«Он смотрел на меня с этими словами». Знакомимся с автором исторического дебюта за «Барсу»

«Барселона» за последний месяц беспокоит: две необязательные потери очков с «Гранадой» и «Мальоркой», натужные победы по 1:0 над «Севильей» и «Порту». Но главное — травмы, их очень, очень много! Прямо сейчас, ориентировочно, мимо субботнего «эль класико» пролетают сразу шесть игроков: Педри, Кунде, Роберто, Рафинья, Левандовски и де Йонг. Последние двое могут успеть восстановиться, но за команду всё равно страшно.

Вчерашняя игра с «Атлетиком» была важной проверкой. «Барса» победила, но не без проблем: мало создавала (особенно в первом тайме), позволяла выпады сопернику. Спас команду неожиданный дебютант — 17-летний форвард Марк Гиу вышел на последние 10 минут и забил уже спустя 33 секунды! Вот как это было: рывок за спину защитнику, прекрасный ассист Феликса, точный удар «слабой» ногой.

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Теперь загибайте пальцы. Во-первых, Марк стал самым молодым игроком «Барсы» в XXI веке с голом в дебюте. Во-вторых, это третий самый быстрый гол в Ла Лиге за всю историю! В-третьих, чисто медийный факт — количество подписчиков игрока после игры выросло в 10 раз! Вот как описывает свой момент сам талант:

Марк Гиу 17-летний форвард «Барселоны» «Всё произошло очень быстро. Всё делалось интуитивно, у меня не было времени думать. Когда Жоау Феликс сделал передачу, я увидел пространство. Увидел, что Унаи вышел вперёд, и понял, что должен нанести удар. Мои товарищи по команде поздравили меня, сказали, чтобы я наслаждался этим».

Кто такой Марк Гиу?

Удивительно, но этот парень за первую команду провёл больше минут, чем за вторую! За «Барселону Атлетик» Марк пока практически не заявляется: провёл только один матч — восемь игровых минут. Сейчас юноша выступает за U19. Но не стоит удивляться такому резкому взлёту — у Ламина Ямала всё было точно так же. Здесь стоит похвалить Хави: да, у «Барсы» кадровый кризис, но он настолько доверяет молодёжи, что подтягивает талантов сразу из молодёжных команд. Если не даёт игровую практику, то на тренировки зовёт постоянно. Как сказал после матча Иньиго Мартинес, тот же Гиу тренировался с самого начала сезона.

Хавьер Эрнандес главный тренер «Барселоны» «Лицо Марка Гиу на скамейке запасных не выглядело испуганным. Марк смотрел на меня с этими словами: «Тренер, выпусти меня!» Лицо… Я увидел, что он готов, и выпустил его. Видно, что он может забивать голы, и всё прошло хорошо. Я так счастлив».

Лучше всего о Марке рассказал его же бывший тренер по академии Иван Карраско: «Он чистый центральный нападающий, классическая «девятка», специалист в своей области, который выделяется своей физической силой. Его лучшее достоинство — игра в воздухе. Он не нападающий, который может отходить на фланги или выделяться своей комбинационной игрой».

Гиу очень трудолюбив и отрабатывает в прессинге. Яркая иллюстрация этого навыка — его недавний гол за «Барселону» U19: запрессинговал вратаря, заставил ошибиться при выносе мяча. Ещё одно исключительное преимущество — антропометрия: широкий, 187 см, и это всего в 17 лет.

Марк Гиу Фото: Pedro Salado/Getty Images

До дебюта за первую команду Марк Гиу успел блеснуть на недавнем Евро U17, где стал лучшим бомбардиром — четыре гола. На турнире он показал исключительную реализацию: практически весь матч его могли накрывать защитники, но стоит только дать шанс — забьёт. Моменты в Испании создавал Ламин Ямал, Гиу — реализовывал.

Теперь эти двое внезапно заиграли за «Барсу». Да, звёзды действительно сияют лишь в темноте.