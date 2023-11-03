Как команды играют в РПЛ после Кубка. Удивительная статистика «Краснодара» и «Зенита»

В субботу, воскресенье и понедельник состоятся игры 14-го тура РПЛ. Эти встречи пройдут после матчей Кубка России в середине недели. Команды будут иметь на восстановление и подготовку только три-четыре дня.

Вроде бы уже привычная для игроков и тренеров история, но календарь двух турниров всё равно время от времени критикуют за какие-то недостатки. Например, возглавляющий «Зенит» Сергей Семак сказал на днях следующее:

«Почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме? Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно [когда два матча] подряд выездных – это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно».

А как вообще Семак и остальные тренеры проводят игры РПЛ после кубковых встреч? Для кого два матча в неделю – проблема, а кто успешно справляется в таком «еврокубковом» графике? Мы подсчитали количество очков команд после матчей в Кубке России и сравнили с количеством очков в тех турах, когда подготовка проходила в обычном недельном цикле.

Разумеется, нужно помнить, что тренеры по-разному проводят ротацию. Кто-то больше меняет основу по сравнению с матчами РПЛ, кто-то меньше. В нашем материале мы подсчитали и количество задействованных в Кубке России игроков стартового состава. Поскольку у каждого может быть своё представление об основе, ориентировались тут на статистику. Взяли 11 футболистов, сыгравших за свои команды больше всего минут в 13 турах РПЛ, и посмотрели, кто из них вошёл в число 11 футболистов, сыгравших больше всего минут в пяти турах группового этапа Кубка России.

Впрочем, на подготовку к матчам РПЛ влияет не только ротация состава. Есть и другие важные факторы — например, корректировка тренировочного процесса и переезды. Очевидно, из-за закрытых аэропортов для «Краснодара» или «Ростова» это бóльшая проблема, чем для остальных. Но как же справляется с этим команда Владимира Ивича! Вот все цифры.

«Краснодар»: 15 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 3 (Алонсо, Волков, Петров).

Сербский тренер намного лучше остальных в РПЛ готовит команду в режиме двух матчей за наделю. «Краснодар» выиграл пять из пяти! У «Сочи» (2:0), «Оренбурга» (2:0), «Спартака» (2:0), «Урала» (2:0) и «Ростова» (3:2). Таким образом, после кубковых встреч команда Ивича набирает максимум очков.

А вот в обычном недельном цикле у «Краснодара» результаты значительно хуже – 13 очков за восемь матчей. В среднем – 1,6. Между тем Ивич использовал достаточно часто в обоих турнирах только трëх игроков, причём исключительно защитников – Алонсо, Волкова и Петрова.

«Пари НН»: 13 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 7 (Александров, Каккоев, Севикян, Карапузов, Гоцук, Калинский, Майга).

У Сергея Юрана основной костяк из РПЛ много играл и в пяти турах Кубка России. Футболисты сильнее уставали, но, как ни странно, в «еврокубковом» графике они были эффективнее. «Пари НН» после кубковых встреч побеждал «Ахмат» (2:0), «Рубин» (2:1), «Оренбург» (3:1) и «Крылья Советов» (2:0), сыграл вничью с «Уралом» (0:0). В среднем набирал 2,6 очка.

Но в остальных восьми турах, работая в более привычном графике, «Пари НН» взял всего семь очков – фактически 0,9 в среднем за игру. Тоже парадоксальный результат, который, возможно, и сам тренер не объяснит.

«Локомотив»: 11 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 8 (Фассон, Миранчук, Баринов, Морозов, Ненахов, Пиняев, Тикнизян, Карпукас).

Михаил Галактионов, можно сказать, максимально серьёзно отнёсся к групповому этапу Кубка России в сравнении с остальными тренерами РПЛ. У «Локомотива» восемь футболистов попали в число 11, сыгравших наибольшее количество минут в 13 турах РПЛ и в пяти кубковых турах. Разве что Артём Дзюба получал отдых, да ещё запасному вратарю тренер давал поиграть.

Но, как и в случае с «Пари НН», минимальная ротация не ухудшила результаты «Локо» — и даже наоборот. В пяти турах набрано 11 очков: были победы над «Факелом» (4:1), «Балтикой» (3:2) и «Зенитом» (2:1), ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Уралом» (2:2). В среднем 2,2 очка.

В остальных восьми матчах железнодорожники взяли девять очков. Это 1,12 за игру. В общем, «Локо» нет смысла отказываться от статуса кубковой команды, который был заработан ещё при Юрии Сёмине.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА: 9 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 6 (Мендес, Гаич, Роша, Заболотный, Чалов, Мойзес).

У команды Владимира Федотова более-менее одинаковые результаты. В пяти матчах после Кубка России армейцы победили «Ахмат» (3:2) и «Сочи» (3:1), сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), «Ростовом» (3:3) и «Спартаком» (2:2). Набрали девять очков, в среднем – 1,8.

Ещё в восьми матчах РПЛ армейцы взяли 12 очков. В среднем – 1,5. Ротация состава у ЦСКА была приблизительно 50 на 50.

«Зенит»: 8 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 6 (Алип, Сергеев, Мантуан, Эракович, Дуглас Сантос, Караваев).

У «Зенита» при Семаке плохо складываются отношения с Кубком России. Этот трофей был выигран лишь однажды. В нынешнем сезоне после пяти кубковых матчей чемпион набрал в РПЛ восемь очков, в среднем – 1,6. Обыграл «Факел» (2:0) и «Сочи» (2:0), разошёлся миром с «Ростовом» (1:1) и ЦСКА (1:1), уступил «Локомотиву» (1:2).

Зато в остальных восьми матчах «Зенит» завоевал 18 очков. Средний показатель намного выше – 2,3 за игру. Ротация в целом была такая же, как у действующего обладателя трофея.

«Крылья Советов»: 8 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 7 (Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Витюгов, Рассказов, Рахманович, Горшков).

На результаты «Крыльев Советов» в РПЛ кубковые матчи, по сути, никак не влияли. В пяти турах после них самарцы получили восемь очков, в среднем за игру – 1,6. Победили «Факел» (3:0) и «Сочи» (2:1), сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1), проиграли «Пари НН» (0:2).

Ещё в восьми турах команда Игоря Осинькина набрала 14 очков. В среднем – 1,8. Тренер «Крыльев Советов» активно задействовал игроков стартового состава.

Александр Солдатенков Фото: ФК «Крылья Советов»

«Динамо»: 8 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 4 (Фернандес, Маричал, Фомин, Скопинцев).

У «Динамо» и вовсе абсолютно одинаковые показатели после матчей Кубка России и в недельном цикле. В пяти играх при «еврокубковом» графике набрано восемь очков. Команда Марцела Лички взяла верх над «Балтикой» (2:0) и «Ростовом» (2:1), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (3:3) и «Факелом» (0:0), потерпела поражение от «Спартака» (0:1).

В среднем получается 1,6 очка. Столько же и в остальных играх РПЛ: за восемь туров – 13 очков. Состав Личка менял достаточно сильно.

«Спартак»: 7 очков

Сколько основных игроков часто задействовал: 3 (Максименко, Хлусевич, Денисов).

Абаскаль играл фактически двумя разными составами в Кубке России и в РПЛ. Тем не менее это не особо отразилось на результатах. После кубковых матчей «Спартак» одолел «Балтику» (2:1) и «Динамо» (1:0), поделил очки с ЦСКА (2:2), уступил «Уралу» (2:3) и «Краснодару» (0:2). Набрал семь очков – в среднем 1,4 за игру. В остальных восьми турах у «Спартака» 13 очков. В среднем – 1,6.

«Рубин»: 7 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 2 (Фамейе, Рахмоналиев).

Команда Рашида Рахимова в пяти турах после кубковых матчей завоевала семь очков. В среднем – 1,4. Победила «Факел» (1:0) и «Ахмат» (1:0), сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1), проиграла «Ростову» (0:3) и «Пари НН» (1:2). Ещё в восьми турах было взято девять очков. В среднем – 1,1. Казанцы играли по большому счёту двумя разными составами.

Джоэль Фамейе Фото: РИА Новости

«Балтика»: 6 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 5 (Латышонок, Энрикес, Маляров, Радмановац, Галоян).

У «Балтики» кубковая неделя получается намного лучше стандартной. В пяти турах калининградцы набрали шесть очков, в среднем – 1,2. Взяли верх над «Ахматом» (1:0) и «Оренбургом» (1:0), потерпели поражения от «Спартака» (1:2), «Динамо» (0:2) и «Локомотива» (2:3). В восьми турах при недельном цикле удалось взять лишь пять очков, в среднем – 0,6. При этом Сергей Игнашевич, как правило, менял основу наполовину.

«Ростов»: 5 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 1 (Голенков).

Валерий Карпин сильнее любого другого тренера менял состав на кубковые матчи. Только один Голенков попал в число 11 основных по сыгранным минутах и там, и там. В пяти турах после Кубка России ростовчане обыграли «Рубин» (3:0), сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и ЦСКА (3:3), потерпели поражения от «Динамо» (1:2) и «Краснодара» (2:3). Набрали пять очков, в среднем ровно одно очко за игру. В остальных восьми матчах завоёвано 11 очков, в среднем – 1,4. Большой выгоды из мощной ротации Карпин не извлёк.

«Урал»: 5 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 7 (Кулаков, Помазун, Егорычев, Бевеев, Шеттине, Аюпов, Кики).

Мы привыкли, что «Урал» очень ответственно относится к кубковому турниру. Вот и на этом групповом этапе Виктор Гончаренко не тасовал состав чрезмерно. В пяти турах уральцы победили «Спартак» (3:2), сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) и «Локомотивом» (2:2), проиграли «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (0:2). Заработали пять очков, в среднем ровно одно очко за игру. Ещё в восьми турах набрали 11 очков, в среднем – 1,4.

Андрей Егорычев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург»: 4 очка

Сколько основных игроков часто задействовали: 2 (Перес, Марин).

У «Оренбурга» другой подход – большая ротация, тем не менее команда досрочно решила задачу. В пяти турах после Кубка России удалось однажды победить «Сочи» (3:0) и сыграть вничью с «Рубином» (1:1), но были и три поражения – от «Краснодара» (0:2), «Пари НН» (1:3) и «Балтики» (0:1). Команда набрала четыре очка, в среднем – 0,8 очка за игру. В остальных восьми турах взято восемь очков. По одному за матч.

«Ахмат»: 3 очка

Сколько основных игроков часто задействовали: 6 (Челикович, Тодорович, Конате, Ильин, Семёнов, Бериша).

Команда из Грозного после пяти кубковых матчей победила «Урал» (1:0), а вот во всех остальных случаях уступила – ЦСКА (2:3), «Пари НН» (0:2), «Балтике» (0:1) и «Рубину» (0:1). «Ахмат» набирал только 0,6 очка. В недельном цикле результат чуть лучше: девять очков в восьми встречах. В среднем – 1,1. Ротация состава была частичной.

«Факел»: 1 очко

Сколько основных игроков часто задействовали: 3 (Магаль, Якимов, Моцпан).

На команде из Воронежа «еврокубковая» неделя отражалась очень плохо. В пяти матчах после Кубка России «Факел» смог лишь однажды сыграть вничью – с «Динамо» (0:0), а в других встречах уступил «Локомотиву» (1:4), «Зениту» (0:2), «Крыльям Советов» (0:3) и «Рубину» (0:1). Набрал одно очко, в среднем – 0,2 очка за игру. В остальных восьми матчах РПЛ «Факел» завоевал 14 очков. В среднем – 1,8. Гигантская разница! Хотя воронежцы использовали фактически две разные обоймы в двух турнирах.

«Сочи»: 0 очков

Сколько основных игроков часто задействовали: 2 (Марсело Алвес, Заика).

Для «Сочи» выступления после матчей Кубка России вообще превратились в катастрофу. В пяти играх южане не сумели взять ни одного очка: были биты «Краснодаром» (0:2), ЦСКА (1:3), «Оренбургом» (0:3), «Крыльями Советов» (1:2) и «Зенитом» (0:2). Ещё в восьми турах набрали девять очков, в среднем – 1,1 за игру. Максимальная ротация основы дала минимальный эффект. Хорошая тенденция для ближайшего соперника «Сочи» в 14-м РПЛ – «Динамо».