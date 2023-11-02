«Долго думали, брать ли Аршавина». Неизвестные детали Евро-2008 и ОИ-1988 от Бородюка

Александр Бородюк выигрывал золото Олимпиады, был одним из первых российских легионеров в Европе и много лет работал в тренерском штабе национальной команды.

Где сейчас Александр Бородюк?

Мы встретились с ним и вспомнили лучший Евро в истории сборной России и последнее советское золото Игр. Разумеется, обсудили и актуальную повестку.

«Сейчас тенденция: если хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать»

— Чем занимаетесь в «творческом отпуске»?

— Пока приглашают на телевидение, смотрю футбол, хожу на матчи. Было несколько выездов с ветеранами «Динамо», за что благодарен руководству клуба. Владимир Долбоносов всегда звонит и помогает. Нас помнят и не забывают.

— Что-то новое для себя черпаете?

— Естественно. Если видишь интересные моменты, где можешь взять что-то новое, то подчёркиваешь для себя. Хотя великие люди говорили: «Самое главное и сложное — научить футболистов играть в простой футбол».

Сейчас в футбол пришло много околофутбольных специалистов, которые могут задурить мозги своими новыми технологиями и идеями. Но я вот посмотрел матч «Оренбург» — «Факел»: у «Оренбурга» 68% владения мячом, у «Факела» — 32%, вся статистика на стороне «Оренбурга», однако 2:1 в пользу «Факела». В футболе самое главное — исполнительское мастерство футболистов и их игровое мышление. Есть одна история, связанная с аналитиками.

— Расскажите.

— Перед игрой с Англией в отборе на Евро-2008 аналитик сказал, что Зырянов по компьютерным показателям выглядит не очень. Гус у меня спросил: «Как тебе Зырянов?» Говорю: «В порядке». Гус — того же мнения. Мы поставили Зырянова против Англии — и он был одним из лучших в матче! Аналитики в футболе нужны, но для тренера самое главное — что он видит своими глазами.

Один великий тренер говорил: «Этот футболист умеет всё: бежит быстро, прыгает высоко, хорошо работает с мячом. Но есть один недостаток — он не умеет играть в футбол». То есть в футболе очень важно игровое мышление. На все эти вещи я стараюсь обращать внимание.

— Соскучились по тренерской работе?

— Конечно. Я уже 20 лет в профессии. Всегда хочется работать. Но сейчас стал более опытным. Если раньше сразу соглашался на предложение, то сейчас начинаю встречаться с руководителями, узнаю о сегодняшних управленцах и о том, чего они хотят. В нашем футболе огромное значение имеют управленцы: какое значение для них имеет футбол, как они видят развитие команды. После разговора делаю определённые выводы.

— Вы считаете, что тренер всегда должен быть в тонусе или паузы в практике — только на пользу?

— У каждого своя судьба. Если в клубе собраны игроки, есть инфраструктура и все условия для твоей карьеры — в такой клуб нужно идти без обсуждений. Но если тебя приглашают в клуб, где постоянная чехарда с тренерами, управленцы спрашивают, сколько человек играет на поле, то тут совсем другой подход. Может, раньше я жил по принципу «лишь бы работать». Сейчас стараюсь поговорить с людьми, которые приглашают, и только затем принимать решение.

Я дважды приходил в «Торпедо». И с Александром Вячеславовичем Тукмановым, и с Денисом Владимировичем Масловым мы находили общий язык. У меня не было никаких вопросов, потому что я понимал, чего они хотят от меня. В таких условиях тренеру гораздо комфортнее работать.

— А были обратные случаи с руководителями?

— Были.

— Как с этим справляться?

— Однажды меня спросили ребята помоложе: а что для тренера важно? Я сказал, что всегда должен быть собран чемодан. Когда ты подписываешь контракт, важно понимать, что в любой момент тебя могут уволить.

Первое время у меня были переживания, почему так произошло. Когда это случилось во второй раз, пришло понимание. Такая профессия. Важно относиться к этому спокойно.

Александр Бородюк Фото: РИА Новости

— Согласны с мнением, что хорошим тренером может стать только человек с футбольным прошлым?

— Согласен. Прежде чем стать тренером, ты должен пройти раздевалку. За спиной должна быть игровая практика. Необязательно на топ-уровне — может быть достаточно даже второй лиги. Это действительно важно. Если ты играл в футбол, то имеешь определённое понимание.

А у нас сейчас другая тенденция: если ты хорошо разбираешься с компьютером и складно говоришь на публике, уже можешь тренировать. Я согласен с Александром Мостовым, считающим, что у тренера должна быть за спиной игровая практика.

— У вас были проблемы при переходе от игровой роли к руководящей?

— У каждого свой путь. Многие начинают помощниками. Возьмём в пример Зидана: работал в молодёжке, помогал Анчелотти и только потом стал главным тренером. Но у него есть игровой опыт, и он знает, как надо общаться в раздевалке с игроками топ-уровня.

Есть хорошие тренеры, которые не играли в футбол, но таких единицы. Однако если взять всех великих тренеров, то почти у каждого за плечами большой игровой опыт. Повторюсь, в современном футболе огромнейшее значение имеет взаимопонимание с руководством клуба.

При этом если всю жизнь работать в командах среднего уровня и аутсайдерах — ты просто не сможешь себя в полной мере реализовать, каким бы тренером ни был. Реализовать себя можно, работая в топ-клубе, потому что есть инфраструктура, финансирование и топ-игроки. Если сумеешь найти взаимопонимание с топ-игроками, то это уже класс.

Фёллер говорил, что если тренер выводит команду, например, из Второй Бундеслиги в Первую, то для него это гораздо ценнее. Именно там проверяются все навыки в работе. Но чтобы стать по-настоящему классным тренером, нужно тренировать большие команды.

— Заканчивая карьеру футболиста, понимали, что будете тренировать?

— Я играл 20 лет, поэтому мне хотелось и дальше реализовывать себя в футболе. Хотел стать тренером. Когда президентом «Крыльев Советов» был Герман Ткаченко, а тренером — Александр Тарханов, мне предложили там работу. Я набирался опыта помощником. Переживал, но именно тогда понял, что мне нравится работать тренером.

Александр Бородюк и Сергей Горлукович Фото: из личного архива Александра Бородюка

Почему Бородюк не сыграл в финале Олимпиады-1988

— Довольны тем, как сложилась игровая карьера?

— Вам ни один футболист не скажет, что доволен. Но я дважды был лучшим бомбардиром чемпионата Советского Союза, играл на двух чемпионатах мира, стал олимпийским чемпионом, выигрывал Кубок СССР и Кубок России, бронзу в Бундеслиге, признавался игроком международного класса в Германии. Моя фамилия есть в испанской книге «1000 лучших футболистов», которую мне подарил Юрий Александрович Севидов. Наверное, всё это что-то значит. У меня были прекрасные годы в «Динамо» — очень благодарен этому клубу за своё становление.

— А как насчёт тренерской карьеры?

— Участие в трёх чемпионатах Европы и бронзовая медаль за Евро-2008 имеют для меня большое значение. Это опыт. Мы дважды выходили с «Торпедо» в РПЛ, в «Кайрате» выиграли Суперкубок. Есть определённые трофеи в качестве игрока и тренера, но всё равно спортсмен всегда остаётся чем-то недоволен. Всегда хочется большего. Однако я придерживаюсь пословицы: от великого до смешного — один шаг.

— Стать лучшим бомбардиром чемпионата СССР при Беланове с «Золотым мячом», Блохине и Заварове — подвиг?

— Наш чемпионат в Советском Союзе был топовым турниром, который входил в тройку лучших в Европе. Причём это не мои слова, а Хайманна из Kicker. Когда он приезжал, так и говорил: «Ваш чемпионат — один из сильнейших в Европе».

Стать лучшим бомбардиром такого чемпионата, да ещё и дважды, было для меня огромным счастьем. В поколении 80-90-х были выдающиеся футболисты: Черенков, Гаврилов, Родионов, Блохин, Дасаев, Лосев… Всех не перечислишь, потому что выдающихся футболистов было очень много. Под этими достижениями кроется трудолюбие. Игра в Бундеслиге была для меня отличным опытом. «Шальке» до сих пор вспоминает меня и относится с уважением.

Александр Бородюк в составе «Динамо» Фото: из личного архива Александра Бородюка

«Президент ФИФА посмотрел на нас и спросил: «Как они могли выиграть?»

— В этом году исполнилось 35 лет последней победе советских футболистов на Олимпиаде. Сеул-1988 — пик вашей карьеры?

— Тогда играли выдающиеся футболисты. Была собрана очень классная команда. Я помню, на одном из собраний Анатолий Фёдорович Бышовец говорил, что очень важно сделать команду единомышленников — и у него это получилось. Бышовец, Сальков, Тукманов и все футболисты были единомышленниками. Класс был у всех игроков — нас нужно было просто объединить.

— Чемпионы 1988-го жалуются, что их забыли.

— Это нормальное явление. У каждого поколения свои кумиры. Но я бы не сказал, что нас забыли. Есть пенсии, за которые мы очень признательны и благодарны.

— Добровольский утверждал, что не платят.

— Игорю нужно разобраться со своим паспортом. Непонятно, он гражданин России или Молдавии. Я не знаю всех нюансов, но пенсию платят только гражданам РФ.

— Что вспоминается из Сеула-1988?

— У нас был матч с Японией в Токио в рамках подготовки к Олимпиаде. Сыграли 0:0, а потом в раздевалке сидели и думали: куда мы едем, если не можем японцев обыграть? Был ступор.

Потом прошёл процесс адаптации. Мы снова сыграли с Японией и обыграли их. Тогда все снова поверили в себя. Огромное значение имел каждый день пребывания в Сеуле. Ну а самым запоминающимся был последний день.

— Доктор Орджоникидзе рассказывал, что после финала с Бразилией игроки упрашивали капитана корабля, где отмечали победу, выйти в море. Вас среди них не было?

— Мы были на корабле всей командой. Капитан тоже поздравлял нас. Тем более корабль был пришвартован. Просто прекрасно отметили и поздравили друг друга с победой. Когда [президент ФИФА] Авеланж вручал нам золотые медали на следующий день после победы, он на нас посмотрел и спросил: «Как эта команда могла выиграть?»

— Расстроило, что не сыграли в финале Олимпиады?

— Это было решение тренера. Меня оно не обидело. Мой принцип такой: ты работаешь не на себя, а на команду.

Олимпийские чемпионы — Савичев, Харин, Бородюк Фото: из личного архива Александра Бородюка

Как Бородюк заслужил уважение в Германии

«Мама говорила: «Никогда к немцам не поеду»

— Почему уехали в Бундеслигу?

— Я хотел попробовать себя в другом чемпионате, а «Динамо» получило за меня хорошие деньги, автобус, машины, какие-то факсы — на тот период это было колоссальной компенсацией.

Для меня самые ценные комплименты — от тех, с кем я работал: Хельмут Кремерс, чемпион мира — 1974, и легендарный тренер и футболист Клаус Фишер всегда очень хорошо обо мне говорили. Для меня как игрока важно то, с кем ты работал, а не то, что обо мне скажет человек, которого я не знаю. Сейчас сидят и пишут в телеграм-каналах всякое, а ты даже не знаешь, что это за ноуйнейм.

— В Германии было ощущение, что попали в другой мир?

— Для меня это не было другим миром. Вот когда ко мне приезжала тёща Александра Семёновна и видела, сколько там сортов колбасы (если кто помнит прилавки в СССР в 1989 году) — удивлялась. А моя мама сказала, что вообще никогда к немцам не приедет (смеётся). Мне же просто хотелось играть в футбол. Приезжая туда, я прекрасно понимал, что однажды вернусь домой. Для меня это было просто работой.

Александр Бородюк в Германии Фото: из личного архива Александра Бородюка

— Тяжело было адаптироваться?

— «Шальке» — клуб с огромными традициями в истории Бундеслиги. Западники уважают силу. Если ты сильнее на футбольном поле, то к тебе относятся с огромным уважением. А если ты становишься с ними в один ряд, то будет играть немец. На тренировках и в играх ты должен быть хотя бы чуть сильнее. Я это сразу понял.

— Что удивило в Германии после Советского Союза?

— На матчи собирались полные стадионы, но у нас было то же самое: в Тбилиси, Киеве, Ташкенте, Ереване, Москве. Когда приехал в Германию и Фишер мне сказал, что у нас тут по 60 тысяч на стадионы ходят, я сказал: «Ничего страшного, справимся».

Удивило то, что нас не собирали на базе перед играми. В СССР мы заезжали на базу за два или за три дня до игры, а в Германии ночевали в гостинице перед матчем — у них так принято. Когда играл во «Фрайбурге», то вообще из дома на стадион приезжал. Там ты сам профессионально относишься к своей работе.

— А были варианты продолжения карьеры, помимо Германии?

— Знаю, что было два варианта с Италией, но немцы предложили «Динамо» за меня гораздо больше.

Как нужно было сыграть России против Испании на Евро-2008

— Вы мечтали стать главным тренером сборной России?

— Две игры я возглавлял сборную России — с Бразилией и Испанией. Конечно, хотел бы. Но что значит хотел? Я очень благодарен Вячеславу Ивановичу Колоскову, Александру Вячеславовичу Тукманову и Валерию Георгиевичу Газзаеву, который после нашей встречи спросил: «Ты готов мне помогать в национальной команде?» Потом я работал с Ярцевым — прекрасным человеком и тренером. Между мной, Ярцевым и Дасаевым сложилось очень хорошее взаимопонимание.

«Может, Аршавину нужно было ответить депутату на ты»

— Чем удивлял Хиддинк?

— Доверием. Я помню, когда мы первый раз полетели на встречу с ним в Эйндховен, встретились, поговорили. Потом он отвёл меня переговорить один на один и сказал: «Хочу, чтобы ты работал вместе со мной». Впоследствии я узнал, что он наводил обо мне справки и изучал. У него всегда был профессиональный подход.

Александр Бородюк и Гус Хиддинк Фото: «Чемпионат»

Где-то через полгода к нам присоединился Игорь Корнеев — замечательный человек, футболист и тренер. Мы начали работать втроём, подобрали хороших футболистов и удачно выступили на Евро-2008. Гус всегда доверял мне и Корнееву.

— Что нового узнали для себя за время работы с Хиддинком?

— Он очень много рассказывал историй, связанных с футболистами. Гус объяснял, как вести себя с руководителями, когда выиграешь и когда проигрываешь. Нужны разные подходы. Он очень хорош в плане психологии. Говорил: «Посмотри, как к тебе относится руководитель до и после игры, и делай для себя выводы».

— Гус мог устроить разнос в раздевалке?

— Он старался доносить всё до игроков, не переходя рамки. Гус мог вызвать, переговорить один на один. То же самое было с Диком Адвокатом. Помню, даже я чуть не сорвался на Евро-2012, а Дик подошёл ко мне и сказал: «Саш, я понимаю, что ты переживаешь, но всё под контролем». Обычно во всём виноват тренер. Однако иногда футболисты должны сами понимать свои ошибки. Ко многим это осознание приходит после завершения карьеры.

— Испанию на Евро-2008 было реально обыграть?

— Нам было очень трудно против них. Спустя годы я думаю, что, может, с ними стоило сыграть так, как на чемпионате мира — 2018: не в открытый футбол, а закрыться. С тем поколением — Хави, Иньеста, Пуйоль, Торрес — надо было играть в закрытый футбол. Но сейчас уже эти разговоры не имеют смысла.

— Адвокат и Хиддинк в повседневной жизни — какие они?

— Разные. Хиддинк любит посидеть, пообщаться за чашечкой кофе, покурить сигару. У него прекрасное чувство юмора. Адвокат всё переживает в себе. Они оба профессионалы. Адвокат более эмоциональный и переживающий, а Хиддинк всё держит в себе. Я не могу говорить, как они относились к другим, но могу сказать, как относились ко мне — это важно. Ко мне они всегда относились с огромным уважением, как и я к ним.

Штаб Адвоката в сборной России Фото: «Чемпионат»

— Период Адвоката в сборной был менее ярким, чем у Хиддинка.

— С Диком мы прошли очень сложный этап, попали на чемпионат Европы. Мы преодолели отбор, обыграли Италию (в контрольном матче. — Прим. «Чемпионата»). После игры с Грецией я читал всю прессу — виноват во всём всегда тренер. Однако футбол состоит из ошибок не только тренера, но и отдельно взятых футболистов. К сожалению, не все футболисты готовы публично признавать свои ошибки и брать на себя ответственность после поражений. После игры мы поблагодарили друг друга за хорошую работу. Понятно, что мы не достигли желаемого результата, поэтому нужно было уходить. При этом у нас был хороший состав и качественный футбол. Всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер.

— Тем не менее козлом отпущения после Евро-2012 сделали не Адвоката, а Аршавина.

— Я так не думаю. Просто пошла шумиха от депутата, который повёл себя абсолютно неправильно. Очень плохо сработала охрана — как он вообще прошёл к футболистам? После игры есть определённые эмоции, а он начал выяснять отношения с каждым футболистом.

Аршавин просто уважительно обратился к нему на Вы. Может, в той ситуации надо было говорить на ты. Думаю, Андрей стал более опытным. Есть много людей, которые провоцируют. Когда я работал в «Торпедо», несколько человек постоянно провоцировали меня. Но я их не знаю, они никак не влияют на мою жизнь.

Александр Бородюк и Гус Хиддинк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как тренерский штаб решился взять Аршавина на Евро-2008 с двухматчевой дисквалификацией?

— Мы долго думали об этом с Гусом и Корнеевым. Очень помог Вячеслав Иванович Колосков, у которого были хорошие отношения с УЕФА. Он помог выбить для Аршавина дисквалификацию на два матча, а это было минимальным наказанием. Если бы дисквалифицировали на три игры, исход для Андрея мог быть другим.

Что происходит с российским футболом сегодня

— Почему вы нигде надолго не задерживались в качестве главного тренера?

— Например, с «Торпедо» у меня стояла задача — выйти в РПЛ. Важно понимание, что будет дальше. В этом плане, может быть, я допускал какие-то ошибки. Просто не понимал, что будет дальше. Может быть, у руководства было недопонимание в работе со мной. Здесь много нюансов.

Мы встречались, приходили к общему мнению и понимали, что нужно расходиться. Это всегда происходило без конфликтов. Конечно, можно убить в себе какие-то моменты. Но у меня в работе есть определённые принципы, от которых я не могу отказаться.

— Тренерская деятельность — это постоянный стресс?

— Переживания — да, но не стресс. Слава богу, здоровье позволяет. Конечно, порой хочешь выскочить и помочь, но понимаешь, что сейчас ты уже ничем на поле не поможешь. Это нормальная работа. Я спокойно отношусь к стрессам и нормально их переживаю.

— На вас было страшно смотреть в первых матчах с «Торпедо» в РПЛ. Семья не переживала?

— Это моё нормальное состояние. Я видел, что какие-то моменты на футбольном поле не получаются, поэтому переживал — моя это ошибка или футболиста. Эти эмоции никак не влияют на моё здоровье. Может, на здоровье других влияют, но на моё — нет (смеётся).

«Откуда у руководителей клубов такой пиетет перед иностранными тренерами?»

— Вам не кажется, что в последние годы в российском футболе стало много случайных тренеров-иностранцев?

— В нашем футболе много управленцев, которые любят футбол, переживают, стараются и вкладываются — огромный респект таким людям. Но есть те, для кого футбол — это временная работа, а не дело всей жизни. Есть тренеры, которые непонятно откуда приглашаются — у всех появляются вопросы. Откуда у руководителей клубов такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились как в качестве игрока, так и в качестве специалиста?

— Чем это можно объяснить?

— Я не знаю, как это можно объяснить. Мы обсуждаем это с бывшими игроками — сами не понимаем. К сожалению, такое явление есть в футболе. Наверное, у них какие-то суперагенты или управленцы клубов видят качества.

— Вы поняли смысл приглашения Клотета в «Торпедо»?

— Я не думал об этом. Мне неинтересна эта тема.

«У «Спартака» хорошо подобрана команда, но каждый раз какие-то скандалы»

— Видите команду, которая может прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ?

— На данный момент достаточно хорошо выглядит «Краснодар». Пожелаю ему успешно пройти этот сезон, потому что у них для этого всё есть. Главное, чтобы сами игроки понимали, где они находятся.

Неплохо выглядят «Крылья Советов», но им может не хватить менталитета победителя, который есть у «Зенита». Думаю, московские команды подтянутся. ЦСКА остро нуждается в трансферах. У «Спартака» хорошо подобрана команда, но не знаю, что у них там всё время происходит — каждый раз какие-то скандалы.

Что касается «Динамо», то руководство клуба делает всё: стадион, инфраструктура, работа с болельщиками и ветеранами, финансирование. Здесь должны быть определённые требования к футболистам — три или четыре игрока должны быть с характером. В футболе есть такое понятие, как «играть через не могу». Когда «Динамо» научится вырывать матчи за счёт характера, то будет всерьёз претендовать на титулы.

— Верите, что «Динамо» станет чемпионом в обозримом будущем?

— Я хотел бы в это верить и желаю им этого. Но болельщикам нужно набраться терпения. В большей степени вопрос к футболистам. Нужно немного их привести в чувство и объяснить, за какой клуб они играют.

— Удивление нынешнего сезона со знаком минус — «Сочи». Что происходит с командой?

— Постоянные смены тренера никогда не приводят к хорошему. Например, пришёл Бердыев — посмотрите, как он сейчас в Махачкале работает. Он опытнейший тренер, который знает, как выстроить команду. Но Бердыев ушёл, проработав всего ничего. У руководителей должно быть терпение. Хотя я не знаю, как выглядела ситуация на самом деле: приняло ли решение руководство или тренер сам сказал, что больше не может.

«На всю РПЛ — максимум пять классных легионеров»

— Уровень РПЛ падает?

— Есть тенденция к снижению. Можно вспомнить легионеров, которые были. Халк, Вагнер, Карвальо, Витсель, Думбия, Данни, Алекс — вы же понимаете, какие это были игроки. Приглашались очень сильные иностранцы, при этом с ними были классные российские футболисты. Мы выигрывали Кубок УЕФА, сборная здорово выступила в 2008 году.

А сейчас у нас максимум пять классных легионеров на всю лигу. Остальные — среднего уровня. С отъездом иностранцев уровень упал. Плюс ушло поколение сильных российских футболистов. Сейчас есть все предпосылки, чтобы молодые игроки себя в большей степени проявили. Но одного таланта для этого мало — нужно ещё трудолюбие.

— Нынешнее поколение слабее предыдущих?

— Конечно. Даже те, кто сейчас играет в сборной, немного слабее. Отдельный случай — Головин: он шестой год в «Монако», является лидером и проявляет себя. Классных футболистов сейчас единицы.

— Игроки сборной России достаточно мотивированы на матчи?

— Эта мотивация может быть только на словах. Говорить можно многое. Я же видел, как некоторые футболисты после ничьей с Кенией рассказывали, что всё хорошо. Они не совсем понимают, что им даётся уникальный шанс проявить себя. Такого шанса в будущем может не быть.

Моё мнение таково: в будущем нужно заканчивать эксперименты с составами. Национальная команда должна быть сегодня и сейчас и играть на результат. Понятно, что, пока мы не участвуем в официальных матчах, минимальные эксперименты возможны. Но не в каждой игре. Нужен результат для болельщиков. Надеюсь, тренерский штаб уже определился с костяком команды на будущие матчи.

— Стоит ли России рваться в Азиатскую конфедерацию?

— Нам нет смысла разрушать связи, которые строились на протяжении многих лет. Сейчас много кричат, что надо уходить в Азию. Но в Азии те же Австралия, Япония или Южная Корея могут не захотеть с нами играть. Должны быть чёткая позиция и гарантии от ФИФА и УЕФА. «Сегодня мы решили так, а через неделю передумали» — такого быть не должно. Но нас же не исключили. РФС поддерживает связь с УЕФА: ведутся переговоры, есть контакты. А кроме того, вы можете себе представить, что такое перевезти все наши сборные в Азию? Следует изучить логистику и просчитать все риски. Да, УЕФА декларирует, что они независимы, а по факту получается наоборот. Но в любом случае на данный момент лучше вести переговоры с Европейским футбольным союзом.