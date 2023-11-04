Два супергола в матче РПЛ! Но жуткий момент с Кудряшовым отодвинул игру на второй план

Безвыигрышная серия команды Мирослава Ромащенко продлилась до семи туров. В первом матче 14-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл дома «Факелу».

Сергей Ташуев вернулся в родной город на встречу с командой, которая в прошлом сезоне выдала под его руководством своё лучшее выступление в РПЛ (пятое место) и из которой он внезапно ушёл после неудачного старта в новом чемпионате. С Ромащенко грозненцы до этого тура набрали девять очков в девяти турах.

Воронежцы при Ташуеве взяли 11 очков в шести матчах. «Факел» обошёл в таблице «Ахмат». И сегодня, стремясь реабилитироваться за неудачный отрезок, хозяева начали очень бодро, словно вспомнили свою весну с Ташуевым. Уже на третьей минуте супермомент выбросил на свалку футбольной истории Бериша, улетевший к воротам соперника благодаря тому, что на ровном месте упал Брызгалов. Герой битвы со «Спартаком» получил повреждение и, казалось, будет заменён, но всё же разбегался и остался на поле.

Но потом «Факел» более-менее выравнял игру и тоже был близок к раннему голу, когда Аппаев не сумел как следует подстроиться под мяч, пробивая фактически с линии вратарской. Отрезками «Ахмат» забирал мяч, выигрывал подборы и поддавливал, но всё-таки уже был больше похож на команду, которая показывает худшие результаты в домашних матчах РПЛ. Только на исходе получаса хозяева нанесли первый удар в створ ворот Беленова.

«Факелу» каких-то секунд не хватило, чтобы сохранить ничью к перерыву. В компенсированное время команда Ташуева прозевала быструю ответную атаку «Ахмата» и пропустила. Тодорович классно решил эпизод. Подработал мяч правой ногой, улучшив себе позицию для удара, и здорово пробил с левой из-за штрафной в дальний верхний угол. Красота среди бегущих! Ещё одна важная деталь первого тайма: Берише повезло избежать удаления за две жёлтые карточки после двух жёстких фолов – судья дал только одну, хотя во втором случае ситуация была 50 на 50.

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Защитники «Ахмата» в этот день радовали своего тренера Ромащенко перформансами в атаке – в Тодоровича вселился Роббен, Богосавац обыгрывал соперников финтом Зидана и падал в штрафной на пенальти (судья оценил это жёлтой карточкой). После гола все футболисты команды из Грозного как будто поймали кураж, и в начале второго тайма хозяева доминировали. Ташуев же вынужден был поменять и Брызгалова, и затем Кудряшова, который получил сильнейший удар по голове в единоборстве. Поначалу всё выглядело страшно – Фёдора трясло. К счастью, экс-игрок сборной России смог сам уйти с поля в раздевалку.

Пауза в игре, вызванная травмой Кудряшова, дала неожиданный эффект. Как только матч возобновился, «Факел» забил! Первое попадание в створ принесло воронежцам гол. Блестяще сыграл Марков, забивший, к слову, и туром ранее «Спартаку». Нападающий один в один разобрался с Тодоровичем и классно исполнил удар в дальний верхний угол – удачный рикошет от штанги подкорректировал полёт мяча, отправив его в сетку. Возможно, в момент приёма мяча Марков какой-то частью тела оказался в положение вне игры, но без офсайдных линий, которых мы заждались, как еврокубков, это трудно определить точно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Сравняв счёт, команда Ташуева перевела игру в нужное ей русло. Неприятностью для тренера стала только третья за матч травма игрока – из-за проблем с коленом попросил замену Аппаев. Ничего себе поездочка в Грозный. А вот с голевыми моментами стало совсем туго. Игроки подустали, всё больше брака допускали. Ромащенко бросил вперёд второго форварда – лучшего бомбардира РПЛ позапрошлого сезона Агаларова. Но это не только не усилило атаку, а привело к пропущенному мячу. «Факел» организовал контрвыпад, а когда подумалось, что он захлебнулся, Якимов открылся под кросс и выиграл воздух у Челиковича.

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Ромащенко остаётся только утешаться хорошей статистикой: двукратным перевесом по ударам – 19:10 (в створ – 6:3, из штрафной – 12:6).