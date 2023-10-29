Холанд затащил дерби Манчестера. Но результат определил крайне спорный пенальти

Главный матч воскресенья в Англии (да и во всей Европе) начался с минуты молчания. Точнее, с минуты аплодисментов в честь скончавшегося Бобби Чарльтона, который провёл более 600 матчей за «МЮ» и более 100 – за сборную Англии. Под встречу «МЮ» – «Сити» даже заготовили чёрные угловые флажки.

Минута молчания перед дерби Манчестера Фото: Michael Regan/Getty Images

Трибуны на дерби Манчестера Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Угловые флаги на дерби Манчестера Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Что касается самой игры, то она по сути продлилась 23 минуты. «МЮ» это время смотрелся неплохо в том плане, что ничего не позволил создать чемпионам Англии. Можно даже сказать, что играл с ними на равных. Однако потом случился фол, который определил результат.

После навеса «Сити» со штрафного гости набегали к воротам «МЮ». Хойлунд одной рукой прихватил Родри за грудь. Главный арбитр Пол Тирни нарушения не заметил, но затем вмешался сидящий на VAR Майкл Оливер. А как мы уже могли привыкнуть в АПЛ, судья матча всегда соглашается с коллегой, находящимся у монитора. Так получилось и в этот раз.

Формально говоря, зацеп со стороны Хойлунда действительно был. С другой стороны, подобная борьба при штрафных/угловых практически всегда остаётся без внимания арбитров и по умолчанию считается допустимой. Больше всего смущает, что не просто главный судья увидел здесь пенальти, а то, что спорный эпизод признали на VAR явной и очевидной ошибкой.

Фол Хойлунда на Родри Фото: Кадр из трансляции

Пенальти уверенно реализовал Холанд. После этого «Сити» был уже неудержим. У «МЮ» возникали моменты забегами Хойлунда и Рашфорда к воротам «Сити», но инициативой уже явно владели гости, которые создали значительно больше. Например, в конце первого тайма Онана спас после удара головой всё того же Холанда практически в упор.

Сразу после перерыва норвежец всё-таки сделал дубль. Бернарду Силва прошёл по левому флангу и навесил на дальнюю штангу. Каким-то непостижимым образом там не оказалось никого, кроме Эрлинга. То есть совсем никого! Здесь уже Онана никак не мог спасти.

Второй гол Холанда Фото: Кадр из трансляции

Для форварда «Сити» это уже 11-й гол за стартовые 10 туров АПЛ. Само собой, он лучший бомбардир лиги. Несмотря на голы Сона и Салаха в этом туре, норвежец ещё больше от них оторвался (у корейца и египтянина – по восемь мячей). А на 80-й минуте Холанд ещё и отдал голевую передачу на Фодена, став лучшим игроком матча.

В самом конце встречи стоит отметить ещё и Доку, который вышел на замену и уже традиционно накручивал соперников. После его обводок за неспортивное поведение по жёлтой карточке получили Антони и Бруну Фернандеш. Так «МЮ» уступил в дерби – 0:3. Команда тен Хага осталась на восьмом месте, а «Сити» снова в двух очках от «Тоттенхэма».