Эпичные провалы «Милана» и «Тоттенхэма». 5 главных событий дня в европейском футболе

Футбольные выходные традиционно проходят в насыщенном графике. В субботу, 11 ноября, состоялось множество матчей. А мы спешим рассказать вам, что интересного в них произошло. Ниже — подборка главных событий дня.

Второе подряд поражение «Тоттенхэма». И какое!

Помните, как «Тоттенхэм» оставался одной из немногих команд из топ-лиг Европы без поражений в этом сезоне? Забудьте. В прошлом туре «шпоры» разгромно влетели «Челси» в безумном лондонском дерби, а теперь проиграли второй матч подряд.

И ладно бы просто проиграли. Но выездной матч с «Вулверхэмптоном» вообще к этому не шёл. «Тоттенхэм» забил уже на третьей минуте и вёл в счёте на протяжении всего основного времени. А дальше — чудо. Пабло Сарабия сравнял на 90+1-й, Марио Лемина добил на 90+7-й при шести добавленных минутах.

«Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

И если ещё недавно «Тоттенхэм» шёл первым, то теперь он рухнул на третье место, а по итогам тура рискует скатиться на четвёртое. В том числе благодаря «Арсеналу», который прихлопнул «Бёрнли» со счётом 3:1 и не дрогнул после удаления Фабиу Виейры на 83-й минуте.

Ещё из интересного: «Манчестер Юнайтед» в своём мучительном стиле победил скромный «Лутон» (1:0), а «Ньюкасл», которому тоже стоило бы реабилитироваться за поражение в Лиге чемпионов, влетел ещё и «Борнмуту» (0:2). Впереди в туре АПЛ матчи «Манчестер Сити», который может оторваться от второго места, и «Ливерпуля», который в случае победы обойдёт «Тоттенхэм».

«Реал» поиздевался над «Валенсией». Но отставание от первого места сохранилось

Когда-то матчи «Реала» и «Валенсии» были жарой, но сейчас это команды из разных вселенных. Дани Карвахаль открыл счёт уже на третьей минуте, а потом по дублю оформили Винисиус и Родриго. Утешительный приз для «Валенсии» — гол Уго Дуро на 88-й минуте.

И всё бы хорошо, но свой матч выиграла и «Жирона». Главная сенсация испанского сезона одолела на выезде «Райо Вальекано», хотя пропустила уже на пятой минуте. Так «Жирона» сохранила первое место и опережает «Реал» на два очка.

«Милан» упустил победу за четыре минуты

На днях победили «ПСЖ» в Лиге чемпионов, в Серии А надо ехать в гости, но всего лишь к «Лечче», который не побеждает с сентября. Ещё и начали замечательно: на 28-й минуте забил Оливье Жиру, на 35-й — Тейани Рейндерс. Идеальные условия для успеха, да? Для всех, кроме «Милана».

В середине второго тайма у команды Стефано Пиоли что-то пошло не так. На 66-й минуте Никола Сансоне отыграл один мяч, спустя четыре минуты Ламек Банда сравнял счёт. «Милан» от шока так и не оправился и закончил матч вничью. Ещё и Жиру, за час до этого чувствовавший себя королём, словил удаление на 90+3-й минуте. Поразительные 2:2!

«Милан» упустил победу за четыре минуты Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Зато свой матч выиграл «Ювентус». 2:1 с «Кальяри» позволили команде Массимилиано Аллегри как минимум на сутки обойти «Интер» и разместиться на первой строчке. И это только лишний раз доказывает, что «Милан» проиграл очень не вовремя. Теперь отставание от второго места составляет пять очков, а по итогам тура может вырасти до восьми.

Головин сыграл против Кузяева во Франции

Нечасто в топ-лиге Европы увидишь очное противостояние двух футболистов сборной России. Матч «Гавра» с «Монако» подарил такую возможность, но ожидания в полной мере не оправдал. И Александр Головин, и Далер Кузяев сыграли на приличном уровне, однако голов болельщики так и не увидели — 0:0.

Хотя шикарный шанс на победу всё же был, причём у команды Кузяева. VAR помог организовать пенальти в ворота «Монако» в добавленное время, но гола не случилось даже здесь. Видимо, не судьба.

«ПСЖ» сегодня тоже играл. И, в отличие от конкурента, победил. Выездные 3:0 с «Реймсом» с хет-триком Килиана Мбаппе — самое будничное, что можно придумать для Парижа. Теперь «ПСЖ», ещё недавно гнавшийся за «Монако», занимает первое место в Лиге 1, опережая «Ниццу» на одно очко, а команду Головина — на три.

Кейн продолжает кошмарить Германию

Понимаем, этим уже невозможно удивить, но всё же. К «Баварии» в 11-м туре Бундеслиги приехал «Хайденхайм». Кажется, исключительно ради того, чтобы Кейн улучшил и без того космическую статистику. Гарри закинул дубль ещё в первом тайме (кстати, оба гола с передач Лероя Зане). После перерыва Кейн успокоился, а «Бавария» устроила себе приключения: дала сопернику сравнять счёт и ответила ещё двумя мячами — 4:2.

Итак, обновлённая статистика Кейна в Бундеслиге: 11 матчей, 17 голов (три — с пенальти), пять ассистов. На один мяч у Гарри в среднем уходит 56,5 минуты. На одно результативное действие — меньше 44 минут. Интересно, кто-нибудь в «Баварии» вообще вспоминает о таком нападающем, как Роберт Левандовски?

Гарри Кейн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тем временем дортмундская «Боруссия», которая на неделе победила «Ньюкасл» в Лиге чемпионов, поддержала загрустившего соперника и тоже проиграла в чемпионате. Команда Эдина Терзича даже повела в гостях у «Штутгарта», но затем пропустила два и осталась без очков.