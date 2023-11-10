10 самых интригующих матчей 11 и 12 ноября. Игра лидеров РПЛ, «Челси» — «Сити» и другие

Мы выбрали лучшие матчи приближающихся выходных. Они точно получатся жаркими – и не только в России! Теперь предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи вы ждёте, а какие вам менее интересны?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Зенит» — «Краснодар»: суббота, 11 ноября, 19:30 мск
Интрига: матч за лидерство в РПЛ!
Главный матч первой части сезона в чемпионате России! «Зенит» и «Краснодар» подошли к очной игре в 15-м туре рядом в таблице. У «быков» 31 очко, у петербуржцев – 29. В случае победы «Краснодара» или ничьей команда Владимира Ивича удержит первое место. И психологически закончить круг первыми им очень важно! А вот если выиграет действующий чемпион, то впервые в сезоне станет лидером. В последних встречах команда Семака набрала ход (четыре победы подряд), а вот «Краснодар» чуть нестабилен (две победы, одна ничья, одно поражение). Но в предстоящей игре ожидается мощнейший футбол без оглядки на прошлые результаты. Ждём «огня» в Санкт-Петербурге! Эти команды практически всегда дарили нам шоу.
«Гавр» — «Монако»: суббота, 11 ноября, 23:00 мск
Интрига: встреча Далера Кузяева и Александра Головина в рамках Лиги 1.
Один из самых любопытных матчей выходных в Европе для российского болельщика. Давненько мы не видели встреч команд двух россиян в топ-лиге! «Гавр» Далера Кузяева примет на своём поле «Монако» Александра Головина. Обе команды проводят хороший сезон. Хозяева, только поднявшиеся из Лиги 2, занимают седьмое место. А монегаски идут на третьей строчке, всего два очка уступая лидирующей «Ницце». Головин – лидер «Монако», Александр два месяца подряд признаётся игроком месяца в команде. А теперь его ещё и номинировали на звание лучшего футболиста октября во всей Лиге 1! Правда, в конкурентах Мбаппе, но как же это круто! Да и Далер – один из сильнейших игроков «Гавра». Тем интереснее посмотреть на матч, в котором россияне поведут свои команды к победе.
«Лацио» — «Рома»: воскресенье, 12 ноября, 20:00 мск
Интрига: римское дерби двух проблемных команд.
Каждый матч «Лацио» и «Ромы» останавливает Рим. Город живёт дерби, в котором встречаются два заклятых врага. В прошлом сезоне две победы одержал «Лацио», так что «Рома» захочет взять реванш. Но ситуация у команд в Серии А не самая приятная. «Лацио» идёт на 10-м месте, «Рома» — седьмая. Хотя в прошлом году «орлы» попали в зону Лиги чемпионов, а «волки» до конца бились за неё. Пора исправлять положение. Победа в дерби – лучшая возможность для рестарта.
«Челси» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 12 ноября, 19:30 мск
Интрига: «Челси» прервёт свою болезненную серию в матчах с «Сити»?
В АПЛ состоится классический матч последнего десятилетия. «Челси» и «Сити» — самые успешные команды Англии последних 10 сезонов. Однако сейчас лондонцы переживают тяжёлое время. Команда после смены руководства полностью обновила состав. Спорно, получилось ли лучше. Да и в таблице «Челси» идёт 10-м. Зато «Сити» стабилен. Команда берёт трофей за трофеем и сейчас лидирует в АПЛ. В последних шести очных матчах «горожане» неизменно обыгрывают «Челси». Но вдруг лондонцы прервут серию именно сейчас и начнут восхождение по таблице?
«Спартак» — «Ростов»: воскресенье, 12 ноября, 19:30 мск
Интрига: Карпин против «Спартака» — что может быть эпичнее?
Главный матч воскресенья в РПЛ – встреча в Москве. «Спартак» примет на своём поле «Ростов» Карпина. Экс-тренер красно-белых давно не называет матчи принципиальными, но от этого обычнее они не становятся. Игры «Ростова» и «Спартака» всегда получаются крутыми. Зачастую южане забирают победу. Но на этот раз «Спартак» обязан выигрывать. У команды и так наблюдается кризис результатов, а если регулярно терять очки ещё и дома, то можно забыть о каких-либо перспективах в борьбе за золото. Но и «Ростов» старается отдалиться от зоны стыковых матчей. Ожидается весёлый футбол!
«Реал» — «Валенсия»: суббота, 11 ноября, 20:30 мск
Интрига: «Реал» вернётся на первое место в чемпионате Испании?
«Реал» по итогам 12-го тура Примеры потерял лидерство. Мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано», отпустив «Жирону» на чистое первое место. Исправить положение можно по итогам матча с «Валенсией». Не всё зависит от «Реала», но свои три очка «сливочные» набирать обязаны. В текущем сезоне «Валенсию» не так сильно лихорадит: несмотря на скромные трансферы, команда идёт восьмой. А в последнем очном матче «летучие мыши» обыграли «Реал» дома 1:0. Получится снова оказаться сильнее, только на этот раз на «Сантьяго Бернабеу»?
«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 11 ноября, 17:30 мск
Интрига: какая из команд бросится в погоню за «Байером» и «Баварией»?
«Штутгарт» и «Боруссия» классно начали сезон, но сбавили темп в последних двух турах. Первые потерпели два поражения — от «Хоффенхайма» и «Хайденхайма», а дортмундцы сыграли вничью с «Айнтрахтом» и уступили «Баварии». У «Штутгарта» и «Боруссии» после 10 туров в активе по 21 очку. Отставание от лидирующего «Байера» увеличивается. Но одна из команд получает шанс не отстать ещё сильнее по итогам очной встречи. На неделе «Боруссия» разобралась в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» (2:0). Даст ли это дортмундцам дополнительный заряд сил? Или родные стены помогут «Штутгарту»?
«Севилья» — «Бетис»: воскресенье, 12 ноября, 20:30 мск
Интрига: чем закончится одно из самых яростных дерби Европы?
«Севилья» и «Бетис» — непримиримые соперники. Каждое дерби команд из Севильи проходит в напряжённой обстановке и дарит множество эмоций. В текущем сезоне дела у «Севильи» складываются плохо (15-е место), а вот «Бетис» идёт в зоне еврокубков (6-й). Но какое бы место команды ни занимали, победа в дерби для фанатов исправляет все ошибки прошлого. Для них это «матч жизни». И пропускать его нельзя.
«Факел» — ЦСКА: суббота, 11 ноября, 14:00 мск
Интрига: ЦСКА подтянется к топ-2 или продлится успешная серия «Факела»?
«Факел» после назначения Сергея Ташуева набрал мощный ход в РПЛ. Команда уже поднялась на 10-е место и находится всего в шести очках от ЦСКА. Армейцы давно не проигрывают в чемпионате (с 5-го тура), но эпидемия ничьих не дала им плотно приблизиться к «Зениту» и «Краснодару». Сейчас же ЦСКА может воспользоваться тем, что лидеры играют между собой. В случае победы команда Федотова подтянется к топ-2. А «Факел» может сотворить сенсацию и взлететь ещё выше в таблице. Шансы есть – пока что магия Ташуева работает. Да и домашний стадион – важный фактор для «Факела».
«Динамо» — «Оренбург»: воскресенье, 12 ноября, 16:30 мск
Интрига: как пройдёт первая встреча Марцела Лички с бывшим клубом?
Марцел Личка перебрался из «Оренбурга» в «Динамо» по окончании сезона-2022/2023. В Москве дела у чеха складываются с периодическим успехом: команда делит четвёртое место в РПЛ с «Крыльями», но могло быть лучше. В последних семи играх «Динамо» выиграло всего один раз, пять раз матчи завершались вничью. Будь бело-голубые чуть успешнее, то уже шли бы рядом с «Зенитом» и «Краснодаром». Последний матч с «Сочи» получился и вовсе шедевральным – «Динамо» упустило преимущество в два мяча. «Оренбург» же по ходу сезоне сменил тренера — Иржи Ярошика на Давида Деограсию. Сначала с испанцем попёрло, но в последних четырёх турах оренбуржцы набрали всего два очка. «Оренбург» вообще идёт в зоне стыковых матчей. Обеим командам в предстоящей игре нужны очки. Отдаст Личка их бывшему клубу или заберёт всё себе?