«Я плевка не разглядел». Как российский арбитр поработал в Саудовской Аравии

Меньше месяца назад РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. Программа уже заработала. Первым в рамках обмена арбитрами между странами на Ближний Восток отправился ростовский рефери Сергей Иванов. 11 ноября он отработал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем», а по возвращении домой поделился впечатлениями от нового опыта с «Чемпионатом».

«Последний матч в Европе отработал в день начала спецоперации»

— Чувствуете себя своего рода первопроходцем?

— В принципе, не такой уж я и первопроходец. Практика приглашения наших рефери в Саудовскую Аравию была и раньше, но тогда между федерациями футбола двух стран не было договора о сотрудничестве. Сейчас же мы встали на официальные рельсы. А так и я дважды работал в Саудовской Аравии, и Сергей Карасёв ездил туда в своё время, и Еськов.

Сергей Иванов во время работы на матче «Будё-Глимт» — «Селтик» Фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

— Когда в последний раз работали за рубежом?

— Предыдущий европейский матч я точно помню. Это было в день начала спецоперации. Мы работали в Норвегии, на игре плей-офф Лиги конференций между «Будё-Глимт» и «Селтиком». Успели вернуться в Россию, но в Ростов я уже поехал на поезде — не смог полететь.

— От предыдущих поездок в Саудовскую Аравию какие остались воспоминания?

— Я дважды туда ездил в качестве главного арбитра. Был в столице, Эр-Рияде. Точно не вспомню названия команд, но один раз это был матч Кубка, а второй — чемпионата. В первом случае точно играл клуб из топ-5, достаточно сильная команда. В напряжённой борьбе они выиграли 2:1 и прошли дальше. Вова Москалёв тогда работал на VAR и один раз вмешался в игру, в эпизоде с 11-метровым. В целом опыт был позитивным.

— Это было ещё до начала футбольного бума в стране?

— Да, ещё до приезда большого количества звёзд. Но тем не менее стадион был практически полным, а наш опыт — интересным.

— Как сейчас происходило назначение?

— Позвонил наш руководитель Милорад Мажич и сообщил, что меня планируют назначить в качестве VAR на игру в Саудовской Аравии. Я отреагировал позитивно. Я очень люблю нашу страну и наш чемпионат, но получить опыт вне России — это полезно. Естественно, ответственность была достаточно большой — поскольку я был, как вы сказали, первооткрывателем в официальных отношениях наших федераций. Важно было показать уровень, и Милорад об этом тоже говорил. Официальных отзывов о моей работе пока не поступало, но от руководителей саудовской федерации слышал только позитивные отклики. К моей работе претензий не возникло.

— В России часто приходится к монитору присаживаться?

— Да, это нормальная и постоянная практика: один-два матча обслуживаешь главным, следующую игру — видеоассистентом.

«17 часов до Москвы и ещё три рейса»

— Как добирались до Саудовской Аравии?

— Не так-то просто. На самом деле, тяжёлая дорога. Коллеги в Европе сочувствовали нам раньше: сутки в пути — это же так долго. А я всегда отвечал им: Россия — большая страна, переезды и перелёты — часть нашей работы. Я с 25 лет живу в таком режиме. Бывало, прилетал с одного выезда на два часа домой, менял сумку и летел на следующий, уже международный. Иногда мне вещи вообще в аэропорт привозили: международный комплект формы отдал, российский взял — и поехал дальше работать.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А сейчас до Аравии добирался через Эмираты. В час ночи из Москвы стартовал в Дубай, оттуда — в Эр-Рияд и потом в Наджран, где непосредственно проходила игра. Это небольшой городок на границе с Йеменом.

— То есть три рейса?

— От Москвы три рейса (смеётся). А до этого ещё 17 часов на поезде ехал — аэропорт же в Ростове не работает.

— Получается, даже не сутки, а двое в пути?

— Около полутора. В четверг выехал и в пятницу вечером был на месте.

«Мэтт с теплотой вспоминал Россию»

— Ваше рабочее место располагалось прямо на стадионе?

— Есть две основные практики: VAR-центр, как у нас в России, откуда мы централизованно обслуживаем большинство игр, и мобильные станции (минивэны). Последние в РПЛ порой используются в заключительном туре, когда все матчи начинаются в одно время и VAR-центр просто не может обслуживать столько матчей одновременно. Так вот, в Саудовской Аравии у нас был второй вариант. Наш фургон находился на территории стадиона, но вне чаши. Главным в бригаде был Мэтт Конгер, достаточно известный и квалифицированный арбитр из Новой Зеландии. Мы вместе приехали на арену, зашли в судейскую, потом я пошёл на своё рабочее место. Ассистентом у меня был судья из Саудовской Аравии, входивший в бригаду судей на последнем товарищеском матче сборной России.

— Конгер не вспоминал Волгоград и свою работу на ЧМ-2018 в России?

— Да, он рассказывал, как был в России. Мэтт с теплотой вспоминал нашу страну, новые стадионы — только положительные вещи говорил.

— Вашего английского достаточно, чтобы обстоятельно поговорить?

— Да, я же много лет в Европе работал. У меня были одни пятёрки по английскому в школе, в институте. Я сдавал кандидатский минимум на этом языке и был уверен, что у меня есть английский. На самом деле это было очень далеко от истины. Для того чтобы спокойно общаться, мне пришлось заново учить разговорный английский. Теперь проблем нет. Но как только ребята из Шотландии или Новой Зеландии переходят на свои диалекты, снова перестаю их понимать (смеётся). Хорошо, что между собой судьи зачастую говорят на обычном, европейском английском.

Сергей Иванов показывает жёлтую карточку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В плане техники, оборудования были какие-то примочки?

— Всё достаточно стандартно. Единственное, что они используют из нового, это систему полуавтоматического определения офсайда. С ней я впервые работал. Достаточно интересный опыт. Система сама чертит линии, а от тебя требуется только подтвердить её решение. Потому что компьютер тоже ошибается — иногда теряет игрока, стоящего где-то в стороне. Плюс у них используется система GLT, которая определяет гол/негол. Всё, что было самое современное и продвинутое на чемпионате мира, сейчас работает в Саудовской Аравии.

«Как только прилетели, процентов 70 мужчин включили телефоны и начали смотреть футбол»

— Обстановка на футболе в Аравии разительно отличается от российской?

— Я бы не сказал, что на стадионе было очень много фанатов — порядка 7 тысяч человек. Но люди там очень болеют футболом. Как только мы прилетели в Наджран, процентов 70 пассажиров-мужчин моментально включили телефоны и начали смотреть футбол. Видимо, был какой-то важный матч. Футбол — однозначно спорт №1 в Саудовской Аравии. Видно, что это не какая-то искусственная история. Люди реально болеют игрой и знают футболистов не только своей команды, но и чужих. Главное отличие от наших традиционно футбольных городов заключается в одежде. От их традиционных одеяний стадион окрашивается в белый цвет.

— Но атмосфера, наверное, более камерная?

— Вначале — да, зрители достаточно спокойно себя вели, однако потом разошлись и стали активными, свистели. Понятно, что это не организованное фанатское движение, но болеть, переживать и показывать эмоции там тоже умеют.

— С чемпионом России Кверквелией из «Аль-Ахдуда» повидались?

— Мы хорошо пообщались, он с теплом вспоминает время, когда играл в России. Приятные воспоминания. Мы неоднократно пересекались, когда Кверквелия играл в «Локомотиве».

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Было одно сложное решение. Необычное»

— Ваше вмешательство в работу главного арбитра хоть раз потребовалось?

— Да, было одно сложное решение. Необычное. Это была красная карточка за плевок в собственного вратаря.

— Ничего себе.

— Да. У одноклубников произошёл конфликт. Главный арбитр удалил игрока, хотя ни на одном повторе я плевка не разглядел. Пришлось пригласить его к монитору, показать, что на камеру эта история не попала. Мэтт сказал: «Я прекрасно всё видел на поле, поэтому решение остаётся при мне». Своё решение он не изменил. Местные руководители потом говорили: «Мы тоже этого не видели, но на 100% поддерживаем твоё вмешательство, в таких случаях нужно звать главного к монитору».

— Для нас чемпионат Саудовской Аравии — экзотика. Каким вы нашли его уровень по сравнению с РПЛ?

— Я бы не хотел его ранжировать, сравнивать с нашей ФНЛ или РПЛ. Он просто другой. Команды играли почти без середины поля. У них, как мне показалось, не такая организованная защита – моментов в течение игры было очень много. Они не обращают внимания на счёт: при 2:0 за пять-шесть минут до конца продолжали играть так же, как и в начале. Меньше тактики. Но, опять же, я обслуживал матч с участием последней и предпоследней команд чемпионата. У них была битва за выживание, за шесть очков. Поэтому и такая бригада туда поехала. Это была важная игра для обеих команд. Возможно, в первой пятёрке уже не такой футбол, другие скорости.

«Местным рефери очень тяжело обслуживать некоторые игры. Имеет значение, откуда ты»

— Давление на арбитров было?

— Никакого. Ноль. Ребята приехали из разных стран мира, отработали, нам дали оценку руководители, которые нас приглашали, и всё. Никакого давления. Мы и с командами не пересекались. В этом и смысл приглашения иностранных арбитров в Саудовскую Аравию.

Болельщики на футбольном матче в Саудовской Аравии Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

— Расшифруете?

— Местным рефери очень тяжело обслуживать некоторые игры – большое значение имеет то, с какой ты территории. Территория против территории, клан против клана — часто соперничество идёт на уровне самых главных лиц. Независимость – самое главное, чего хотят футбольные руководители страны. Они стремятся соответствовать самым высоким стандартам в футболе и для этого задействуют новейшие технические средства и привлекают судей со всего мира, работающих на чемпионатах мира и в других топовых соревнованиях.

— То есть для Саудовской Аравии это обычная практика?

— У меня нет точной статистики, но я думаю, что порядка двух-трёх игр в туре обслуживают судьи не из Саудовской Аравии.

— Насколько вообще полезен такой обмен опытом?

— Увидеть что-то новое, другой футбол, пообщаться с коллегами с других континентов – это всегда полезно. А сейчас, когда у нас нет международных соревнований, любой выезд будет опытом для молодых. Одно дело – опытные судьи: я, Сергей Карасёв, Левников, Мешков и все остальные. Мы достаточно много поездили, у нас много игр и главными, и на VAR. А для молодых ребят, которые сейчас подходят к Премьер-Лиге, было бы очень здорово посмотреть что-то новое. Это так же, как растёт судья в России: сначала обслуживает третью лигу, вторую, ездит только в своём регионе, потом начинает судить выше и выезжает в другие города. Это всегда интересно. Думаю, что польза обязательно будет и этот опыт на 100% позитивный.

— Не знаете, когда ждать дебюта аравийских рефери в чемпионате России?

— Это вопрос к руководителям. Я не видел договора о сотрудничестве, какие пункты в нём прописаны. Но не думаю, что это будет постоянная история, что каждый тур мы по одной игре будем обслуживать у них, а они – у нас. Скорее, это какие-то единичные случаи обмена опытом. Я общался с парнем, который был моим ассистентом. Он был очень доволен, говорил: «Я бы с удовольствием ещё раз посетил Россию, посмотрел на ваш футбол. Мне интересны уровень, организация». Думаю, и они с удовольствием приедут поработать у нас; и для нас, для общественности будет интересно оценить их уровень арбитража.

Криштиану Роналду спорит с арбитром Фото: Mohammed Saad/Anadolu via Getty Images

— Если ещё пригласят, поедете?

— Вопрос так не стоит. Это наша работа – почему мы должны отказываться от работы? Мы же не отказываемся от назначений в России. Если будет позволять здоровье, если доверят ещё игры, то, конечно, поедем.

— Какие в целом остались впечатления от столь необычного опыта?

— Только позитивные. Главное, что игра хорошо прошла, что претензий ко мне нет. Если бы были претензии, то остался бы неприятный осадок. Это не отменило бы сотрудничества федераций, но первое впечатление нельзя произвести дважды. Важно было отработать качественно и на уровне.