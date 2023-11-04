Матчи растянутся на три дня. Первые два — в субботу.

Чего ждать в 14-м туре РПЛ. У «Спартака» дерби, а у «Краснодара» — недавний конкурент

В этот раз тур РПЛ разделили на три дня. В субботу состоятся всего две встречи. Зато в одной из них может решиться будущее главного тренера. А в воскресенье нас ждёт дерби «Локо» — «Спартак», плюс целых три игры в понедельник. Так что скучать точно не придётся.

С учётом Кубка России у «Ахмата» пять поражений подряд. Конечно, не такого ожидали после преображения под руководством Ромащенко. Так что тренеру необходимо исправлять ситуацию. Ощущение, что шестой проигрыш ему могут уже не простить.

В Грозный приедет «Факел», который возглавляет бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Будет символично, если именно в игре с его нынешней командой решится судьба Ромащенко. Воронежцы на ходу, в РПЛ не проигрывают уже четыре матча, а недавно прибили «Спартак».

Третья встреча команд за несколько месяцев. Две игры в Кубке завершились по разному — в Калининграде «Балтика» победила (1:0), но в Петербурге уступила (1:2). За это время тренеры наверняка успели друг друга изучить, так что в субботу можно ждать хорошей рубки.

«Зениту» важно не потерять очки перед матчем с «Краснодаром». Но и «Балтика» поборется. В Кубке они уверенно обыграли «Ахмат», а в РПЛ – два поражения в последних шести матчах. Не так уж и плохо для новичков.

Ещё недавно этот матч можно было назвать битвой лидеров. Но «Крылья» в последних трёх турах окончательно загрустили и динамично двигаются вниз, добавив к этому досрочный вылет из Кубка. У команды явно проблемы. И в таком состоянии она приедет в Краснодар.

Да, команда Владимира Ивича вышла с паузы на матчи сборных не в идеальном состоянии. Ничья с «Балтикой», а затем поражение от ЦСКА. Однако кубковый матч со «Спартаком», похоже, показал, что всё не так плохо. И подпускать к себе «Зенит» ближе, чем на два очка, до очного матча краснодарцы не намерены.

ЦСКА наконец-то победил. После множества ничейных результатов с минимальным счётом удалось одолеть «Краснодар». Да, не очень убедительно, но главное — три очка. Однако дальше легче не будет, ведь в гости приедет «Пари НН» Сергея Юрана.

Интересно, что в последних трёх матчах между командами у москвичей ни одной победы. И два поражения. Правда, в этом году соперники ещё не встречались. Нижегородцы хоть и забрались на шестое место, но чередуют удачные матчи с неудачными. Особенно им тяжело в гостях — в этом сезоне на чужом поле пока 0 побед.

Воскресную программу дня завершит дерби — «Локомотив» ждёт в гости «Спартак». У команды Галактионова, несмотря на убедительный результат в Кубке России, есть проблемы в РПЛ. Последняя победа была добыта аж 30 сентября. С того момента две ничьих и одно поражение, причём от очень нестабильного «Ростова». Тяжело и с забитыми мячами — в последних двух турах 0 голов.

Впрочем, «Спартак» не особо лучше. Сначала проиграли на воронежском болоте, а потом получили три мяча в Кубке от «Краснодара». В обороне хаос, Джикия в запасе, в атаке получается время от времени. Так что дерби в какой-то степени кризисное. Однако от этого не менее интересное.

«Ростов» блистает после ноябрьской паузы. Две победы над «Ахматом» и «Локо» сразу вывели команду в середину таблицы. Игра наладилась, и одновременно пришёл результат. Правда, сейчас команду Карпина ждёт выезд в Оренбург. Там просто не бывает никому. «Зенит» подтвердит.

С другой стороны, у хозяев сломались результаты. Проиграли «Балтике», «Факелу», а потом спасли ничью с «Крыльями». Хотя от Деограсии после яркого начала ожидали большего. У команд идентичные показатели в истории личных встреч, так что предугадать победителя почти невозможно.

«Урал» никак не может выйти из кризиса, в который вошёл после бойкого старта. Побед нет с 19 августа, а у Григория Иванова всё чаще спрашивают об отставке Виктора Гончаренко. Но руководство пока не спешит с решениями, раз за разом давая отсрочку. Хотя даже «Рубин», который скверно начал сезон, уже сравнялся по очкам с «Уралом».

У казанцев (если вычеркнуть матч Кубка с «Локо») вроде бы налаживаются дела. В чемпионате три матча без поражений, «Балтику» и «Ахмат» получилось победить с минимальным счётом. Так что нынешний «Урал» им точно под силу.

Игроки «Сочи» дали болельщикам надежду, крупно победив «Урал», но потом забрали обратно, уступив «Пари НН». Но вообще результаты удивительные — за 13 туров ни одной ничьей. Зато есть 10 поражений. И в матче с «Динамо» сочинцы вряд ли смогут рассчитывать на три очка.

Ведь команда Марцела Лички наконец-то прервала серию без побед с тем же «Уралом». Настроение точно улучшилось, так как забил даже Тюкавин, закончив свою безголевую серию.