Рамос — король битвы с «Реалом». Спас от гола, конфликтовал и почти забил победный мяч!

«Реал» потерял два очка в Севилье и дал шанс «Барселоне» сократить разрыв до минимума перед «эль класико».

У матча «Севильи» с «Реалом» было начало, которое редко увидишь в футболе. Судейская бригада во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа, чьим назначением на игру остались недовольны в Мадриде, отменила два гола команды Карло Анчелотти за семь минут! В первом случае после стандарта Вальверде выиграл подбор у зазевавшегося соперника, а Беллингем выцарапал мяч у голкипера «Севильи», и тот же Вальверде забил. «Реал» порадовался, но VAR показал, что Беллингем немного залез в офсайд. А во втором случае игроки «сливочных» не услышали свисток судьи и улетели в быструю атаку, которую завершил сам Джуд. Англичанин успел даже отпраздновать свой очередной гол за «Реал», однако и тут недолго музыка играла. Несложно догадаться, что в этот момент говорили о Бенгоэчеа в Мадриде.

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В целом же нельзя было утверждать, что по игре назревает гол в ворота «Севильи». В дебютном матче нового главного тренера команды Диего Алонсо, прежде не работавшего в Европе, хозяева смотрелись достаточно хорошо. Высоко прессинговали, как привыкли ещё при Хосе Луисе Мендилибаре (причём в этих эпизодах на позицию второго форварда поднимался Ракитич), но, пожалуй, более тщательно готовили своё наступление, не спешили. Хозяева должны были забивать гол на 23-й минуте. Всё началось с потери Карвахаля, а завершилось тем, что Дани сам же исправился за «привоз» и спас «Реал»: вынес головой мяч из пустых ворот после удара Ракитича.

Новый герой Мадрида Беллингем при обороне уходил налево, где не всегда успешно закрывал зону против подключений Наваса, а в атаке фактически превращался в свободного художника. Других ударов, помимо незасчитанного гола, англичанин до перерыва не наносил. А вот Алаба был в каком-то метре от гола – но что сотворил Рамос! Экс-защитник «Реала» здорово прочитал эпизод и заблокировал летевший в сетку мяч. К слову, ещё Серхио отметился в первом тайме несколькими стычками с Рюдигером, однажды схватил немца за щёки. «Сливочные» завершили эти 45 минут всего с двумя попаданиями в створ, тогда как у «Севильи» их было три.

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После перерыва «Севилья» продолжала играть на равных с «Реалом». Команда Анчелотти не доминировала, тем не менее создавала голевые моменты за счёт индивидуального мастерства своих звёзд, умеющих блестяще использовать свободное пространство. На исходе часа матча в двух эпизодах подряд идеальные шансы не использовал Родриго. В первом блестяще сыграл Беллингем, который грамотным движением в штрафной увёл защитника, – хозяев спас норвежский голкипер Нюланд. Во втором бразилец вместо удара по воротам исполнил… пас Рамосу.

А у «Севильи» во втором тайме стало больше кроссов. Вернулся футбол Мендилибара! И как раз после одного из них хозяева забили на 74-й минуте. Завязала эту длительную атаку хозяев ошибка в обороне Беллингема – Джуд поспешил выброситься на соперника, был обыгран и оставил зону. А в следующей фазе «Реал» позволил «Севилье» сделать свободную подачу слева, после чего Алаба срезал мяч в собственные ворота в борьбе с Эн-Несири.

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Но «Реал» уступал в счёте на протяжении всего лишь четырёх минут. Ответный гол принёс фавориту стандарт. Карвахаль пришёл в чужую штрафную на подачу к ближней штанге и благодаря выбору позиции выиграл воздух у Эн-Несири. Прекрасное исполнение, особенно для не самого высокого игрока.

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А главным героем игры едва не стал Рамос. Экс-защитник «Реала» дважды мог забить победный гол в концовке, переигрывая Рюдигера. Приходил на стандарты и бил головой. Но в одном случае «сливочных» спасли сейв Кепы и штанга, а в другом Серхио просто не попал в цель. Впрочем, опытнейший центральный защитник в любом случае выдал классный матч. У него пять выносов мяча, три заблокированных удара, один отбор, один перехват и пять выигранных единоборств из семи. Он был настоящим лидером обороны.

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«Севилья» превзошла «Реал» по ударам – 17:14 (в створ – 7:5), так что точно заслужила эту ничью.