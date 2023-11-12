«Реал» просто уничтожил «Валенсию». Грузинский вратарь «привёз» сразу три гола

К началу матча «Реал» — «Валенсия» таблица Ла Лиги выглядела совсем неприлично. «Жирона» оторвалась на пять очков. При этом у главного преследователя — «Реала» — такие проблемы с составом, каких не было давно. Не набралось достаточно футболистов, чтобы даже заполнить заявку на матч. У «Валенсии» на скамейке оказалось на два игрока больше.

На травме и основной вратарь Куртуа, и запасной Кепа — так с первых минут вышел Лунин. Весело получилось и с центром защиты из-за травмы Милитао и дисквалификации Рюдигера, поэтому вместе с Алабой появился Начо. Ну а центр поля — без Тчуамени и Беллингема (а ещё без Себальоса и Гюлера). Однако при всех трудностях «Реал» с лёгкостью разобрался с «Валенсией», которая идёт на восьмом месте и претендует на место в еврокубках.

Уже на третьей минуте мадридцы открыли счёт. Карвахаль не лучшим образом принял мяч, но его никто не смог закрыть, а затем защитник пробил в ближний угол. Вратарь «Валенсии» не справился с ударом из-за пределов штрафной.

После этого у нападающего гостей Уго Дуро было три классных момента, но он умудрился не реализовать ни одного. Сразу после третьей упущенной возможности «Реал» забил второй мяч. После комбинации через правый фланг Винисиус немного неуклюже замыкал грудью, хотя мог подстроиться и бить ногой или головой. Впрочем, удар получился идеальным — без шансов для голкипера.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Если во втором голе нельзя винить Мамардашвили, то первый, третий и четвёртый во многом на совести голкипера сборной Грузии. Сразу после перерыва он снова пустил в ближний угол из-за штрафной — дубль Винисиуса. И буквально через минуту грубо обрезался, когда отдавал пас низом через центр. Получилось, что фактически сделал голевую передачу на Родриго.

Результат был сделан ещё в первом тайме, а после 4:0 игра вообще потеряла соревновательный статус. «Реал» куражился и транжирил моменты. Бразильский дуэт нападающих при отсутствии Беллингема раз за разом брал игру на себя. Родриго даже забил пятый мяч «Реала». У бразильца в этой игре получилось 2+2 по системе «гол+пас». И это при том, что за 12 предыдущих туров было лишь 1+1.

«Реал» — «Валенсия» — 5:1 Фото: Denis Doyle/Getty Images

Если учитывать ещё и удар Крооса в перекладину со штрафного, то становится понятно, насколько велико было преимущество «Реала» этим вечером. В конце матча на поле даже выпустили 19-летнего атакующего полузащитника Нико Паса. Для игрока юношеской сборной Аргентины это был дебютный матч за «Реал».

В самом конце матча Уго Дуро забил-таки один мяч, но это уже мало на что влияло, кроме его лично статистики (шестой гол в сезоне).