заработал. Единственная покупка клуба — иранец Мохаммад Мохеби, которого Валерий Карпин явно приметил во время товарищеского матча со сборной Ирана. Нападающий стал первым легионером клуба, приобретённым после всех введённых против российского футбола санкций. Единственная продажа — Егор Бабурин, выкупленный «Торпедо». Все остальные и ушли, и пришли бесплатно.
«Сочи»
«Сочи» этим летом больше продавал, нежели покупал: в «Зенит» уехали Александр Коваленко и Денис Адамов (оба — за € 3 млн), в «Локо» отправили Владислава Сарвели за € 1 млн, а за € 50 тыс. отдали «Енисею» Анатолия Немченко. Итого: + € 4,05 млн. При этом потратились только на одного футболиста — Вячеслава Литвинова из «Краснодара» (€ 1 млн).
«Рубин»
Казанский клуб закупился под РПЛ — на трансферы суммарно ушло € 6,81 млн. «Рубин» усилился в основном иностранцами: взяли трёх сербов, албанца Даку, черногорца Вуячича из «Партизана», Иву из армянского «Урарту» и за символические € 10 тыс. — Даниила Родина из «Кубани». Аргентинец Валентин Вада перешёл из «Сарагосы» бесплатно, как и Мацей Рыбус из «Спартака». На трансферах на выход клуб при этом не заработал ничего.
«Оренбург»
«Оренбург» пошёл по протоптанной дорожке и заглянул в Аргентину. Брайана Мансилью выкупили у «Расинга», плюс привезли Томаса Муро из «Химнасии». Также добавились турок Эмирджан Гюрлюк, Степан Оганесян из «Спартака» и Джастин Куэро из эквадорского «Индепендьенте» (в аренду). Всего «Оренбург» потратил € 4,2 млн, а заработал € 800 тыс. — на единственной продаже Александра Эктова в «Краснодар».
«Факел»
Воронежский клуб набрал игроков всего на € 200 тыс., оформив при этом бóльшую часть переходов бесплатно. В основном брали россиян, но также из Польши приехал южноафриканец Табо Селе, а из второй румынской лиги — Антонио Яколис. Вдобавок «Факел» пополнил Фёдор Кудряшов, который до этого выступал за турецкий «Антальяспор».
«Балтика»
Новичок Премьер-Лиги провёл яркое, но очень скромное в финансовом плане трансферное окно: на пять покупок ушло всего чуть больше € 1 млн, а остальных добрали бесплатно.
- 15 сентября 2023
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:45
-
14:37
-
14:31
-
14:29
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:08