«Ваши ожидания — ваши проблемы». Где сейчас депутат, который достал Аршавина

Ровно 10 лет назад случился один из самых эпохальных скандалов в российском футболе. 16 июня 2012 года сборная России, от которой болельщики ждали успеха на Евро, не вышла из группы, после чего состоялся разговор между Андреем Аршавиным и депутатом Антоном Беляковым. Вспоминаем те события и рассказываем, как сложилась дальнейшая судьба оппонента футболиста.
Тот самый разговор и слова про ожидания. Аршавину это долго припоминали
Вечер после поражения от Греции (0:1), фойе отеля в Варшаве. Депутат Госдумы Антон Беляков высказывает претензии Андрею Аршавину. Вот ключевой фрагмент диалога:
Беляков: Никто не сказал: «Ну извините, не получилось!»
Аршавин: За что мы должны просить прощения? Вот за что?
Беляков: Блин, ну вы слажали.
Аршавин: За что?
Беляков: Я не эксперт, но вы слажали.
Аршавин: Простой вопрос: за что?
Беляков: Не оправдали ожиданий.
Аршавин: Ожидания чьи были? Ваши или наши?
Беляков: Ста миллионов россиян.
Аршавин: Если мы не оправдали ваши ожидания, то, честно, это ваши проблемы. Все выкладывались на поле? Выкладывались.
Беляков: Вы правда так думаете? Что если вы не оправдали наши ожидания, то это наши проблемы? Вы действительно так считаете? Мне нечего сказать, если честно. Я в шоке.
Видео этого диалога попало в Сеть — и началось. Аршавин на долгое время стал для многих болельщиков человеком, которому плевать на них и на сборную. Переосмысление конфликта произошло спустя много лет. Вот как Аршавин вспоминал ту историю в прошлогоднем интервью «Чемпионату»:
— Это не моя фраза. Я её сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть. Я понимал всё, что говорю. Сказал бы то же самое при возможности вернуться? Этим типам — да. Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать, что они за весь народ вступаются. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом.
А вот добавка от Юрия Жиркова. В недавнем интервью «СЭ» он рассказал следующее:
— Все говорят про ту историю с Аршавиным, но в наш отель даже жён не пускали. После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, ещё кто-то… Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешёл в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?». Я сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?». Провокация.
Аршавин и Жирков на Евро-2012
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости
У Белякова насыщенная биография. Был даже скандал с Марией Шараповой
Для начала приведём версию Белякова — разумеется, она есть. По словам политика, он и другие болельщики хотели поддержать сборную, но в ответ им нахамили. Вот фрагмент конкретно про Аршавина:
— Развалившись в кресле и закинув ногу на подлокотник, Аршавин с презрением осматривал толпившихся возле болельщиков. Я попытался уладить конфликт, который произошёл с Жирковым, и объяснить Аршавину, что болельщики хотят видеть на лицах сборной горечь от поражения, а не презрение к собственной стране. Ответом мне стала знаменитая фраза: «Если мы не оправдали ваши ожидания — это ваши проблемы». После этого мне просто было нечего добавить. А что ещё скажешь, когда всей стране плюнули в лицо?
Одним разговором с Аршавиным пересечение Белякова с миром спорта не ограничивается. В далёком 2007-м в СМИ активно распространялась история об отношениях политика с теннисисткой Марией Шараповой. Писали, что их дороги разошлись из-за агрессии Белякова — якобы он избивал теннисистку и её адвокат даже готовил заявление в прокуратуру.
Политик всегда опровергал эту историю и отрицал сам факт знакомства с Шараповой. В 2017-м он даже пригрозил подать на Марию в суд, если она не опровергнет слухи. Скандальная история в результате просто заглохла, не получив ни подтверждения, ни опровержения от Шараповой.
Антон Беляков
Фото: РИА Новости
В Госдуму Беляков попал ещё в 2007-м, отобравшись от партии «Справедливая Россия». Через год после скандала с Аршавиным, в 2013-м, его наделили полномочиями члена Совфеда от Владимирской области, где он родился. За годы работы чиновником Беляков внёс более 200 законопроектов, в числе которых, например, нашумевший запрет пропаганды криминальной субкультуры.
Также Беляков стал одним из пяти сенаторов, проголосовавших против повышения пенсионного возраста. Вот что он говорил на одном из заседаний:
— Когда мы людей ставим перед фактом, ломаем, так сказать, и говорим, что, вы знаете, теперь возраст выхода на пенсию такой-то и работайте до смерти. А с учётом возраста дожития это в буквальном смысле работа до смерти. Это неверно.
В дальнейшем Беляков постепенно ушёл в тень. В 2018-м он покинул Совфед, а спустя ещё два года сложил полномочия председателя совета Владимирского регионального отделения «Справедливой России». Своё решение он объяснил загадочно:
— В моей общественно-политической деятельности и карьере наступил новый этап, который требует максимального сосредоточения личных ресурсов для достижения масштабных целей.
В пресс-службе Белякова (номер указан в его соцсетях) нам подтвердили, что в данный момент политик не занимает никаких государственных постов и, «видимо, занимается общественной деятельностью». Зато 49-летний экс-депутат активно ведёт соцсети. Там он ежедневно освещает новости, найденные в интернете. А иногда даже критикует бывших коллег! Например, в прошлом году Беляков прошёлся по словам Ирины Родниной, которая решила похвалиться количеством спортсменов в Госдуме:
— Достижение это — весьма сомнительное. Возможно, всё дело в том, что в других парламентах основным критерием являются профессионализм и компетентность, а не лояльность?
Историю с Аршавиным Беляков, видимо, оставил позади. После комментариев в 2012-м он уже много лет не касается этой темы.
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