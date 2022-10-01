Эрнест Мэнгналл взял первый трофей в истории «МЮ», а потом поссорился с руководством и ушёл к главным врагам.

Единственный тренер, который работал и в «МЮ», и в «Сити». У него удивительная история

В воскресенье в АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Историческое дерби и вообще один из самых ожидаемых матчей, какой только может быть в европейском футболе. Мало кто знает, но был лишь один человек, который тренировал обе команды из Манчестера. Его зовут Эрнест Мэнгналл.

Мэнгналл оказался в «МЮ», потому что другого тренера дисквалифицировали

Если сейчас скандалы в АПЛ связаны с VAR или новостями вокруг Криштиану Роналду, то 120 лет назад ситуация была немножко другой. Например, честность молодого тренера «Бёрнли» Мэнгналла была поставлена под сомнение, потому что вратарь его команды пытался подкупить игроков «Ноттингем Форест». В последнем туре сезона-1899/1900 «Бёрнли» требовалась победа, чтобы не покинуть высшую лигу. Однако команда проиграла и вылетела, а этого вратаря по имени Джек Хилманн признали виновным и дисквалифицировали на год.

А вот ещё один пример скандала в английском футболе в то время. В январе 1902 года команда «Ньютон Хит» обанкротилась. Долг клуба составил £ 2670 – огромные деньги на тот момент. Судебные приставы завладели клубным офисом и его содержимым. О том, как из этой ситуации выбирался «Ньютон Хит», можно было бы написать отдельную статью.

Если коротко, то закончилось всё тем, что команда продолжила выступление, но сменила и владельца, и название – стала называться «Манчестер Юнайтед». А ещё по итогам сезона-1902/1903 FA (Футбольная ассоциация) дисквалифицировала главного тренера Джеймса Уэста за незаконные платежи игрокам. Новым владельцам потребовался новый тренер.

Мэнгналл давал футболистам мяч один раз в неделю

После скандального ухода Уэста в 1903-м тренировать команду доверили Мэнгналлу. Это было шоком для фанатов, потому что он ничего не добился в своей карьере. Молодой тренер к тому моменту успел поработать лишь с «Бёрнли», с которым вылетел во вторую лигу и не вернулся назад. Мэнгналл не был известен как человек, ставящий хороший футбол. В книге the Essential History of Manchester United авторы называли тренера одним из тех, кто даёт футболистам мяч лишь один раз в неделю и утверждает, что важнее физическая форма и командный дух.

Однако Мэнгналл внезапно превратился в одного из лучших тренеров в истории клуба. Он поднял команду в высшую лигу по итогам сезона-1905/1906, а всего провёл в «МЮ» девять сезонов и до Алекса Фергюсона оставался лучшим тренером в истории команды по проценту побед (54,16%). Сейчас Мэнгналл – пятый по этому показателю. Уступает Сульшеру (54,17%), Моуринью (58,33), Фергюсону (59,67) и тен Хагу (66,67), хотя у последнего выборка лишь из шести матчей.

С Мэнгналлом «МЮ» взял свой первый трофей в истории – победа в чемпионате Англии. Всего же при этом тренере команда дважды брала титул – в сезоне-1907/1908 и в сезоне-1910/1911. Плюс ещё Кубок и два Суперкубка Англии. Достаточно забавно смотрится чемпионский парад «МЮ» в 1909 году по поводу победы в Кубке Англии. Сейчас мы привыкли к автобусам, но тогда вместо него была повозка. Мэнгналл – на фото сидит слева в шляпе.

Мэнгналл – на фото сидит слева в шляпе. Фото: twitter.com/Theleaguemag

У Мэнгналла был одиозный нападающий, который не слушал руководство

Тогда в полуфинале Кубка Англии «МЮ» победил «Ньюкасл» – команду, которая стала чемпионом в том сезоне. После игры футболисты «Ньюкасла» 15 минут стояли под дождём, чтобы аплодировать сопернику. Затем уже был финал, где «МЮ» с минимальным счётом победил «Бристоль». Единственный гол забил Сэнди Тернбулл – легендарная личность.

В 1905 году он играл за «Манчестер Сити», когда его признали виновным в коррупции (большая история по поводу подкупа футболистов для сдачи матча, когда были наказаны сразу ряд футболистов). Оказавшись в «МЮ», он удалился в матче со своим бывшим клубом, потому что грубо сыграл против игрока «Манчестер Сити». У Тернбулла были проблемы и с руководством «МЮ» – нападающий регулярно подвергался штрафам за неподчинение руководству. А вот болельщики его любили. Тернбулл стал одним из первых футболистов, кому фанаты посвятили персональную песню: «Лихой Сэнди, везучий Сэнди, чемпион Сэнди».

В 1915-м Тернбулл был признан виновным в участии в договорном матче вместе с другими игроками «МЮ» и «Ливерпуля». FA дисквалифицировала футболиста пожизненно, но уточнила, что бан будет снят, если нападающий вступит в ряды Британской армии и примет участие в Первой мировой. Он согласился и умер на войне, сражаясь с немцами во Франции в 1917-м. Спустя два года с Тернбулла посмертно сняли дисквалификацию.

Сэнди Тернбулл Фото: twitter.com/Theleaguemag

«МЮ» получил прозвище Денежный мешок

Но вернёмся к Мэнгналлу. С ним связано много исторических событий для «МЮ». И речь не только про первый трофей. Именно при Мэнгналле в 1910-м прошёл первый матч «МЮ» на новеньком «Олд Траффорд». Изначально владелец клуба планировал арену с вместимостью в 100 тыс. человек, но из-за стоимости пришлось ужаться до 80 тыс. Тем не менее стадион обладал самой большой трибуной в Англии, и «МЮ» стали называть денежными мешками (да-да, именно «МЮ»). Дословно: «Moneybags United».

В 1912-м Мэнгналл поссорился с владельцем «МЮ». Всё из-за отсутствия инвестиций в основной состав. Тренер собрал вещи и сразу же возглавил принципиального соперника. После чемпионства с Мэнгналлом «МЮ» ещё 40 лет не мог выиграть лигу.

После чемпионства с Мэнгналлом «МЮ» ещё 40 лет не мог выиграть лигу Фото: Getty Images

Мэнгналл помог «Сити» переехать на новый стадион

Так получилось, что последний матч Мэнгналла в «МЮ» – поражение в дерби от «Сити». К этому моменту тренер уже знал, что переходит в другую команду из Манчестера. Тут можно было бы обозначить некоторые сомнения в отношении Мэнгналла, но мы этого делать не будем. Нет доказательств, что тренер в этом дерби меньше стремился к победе, чем в предыдущих.

Можно спорить о том, в каком клубе Мэнгналл провёл больше времени. Формально он оставался тренером «Сити» 12 лет – на три года больше, чем в «МЮ». Хотя из-за Первой мировой он руководил командой в чемпионате Англии лишь в восьми сезонах. С «Сити» он уже не взял титулов, хотя в сезоне-1920/1921 занял второе место. Мэнгналл не смог обойти только «Бёрнли» – команду, с которой он вылетел из чемпионата в 1900 году.

К заслугам Мэнгналла в «Сити» относят переезд на «Мейн Роуд». Считается, что именно тренер был инициатором переезда на новый стадион (как и в случае с «МЮ» и «Олд Траффорд»). «Мейн Роуд» оказался самым вместительным стадионом Англии после «Уэмбли», и там «Сити» проводил свои матчи до 2003 года, пока не открылся «Сити оф Манчестер» (с 2011 года – «Этихад Стэдиум»).